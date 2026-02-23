Nhận định Everton vs MU, 03h00 ngày 24/2: Trở lại top 4

TPO - Nhận định bóng đá Everton vs MU, vòng 27 giải Premier League 2025/26, lúc 03h00 ngày 24/2. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với lợi thế phong độ và tinh thần, “Quỷ đỏ” được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm, qua đó trở lại nhóm bốn đội dẫn đầu.

Nhận định trước trận đấu

Chiến thắng 1-0 của Everton ngay tại Old Trafford hồi tháng 11 năm ngoái không chỉ chấm dứt cơn khát kéo dài từ tháng 12/2013, mà còn khơi lại nhiều ký ức đặc biệt. Đó là một trong số rất ít lần David Moyes ca khúc khải hoàn tại “Nhà hát của những giấc mơ”, nơi từng ghi dấu quãng thời gian thất bại của ông ở mùa 2013/14.

Trớ trêu thay, đó cũng chính là mùa gần nhất Everton đánh bại MU trên sân khách tại Ngoại hạng Anh. Giờ đây, Moyes lại đứng trước cơ hội viết tiếp câu chuyện cũ, khi tái đấu đội bóng từng sa thải mình trong bối cảnh cả hai đều còn nguyên mục tiêu.

Tuy nhiên, Everton không thể không lo lắng. Sân nhà mới Hill Dickinson Stadium chưa mang lại sự an tâm. Trong 10 trận gần nhất tại đây, họ thua tới 5, thắng 3. Năm trận sân nhà gần nhất đều không biết mùi chiến thắng, lần lượt gục ngã trước Arsenal (0-1), Brentford (2-4) và Bournemouth (1-2). Đáng chú ý, kể từ sau trận thắng 3-0 trước Nottingham Forest hồi đầu tháng 12, đội bóng vùng Merseyside vẫn chưa có thêm một trận giữ sạch lưới nào trên sân nhà.

Ba điểm ở vòng đấu này có thể mở ra hy vọng dự cúp châu Âu khi Liverpool, đội xếp thứ sáu, chỉ hơn họ 5 điểm. Nhưng nếu tiếp tục đánh rơi điểm số, viễn cảnh tụt sâu xuống nhóm giữa bảng hoàn toàn có thể xảy ra. Bournemouth đang có cùng 37 điểm, trong khi Newcastle, Sunderland (36 điểm) và Fulham (34 điểm) đều bám sát phía sau.

Phía bên kia chiến tuyến, MU đang trở lại đầy mạnh mẽ. Kể từ khi Michael Carrick tiếp quản ghế nóng thay Ruben Amorim, “Quỷ đỏ” cho thấy diện mạo tích cực hơn hẳn. Họ đang bất bại 9 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh và thắng 4/5 vòng gần nhất.

Ở vòng đấu trước, MU giật lại 1 điểm trước West Ham bằng bàn gỡ phút 96 của Benjamin Sesko. Đó đã là lần thứ hai tiền đạo này tỏa sáng ở những khoảnh khắc cuối cùng, sau pha lập công phút 94 trong chiến thắng 3-2 trước Fulham hồi đầu tháng 2.

Đồng dẫn đầu bảng phong độ 5 trận gần nhất cùng Chelsea trước vòng 27, MU được đánh giá cao để nối dài mạch bất bại lên con số 10. Lần đầu tiên hành quân tới Hill Dickinson Stadium, họ hướng tới chiến thắng sân khách thứ 20 trước Everton và thắng lợi thứ 43 trong lịch sử đối đầu tại Ngoại hạng Anh.

Trong bối cảnh Chelsea vừa bị Burnley cầm hòa 1-1 khiến cuộc đua top 4 thêm phần gay cấn, MU bước vào trận đấu với mục tiêu không gì khác ngoài chiến thắng để trở lại vị trí thứ tư. Dưới ánh đèn Merseyside, truyền thống đối đầu thuận lợi sẽ là điểm tựa, nhưng bản lĩnh mới là điều quyết định liệu “Quỷ đỏ” có thể tiếp tục hành trình hồi sinh hay không?

Thông tin lực lượng

Về phía Everton, Jake O’Brien, người bị truất quyền thi đấu ở trận gần nhất gặp Bournemouth, cùng với trường hợp vắng mặt dài hạn Jack Grealish (chấn thương mắt cá) đều không thể ra sân, HLV David Moyes chào đón sự trở lại của đội trưởng Seamus Coleman lần đầu tiên kể từ cuối tháng Giêng.

Thierno Barry và Iliman Ndiaye đang có cùng 5 bàn thắng mùa này như Kiernan Dewsbury-Hall. Đáng chú ý, Thierno Barry và Iliman Ndiaye đã ghi 3 bàn trên sân nhà, nhiều hơn con số 2 bàn của tiền vệ tấn công Dewsbury-Hall.

Đặc biệt, Dewsbury-Hall đang đứng trước cơ hội đi vào lịch sử, khi anh có thể trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên của Everton kể từ mùa 1978/79 (sau Andy King) ghi bàn vào lưới MU ở cả lượt đi lẫn lượt về trong cùng một mùa giải.

Bên phía đội khách, dù gần đây được hưởng lợi từ những bàn thắng muộn của Benjamin Sesko, nhưng Bruno Fernandes vẫn là đầu tàu quan trọng nhất. Đội trưởng của MU đã ghi 2 bàn và có 8 kiến tạo trong 9 lần ra sân gần nhất trên sân khách tại Premier League.

Dù không có cầu thủ nào của MU ghi nhiều bàn sân khách hơn con số 10 bàn của Bryan Mbeumo, tiền đạo này đang có 4 bàn sân khách ngang bằng Sesko, đang quyết tâm cải thiện thành tích ở những chuyến hành quân xa nhà.

Về lực lượng, HLV Michael Carrick không thiếu vắng trụ cột quan trọng nào, song nhiều cái tên đáng chú ý đang phải ngồi ngoài gồm Mason Mount, Matthijs de Ligt (chấn thương lưng) và Patrick Dorgu (chấn thương đùi).

Đội hình dự kiến Everton (4-2-3-1): Pickford; Patterson, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Gueye, Garner; Armstrong, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Barry MU (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Fernandes, Cunha; Mbeumo Dự đoán tỷ số: Everton 1-3 MU

