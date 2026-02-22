Nhận định Tottenham vs Arsenal, 23h30 ngày 22/2: Vượt qua khó khăn

TPO - Nhận định bóng đá Tottenham vs Arsenal, vòng 27 Ngoại hạng Anh lúc 23h30 ngày 22/2 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Tottenham và Arsenal. Pháo thủ đang chịu áp lực ngàn cân, nhưng đây là thời điểm tốt để họ vượt qua khó khăn.

Nhận định Tottenham vs Arsenal

Arsenal đang chịu áp lực cực lớn trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Từ chỗ được kỳ vọng băng băng về đích khi Liverpool và Man City liên tục sảy chân, Pháo thủ dần dần đánh mất lợi thế. Cho dù vẫn giữ ngôi đầu bảng với 2 điểm nhiều hơn Man City, nhưng đội bóng của HLV Mikel Arteta đã sa sút đúng vào giai đoạn bản lề. Họ chỉ thắng 3 trong 8 vòng đấu vừa qua (hòa 4, thua 1).

Các trận hòa phút chót trước Sunderland và Wolves đặt dấu hỏi về bản lĩnh thực sự của Arsenal, đặc biệt trong bối cảnh đối thủ chính của họ là Man City hồi phục mạnh mẽ. Hôm qua, Man City đã vượt qua Newcastle, qua đó gia tăng thêm áp lực cho Pháo thủ.

Chuyến làm khách Tottenham hôm nay hứa hẹn nhiều khó khăn hơn cho Arsenal khi đội chủ nhà vừa “thay tướng”. Nếu Thomas Frank còn tại vị, Arsenal hứa hẹn sẽ giành chiến thắng dễ dàng. Tuy nhiên, hiệu ứng “thay tướng” có thể sẽ giúp Tottenham lột xác và tạo ra vấn đề cho Pháo thủ.

Tottenham hiện chỉ hơn khu vực xuống hạng 5 điểm sau chuỗi 8 trận không thắng (4 trận hòa, 4 trận thua), chuỗi trận tệ nhất của họ trong cùng một mùa giải kể từ 9 trận không thắng từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2007.

Họ là đội bóng duy nhất tại Ngoại hạng Anh chưa giành được chiến thắng nào trong năm 2026, đây là khởi đầu tệ nhất của họ trong một năm dương lịch kể từ khi họ không thắng bất kỳ trận nào trong 10 trận đầu tiên vào năm 1994.

Tottenham đã học theo MU khi bổ nhiệm một HLV có kinh nghiệm làm “thuyền trưởng” tạm quyền đến hết mùa giải. Người họ lựa chọn là Igor Tudor, chiến lược gia từng thành công trong việc chữa cháy ở Lazio và Juventus trước đây. Igor Tudor có thể gây thất vọng ở đường dài, nhưng ông luôn tạo ra dấu ấn ngay lập tức ở ngắn hạn. Đây là yếu tố quan trọng để Tottenham hy vọng, và cũng là lý do khiến người Arsenal lo ngại.

Thực tế, Tudor đã giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên dẫn dắt đội bóng trong cả năm nhiệm kỳ huấn luyện gần đây nhất của mình, bắt đầu từ lần thứ hai ông dẫn dắt Hajduk Split vào tháng 2 năm 2020 (cũng từng dẫn dắt Hellas Verona, Marseille, Lazio và Juventus).

Tuy nhiên, Tudor phải đối mặt với thực tế rất phũ phàng ở Tottenham lúc này. Đội bóng áo trắng sa sút phong độ phần lớn vì lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng. Ở trận này, họ sẽ tiếp tục mất đội trưởng Cristian Romero vì án treo giò. Danh sách vắng mặt dài của họ còn có Lucas Bergvall, Mohammed Kudus, Rodrigo Bentancur, Dejan Kulusevski và Destiny Udogie, mặc dù Pedro Porro và Richarlison có thể trở lại.

Ở hướng ngược lại, Arsenal cần đứng dậy nhanh chóng nếu muốn giữ mọi chuyện trong tầm kiểm soát. Làm khách của Tottenham là cơ hội tốt để họ chứng minh bản lĩnh, bởi lẽ đây chính là đối thủ “đáng ghét” nhất của Pháo thủ.

Chìa khóa cho chiến thắng của Arsenal nhiều khả năng nằm ở tuyến giữa, khi Kai Havertz và Martin Odegaard kịp hồi phục. Chỉ cần một trong hai cầu thủ này có mặt trên sân, Zubimendi và Declan Rice sẽ được giải phóng bớt nhiệm vụ và dễ tỏa sáng hơn. Trong đó, Rice được kỳ vọng sẽ bùng nổ như trước.

Tiền vệ người Anh có dấu hiệu quá tải trong thời gian gần đây và thường xuyên “hết pin” trong 15 phút cuối trận. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn cho Rice cũng như Arsenal nếu như anh không phải lao lên quá nhiều.

Phong độ Tottenham vs Arsenal