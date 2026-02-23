Dung mạo 'thiên thần băng' nổi loạn giúp Mỹ giải cơn khát vàng

TPO - Đến với Olympic mùa Đông 2026 với cú đúp Huy chương Vàng (HCV), Alysa Liu không chỉ gây chú ý bằng thành tích mà còn khuấy đảo sân băng bằng phong cách Gen Z nổi loạn, phá vỡ khuôn mẫu nữ tính, chuẩn mực lâu nay của trượt băng nghệ thuật.

Giải nghệ tuổi 16 đến cú đúp vàng Olympic 2026

Alysa Liu (tên Hàn Việt: Lưu Mỹ Hiền), nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật 20 tuổi đến từ Richmond (Vùng Vịnh San Francisco, California), đang được cả thế giới dõi theo khi chấm dứt "cơn khát" HCV ở nội dung trượt băng nghệ thuật đơn nữ kéo dài hơn hai thập kỷ của Mỹ tại Thế vận hội Mùa đông Milano-Cortina 2026.

"Thiên thần sân băng" người Mỹ gốc Trung cũng thắng Huy chương Vàng đồng đội. Vanity Fair nói cô chinh phục trái tim khán giả toàn cầu nhờ khí chất “IDGAF” (I Don’t Give a F*** - “tôi chẳng bận tâm”).

﻿ ﻿ "Thiên thần sân băng" Alysa Liu giành HCV Olympic môn trượt băng. Ảnh: Getty, The New York Times.

Nhiều khán giả nhận xét ở Liu có sự lôi cuốn, điềm tĩnh đối lập với hình ảnh nghiêm chỉnh, khuôn phép vốn gắn liền với môn thể trượt băng và dáng vẻ tập trung, không nụ cười mà người ta thường kỳ vọng ở một vận động viên Olympic.

Alysa Liu gia nhập Đội tuyển Mỹ chỉ bốn năm sau khi tuyên bố giải nghệ ở tuổi 16. “Tôi bắt đầu trượt băng từ năm 5 tuổi, tức là khoảng 11 năm trên băng và đó là 11 năm điên rồ. Rất nhiều điều tốt đẹp và cũng rất nhiều điều tệ. Tôi cảm thấy mãn nguyện với sự nghiệp trượt băng của mình. Giờ khi đã hoàn thành mục tiêu, tôi sẽ bước tiếp với cuộc sống", cô chia sẻ trên Instagram năm 2022.

Chỉ hai năm sau, cô quay lại sân băng. “Việc tạm rời xa trượt băng là điều tốt cho tôi và tôi vô cùng hào hứng khi trở lại với một góc nhìn mới", cô chia sẻ.

Khi dần ổn định trở lại với bộ môn, diện mạo của cô cũng tiến hóa thành hình ảnh đang “chiếm sóng” Internet. Đầu tiên là mái tóc nhuộm sọc vàng - nâu do stylist Kelsey Miller tại St. Louis thực hiện. Quá trình nhuộm kéo dài năm tiếng và kiểu tóc này đã được nhiều khách hàng khác yêu cầu tại salon của Miller.

Tiếp đó là chiếc khuyên frenulum - món trang sức xuyên qua phần lợi phía trong môi trên. Trong cuộc trò chuyện với NBC, Liu cho biết cô tự xỏ khuyên cho mình. “Tôi nhờ chị gái giữ môi, soi gương và tự dùng kim xỏ", cô kể về lần thực hiện cách đây khoảng hai năm. Trong podcast năm 2024, cô nói động lực đơn giản là… tiết kiệm tiền. “Xỏ khuyên ở tiệm đắt vô lý nên tôi nghĩ mình tự học làm".

Một phần trong thái độ sống của Alysa Liu là sự không thỏa hiệp. “Những danh hiệu này rất lớn, nhưng tôi không muốn chúng che mờ con người tôi, điều tôi làm và bản chất của tôi. Chiến thắng không phải là tất cả và thất bại cũng vậy", Liu nói sau khi giành HCV.

“Trong thời gian giải nghệ, tôi nhận ra mình là kiểu người sáng tạo, tôi có ý tưởng riêng. Tôi có gu thời trang của riêng mình và khá cứng đầu về nó. Tôi yêu biên đạo và âm nhạc và tôi làm mọi thứ theo cách của mình. Không ai bảo tôi phải làm gì".

