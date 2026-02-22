Eze - Gyokeres lập cú đúp, Arsenal vùi dập Tottenham

TPO - Bộ đôi Eze và Gyokeres lần lượt lập cú đúp giúp Arsenal đại thắng 4-1 trên sân Tottenham, qua đó tái lập khoảng cách 5 điểm với Man City ở Ngoại hạng Anh.

foul HẾT GIỜ! Tottenham 1-4 Arsenal Arsenal đã rút kinh nghiệm sâu sắc từ trận hòa Wolves để đánh bại Tottenham ngay trên sân khách. Pháo thủ duy trì sự áp đảo đến phút chót và có 4 bàn thắng xứng đáng (Eze và Gyokeres cùng lập cú đúp). Chiến thắng này giúp Arsenal tái lập khoảng cách 5 điểm với Man City. Ngược lại, Tottenham chưa thể khởi sắc sau khi thay HLV. Trận thua này khiến họ chôn chân ở vị trí 16 với 29 điểm, chỉ nhiều hơn nhóm xuống hạng 4 điểm. goal VÀO! Gyokeres lập cú đúp, 4-1 cho Arsenal 90+4': Gyokeres một lần nữa tỏa sáng. Tiền đạo người Thụy Điển tì đè thành công, đánh bật Gray trước khi sút tung lưới Tottenham. 4-1 cho Arsenal. time Hiệp 2 có 7 phút bù giờ substitution Arsenal thay người thứ 4 90': Saka bị đau sau nỗ lực phòng ngự và được thay ra. Vào thay anh là Madueke. report Arsenal rút kinh nghiệm trận hòa Wolves 87': Arsenal cho thấy họ đã rút kinh nghiệm từ trận hòa Wolves. Trong những phút cuối trận, Pháo thủ vẫn cố gắng cầm bóng tấn công chỉn chu thay vì tìm cách câu giờ. report KHÔNG VÀO! Raya cứu thua xuất thần 83': Tottenham có cơ hội hiếm hoi trong những phút vừa qua. Richarlison thực hiện pha đánh gót cực hay, nhưng Raya vẫn kịp quay về đẩy bóng ngay trên vạch vôi khung thành Arsenal. substitution Eze rời sân 76': Eze không còn cơ hội lập hat-trick như trận lượt đi. Anh được thay ra, nhường chỗ cho Odegaard. Bên cạnh đó, Trossard cũng nhường sân cho Martinelli. report KHÔNG VÀO! Saka vẫn vô duyên 72': Trái ngược với Eze, Saka đang rất vô duyên ở trận này. Số 7 vừa có thêm cơ hội ghi bàn, nhưng anh sút bóng sát cột dọc của Tottenham. substitution Tottenham tăng cường hàng công Tottenham lần lượt tung hai tiền đạo Solanke và Richarlison vào thay Gallagher và Muani. goal VÀOOO! Eze lập cú đúp, 3-1 cho Arsenal 61': Eze giành được bóng ngay trước vòng cấm Tottenham. Anh phối hợp nhanh với Gyokeres và Saka để tạo cơ hội cho Arsenal. Pha dứt điểm của Saka bị thủ môn Tottenham cản lại, nhưng Eze kịp băng lên đá bồi thành công. 3-1 cho Arsenal. report KHÔNG VÀO! Saka chưa thể ghi bàn 59': Arsenal giành được bóng bên cánh phải và lập tức phối hợp tấn công. Saka bật tường với Eze và thoát xuống dứt điểm cực nhanh, nhưng bóng đi thẳng vào vị trí thủ môn Tottenham. substitution Arsenal thay hậu vệ sớm 57': HLV Arteta đưa trung vệ Mosquera vào thay hậu vệ cánh phải Timber. report KHÔNG VÀO! Muani ghi bàn không được công nhận 53': Muani một lần nữa sút tung lưới Arsenal, nhưng lần này bàn thắng của anh không được công nhận. Trọng tài xác định tiền đạo của Tottenham đã phạm lỗi đẩy Gabriel trước khi dứt điểm. report KHÔNG VÀO! Eze độc diễn không thành công 50': Arsenal phản công nhanh, Eze độc diễn từ giữa sân, vượt qua hai cầu thủ áo trắng và ngoặt vào trong để dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút của anh quá nhẹ và bị đối thủ cản lại. goal VÀOOO! Gyokeres tỏa sáng, 2-1 cho Arsenal 47': Ngay đầu hiệp 2, Arsenal đã vượt lên dẫn trước. Từ đường chuyền của Timber, Gyokeres dứt điểm cực mạnh khiến thủ môn Tottenham không thể cản phá. start Hiệp 2 bắt đầu report Hết hiệp 1: Tottenham 1-1 Arsenal Arsenal nhập cuộc Tottenham và tìm được bàn mở tỷ số nhờ công của Eze ở phút 32. Tuy nhiên, Rice mắc sai lầm khó hiểu khiến Pháo thủ bị gỡ hòa chỉ sau 2 phút và tạm khép lại hiệp 1 với tỷ số hòa 1-1. report Arsenal gia tăng sức ép 45+5': Arsenal cố