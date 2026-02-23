Không phải Mỹ, đây mới là quốc gia thống trị bảng tổng sắp Olympic mùa Đông

TPO - Đêm qua, Thế vận hội mùa Đông 2026 đã khép lại. 2 tuần tranh tài kết thúc mang về chiến thắng chung cuộc cho đoàn Na Uy. Họ duy trì vị thế thống trị thế giới thể thao mùa Đông.

Trước lễ bế mạc, 2 HCV cuối cùng tại đấu trường đã được trao cho Ebba Andersson của Thụy Điển và Johannes Hoeslot Klaebo của Na Uy, những người đã chiến thắng trong sự kiện trượt tuyết băng đồng 50 km lần lượt dành cho nữ và nam.

Hoeslot Klaebo giúp đoàn Na Uy thống trị các môn thể thao thế mạnh như trượt tuyết, trượt tuyết băng đồng… Tổng cộng, đội tuyển Bắc Âu này giành 18 HCV, bỏ xa đoàn xếp sau tới 6 HCV. Họ cũng dẫn đầu bảng tổng sắp về số HCB (12).

Milan-Cortina 2026 là kỳ thứ 4 liên tiếp Na Uy dẫn đầu bảng tổng sắp. Kể từ 2014 tới nay, Na Uy luôn kết thúc Thế vận hội mùa Đông với số HCV nhiều nhất. Và hầu hết trong giai đoạn này, họ có xu hướng áp đảo phần còn lại. Ví dụ năm 2022 là 16 HCV, cách đoàn thứ nhì tới 4 HCV và năm nay, khoảng cách mà Na Uy tạo ra là 6 HCV.

Trong số 18 HCV mà Na Uy đã chinh phục, có tới 1/3 thuộc về VĐV trượt tuyết băng đồng Johannes Hoeslot Klaebo. Anh là người thành công nhất tại Thế vận hội năm nay với 6 HCV. Klaebo tham gia 6 nội dung thì vô địch cả 6. Trong lịch sử tham dự Thế vận hội mùa Đông, Klaebo đã có tới 11 lần bước lên bục cao nhất.

Johannes Hoeslot Klaebo giành tới 6 HCV

Với những VĐV kiệt xuất như Klaebo, không khó hiểu khi Na Uy đang thống trị sân chơi dành cho các môn mùa Đông.

Ở Thế vận hội mùa Hè, Mỹ luôn giữ vị thế độc tôn thì ở sân chơi mùa Đông, họ chưa bao giờ làm được điều đó kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 tới nay. Tất cả những kỳ trong giai đoạn này, vị trí cao nhất của Mỹ chỉ là thứ 2. Nhiều kỳ đại hội, đoàn này thậm chí còn bật bãi khỏi Tốp 10.

Sân chơi thể thao mùa Đông thông thường dành cho các quốc gia châu Âu. Nếu như Na Uy không vô địch bảng tổng sắp thì Đức, Nga (Liên Xô). Canada là nước duy nhất ngoài bộ ba Đức, Nga, Na Uy chen chân được vào vị trí dẫn đầu Thế vận hội mùa Đông kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 tới nay.

Chi tiết này cho thấy vẫn có sự phân cấp lớn ở sân chơi dành cho thể thao mùa Đông. Và sự phân cấp này khiến các quốc gia châu Á bị bỏ lại phía sau. Hầu như những nước đi đầu ở Thế vận hội mùa Đông tại khu vực châu Á gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản cùng lắm chỉ có thể chen chân vào Tốp 5. Ở Milan-Cortina 2026, 2 đoàn Trung Quốc và Nhật Bản cùng có 5 HCV và đứng ở vị trí thứ 10.