Gương mặt Gen Z viết lại hình ảnh VĐV trượt băng

Tờ Harpers Bazaar nhận xét Alysa Liu đang làm mọi thứ theo cách khác biệt. Cô thách thức những chuẩn mực lâu nay về thời trang, làm đẹp và cách thể hiện bản thân trong thế giới trượt băng nghệ thuật.

Tại Thế vận hội mùa đông, vận động viên trượt băng được chấm điểm dựa trên nhiều yếu tố và không phải tất cả đều liên quan trực tiếp đến phần trình diễn.

Trang phục môn này bị quản lý nghiêm ngặt vì lý do an toàn lẫn hình ảnh. Theo quy định chính thức của Liên đoàn Trượt băng Quốc tế (ISU), trang phục phải kín đáo, trang nghiêm và phù hợp với thi đấu thể thao. Các chi tiết lòe loẹt hoặc mang tính sân khấu quá mức bị cấm và chỉ một sự cố nhỏ giữa bài diễn, ví dụ rơi một hạt sequin cũng có thể khiến VĐV mất cả một điểm.

Về lý thuyết, quy định này nhằm ngăn trang phục trở thành yếu tố gây xao nhãng, để ánh nhìn tập trung vào màn trình diễn, phong cách chỉ đóng vai trò bổ trợ cho âm nhạc và biên đạo. Trên thực tế, nó vô tình củng cố hình mẫu khá đơn nhất về diện mạo của một VĐV trượt băng chuyên nghiệp là đề cao vẻ nữ tính, thanh lịch và có phần sang trọng.

Lần này, Alysa Liu khuấy đảo mọi thứ bằng cá tính thời trang cùng tài năng không thể phủ nhận. Cô xuất sắc giành HCV nội dung trượt tự do với phần trình diễn trên nền MacArthur Park Suite của Donna Summer. Đó là tấm HCV thứ hai của cô tại kỳ Thế vận hội này, sau chiến thắng ở nội dung đồng đội trước đó.

Trong cuộc phỏng vấn với VĐV Paralympic Haven Shepherd, Alysa Liu cho biết cô nhuộm cách đây ba năm. “Tôi nghĩ đúng thời điểm này năm sau, cuối tháng 12 tôi sẽ làm vòng thứ hai. Và tôi đã làm vậy", cô kể. Tháng 12/2025, cô thêm vòng thứ ba. Ý tưởng là đánh dấu thời gian trôi qua, giống như cách vòng thân cây thể hiện tuổi đời. Cô tự nhuộm các sọc và vẫn đến salon để giữ màu vàng thêm rực rỡ.

Việc cô được toàn quyền sáng tạo cũng là yếu tố quan trọng. Trong lần làm khách trên The Tonight Show của Jimmy Fallon, vận động viên 20 tuổi nói: “Lần này tôi có rất nhiều quyền kiểm soát sáng tạo. Tôi được chọn váy mình muốn trông ra sao, dùng màu gì. Đôi khi tôi vẽ phác thảo rất tệ rồi gửi cho nhà thiết kế, xem cô ấy có giải mã được không. Tôi chọn nhạc, kiểm soát lịch trình, tự lái xe".

Ngay cả bộ đồ cô mặc trong talk show cũng làm bật lên cá tính: váy len đen dáng mini, chân váy xòe cạp trễ họa tiết caro đỏ, phối cùng sơ mi và jeans tối màu. Cô đeo choker và thắt lưng đinh tán, nghiêng hẳn về phong cách punk thập niên 1990, hoàn toàn không phải hình ảnh VĐV trượt băng truyền thống.

Ngoài sân băng, cô chuộng áo thun graphic, boots đế dày, tất lưới, mũ cá tính, họa tiết rằn ri, cùng bảng màu đen và đỏ chủ đạo.

Trên sân thi đấu, những bộ trang phục như váy mini Nike phối quần tất da báo hay thiết kế bất đối xứng đặt riêng của Lisa McKinnon đều mang tinh thần tiếp nối tự nhiên, cảm hứng từ tủ đồ đời thường của Alysa Liu.