gắng tìm kiếm bàn thắng trong thời gian bù giờ hiệp 1 và tạo ra sức ép liên hồi. Tuy nhiên, họ chưa có thêm pha dứt điểm nào. time Hiệp 1 có 8 phút bù giờ Thời gian bù giờ nhiều do sự cố kỹ thuật của trọng tài. report KHÔNG VÀO! Trossard dứt điểm sát cột dọc 40': Arsenal tiếp tục tạo cơ hội từ cánh phải. Lần này, Timber chuyền ra cho Trossard dứt điểm sát cột dọc của Tottenham. report KHÔNG VÀO! Saka bỏ lỡ cơ hội vàng 37': Hincapie chuyền bóng xuyên tuyến tuyệt đẹp cho Saka thoát xuống đối mặt với thủ môn Tottenham. Tuy nhiên, số 7 của Arsenal dứt điểm quá hiền. goal VÀOOO! Muani gỡ hòa 1-1 cho Tottenham 34': Ngôi sao của Arsenal, Rice mắc sai lầm ngớ ngẩn khi đi bóng sát vòng cấm đội nhà và làm mất bóng. Muani tận dụng thời cơ đi bóng vào và sút tung lưới Raya. 1-1 cho Tottenham. goal VÀOOO! Eze mở tỷ số cho Arsenal 32': Eze một lần nữa tỏa sáng trước Tottenham. Từ nỗ lực căng ngang của Saka, Eze mất hai nhịp khống chế bóng trước khi sút tung lưới đội chủ nhà ở cự ly gần. 1-0 cho Arsenal. yellow Timber nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu 27': Timber để mất bóng vô duyên ở phần sân của Arsenal và buộc phải phạm lỗi với cầu thủ Tottenham. Trọng tài lập tức rút thẻ vàng cảnh cáo anh. report Arsenal đánh mất nhịp điệu? 24': Sau khi trận đấu bị gián đoạn, Arsenal đã đánh mất nhịp điệu tấn công và không thể tạo ra sức ép lớn như những phút đầu tiên. Trận đấu vì thế đang trở nên khá tẻ nhạt. report KHÔNG VÀO! Saliba đánh đầu ra ngoài 17': Saka đá phạt góc về cột xa cho Gyokeres đánh đầu chuyền chiến thuật. Saliba chiếm được vị trí để dứt điểm, nhưng pha đánh đầu nối của anh đưa bóng chệch cột dọc trong gang tấc. report Trận đấu trở lại Một trợ lý trọng tài bị hỏng thiết bị liên lạc. Ban tổ chức mất khá nhiều thời gian để thay thế cho ông. report Trận đấu đang bị gián đoạn 10': Trận đấu bị gián đoạn gần 3 phút qua mà không rõ lý do. Có vẻ như các trọng tài đang gặp sự cố kỹ thuật. report KHÔNG VÀO! Gyokeres dứt điểm nguy hiểm 7': Arsenal đang tạo sức ép rất lớn ngay từ đầu trận. Lần này, Gyokeres có pha xử lý tự tin trong vòng cấm trước khi tung cú sút cực mạnh về góc xa, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. report Hàng thủ Tottenham chao đảo 5': Thủ môn Vicario băng ra không hợp lý, tạo ra tình huống hỗn loạn trong vòng cấm Tottenham. Dù vậy, hậu vệ áo trắng vẫn kịp phá bóng trước khi Saka dứt điểm. report KHÔNG VÀO! Gyokeres suýt lập công 4': Arsenal có cơ hội ghi bàn từ rất sớm. Từ cánh phải, Timber thoát xuống và tạt vào chính xác cho Gyokeres đánh đầu. Tuy nhiên, một trung vệ áo trắng vẫn kịp xuất hiện cản bóng ngay trước khung thành Tottenham. start Trận đấu bắt đầu report Arteta ra tối hậu thư cho các học trò Theo Daily Mail, HLV Arteta đã nói thẳng với các cầu thủ Arsenal rằng họ phải ra đi nếu không chịu được áp lực của cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Arsenal liên tiếp mất điểm trong thời gian qua khiến các cầu thủ của họ bị chỉ trích thiếu bản lĩnh. photo Cầu thủ Arsenal khởi động trước trận đấu report Mikel Arteta chờ duyên của Eze Ở trận lượt đi giữa Arsenal và Tottenham, Eze đã lập hat-trick giúp Pháo thủ đại thắng 4-1. Đây có lẽ là lý do chính khiến Mikel Arteta xếp Eze đá chính sau khi để anh ngồi dự bị liên tục trong thời gian qua. report Liverpool thắng nghẹt thở Nottingham Ở loạt trận sớm tối nay, Liverpool tiếp tục có chiến thắng 1-0 trên sân khách khi vượt qua Nottingham. Lần này, Mac Allister là người hùng của The Kop với bàn thắng đúng vào phút cuối cùng. Chiến thắng này giúp Liverpool gia tăng sức ép với tốp 5, trong khi Nottingham tiếp tục sa lầy ở nhóm cuối bảng. tatic Đội hình xuất phát Tottenham vs Arsenal

Trận đấu derby London giữa Tottenham Hotspur và Arsenal vốn đặc biệt lại càng trở nên quan trọng hơn vào hôm nay. Tottenham ra mắt HLV Igor Tudor trong bối cảnh đối mặt với nguy cơ xuống hạng, trong khi Arsenal chịu vô số chỉ trích sau trận hòa tai hại trước Wolves. Tottenham cần chiến thắng để vượt lên vị trí an toàn, nhưng Arsenal cũng phải thắng để giữ vững ngôi đầu và bảo vệ khoảng cách với Man City.

Không một cổ động viên Tottenham nào ảo tưởng rằng đội bóng của họ không phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng, đặc biệt khi đội chủ nhà là đội duy nhất chưa giành được chiến thắng nào tại Premier League tính đến thời điểm này của năm 2026, chỉ có được 4 điểm trong tổng số 24 điểm tối đa.

Nhưng đây là lúc Tudor xuất hiện; cựu huấn luyện viên trưởng của Lazio, Marseille và Juventus - người đã kết thúc nhiệm kỳ sớm tại Juventus - có nhiệm vụ ổn định tình hình trong phần còn lại của mùa giải, và lịch sử cho thấy rằng HLV người Croatia này có thể ngay lập tức chiếm được cảm tình của người hâm mộ.

Thực tế, Tudor đã thắng trận đầu tiên dẫn dắt mỗi câu lạc bộ trong năm lần gần nhất - bao gồm cả lần thứ hai khoác áo Hajduk Split - nhưng ông thừa hưởng một đội Tottenham có thành tích sân nhà tệ thứ ba tại Premier League mùa giải hiện tại, chỉ với vỏn vẹn hai chiến thắng.

Nhắc đến con số hai, người hâm mộ Arsenal trên khắp cả nước đang phải sống lại cơn ác mộng về nhì, sau khi đội bóng của họ đánh mất hai điểm một cách thảm hại trước Wolves, đội bóng có nguy cơ xuống hạng với số điểm thấp nhất lịch sử Premier League.

Arsenal vẫn nắm trong tay vận mệnh vô địch của mình, nhưng lợi thế ngày càng mong manh của họ trước Manchester City - đội bóng cũng đang tự quyết định số phận trước trận đấu đỉnh cao với Pháo thủ tại Etihad vào tháng Tư - sẽ bị thu hẹp xuống chỉ còn hai điểm nếu Man City thắng trận đấu bù.

Vì vậy, trận derby London đêm nay có ý nghĩa đặc biệt với cả hai đội bóng. Hãy cùng chờ xem ai là người có thể nở nụ cười tươi sau trận đấu.

Xem trực tiếp Tottenham vs Arsenal trên kênh nào, ở đâu?

