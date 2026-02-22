Huỳnh Hiểu Minh lên tiếng vụ thua bạc

TPO - Trong chương trình Vũ trụ rực rỡ, xin lưu ý, Huỳnh Hiểu Minh lên tiếng về tin đồn thua một tỷ nhân dân tệ (khoảng 145 triệu USD) do đánh bạc tại Macau (Trung Quốc). Nam diễn viên khẳng định đây là thông tin sai sự thật do AI tạo ra, cảnh báo khán giả cần thận trọng trước những nội dung lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 21/2, tờ Next Apple đưa tin Huỳnh Hiểu Minh lên tiếng về tin đồn đánh bạc thua một tỷ NDT (khoảng 145 triệu USD), bán nhà trả nợ. Trong chương trình Vũ trụ rực rỡ, xin lưu ý, khi nhận câu hỏi từ MC “Anh thua một tỷ NDT à?”, anh đáp: “Happy Beans?”.

Nam nghệ sĩ trực tiếp nhắc đến trò đánh bạc online, sau đó khẳng định mọi thứ chỉ là tin đồn. Anh nói thêm câu chuyện lan truyền trước đó được tạo ra bởi AI. Nhiều ứng dụng AI hiện nay có thể tự động sản xuất nội dung, lồng ghép các chi tiết nghe có vẻ hợp lý, khiến nhiều người tin theo.

“Có những câu chuyện do AI tạo ra nửa đúng nửa sai, thậm chí cố tình nhắm vào người khác. Chúng ta hoàn toàn có thể nhận ra đó là tin giả, nhưng vào thời điểm ấy, rất nhiều người đã tin vào điều đó”, Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ.

Huỳnh Hiểu Minh nói anh bị tổn thương trước những thông tin vô căn cứ, cho rằng đây là "tai họa" không đáng có.

Huỳnh Hiểu Minh trong chương trình Vũ trụ rực rỡ, xin lưu ý.

Tháng 3/2025, mạng xã hội ở Trung Quốc lan truyền thông tin “một sao nam hàng đầu” đánh bạc thâu đêm suốt sáng tại Macau, Trung Quốc trong 7 ngày liên tiếp, thua khoảng một tỷ NDT. Bài đăng còn mô tả người này phải thế chấp ba căn biệt thự hạng sang và một máy bay riêng để bù lỗ.

Thời điểm tin đồn bùng phát, cụm từ “Châu Kiệt Luân Macau” leo top tìm kiếm. JVR Music - công ty quản lý của Châu Kiệt Luân - ra tuyên bố khẳng định toàn bộ nội dung lan truyền không liên quan đến nam ca sĩ. Sau đó, sự chú ý của dư luận chuyển sang Huỳnh Hiểu Minh, nhiều tài khoản mạng xã hội tràn vào trang cá nhân của anh để chất vấn.

Cơ quan chức năng Trung Quốc sau đó vào cuộc điều tra. Cảnh sát thông báo đã bắt giữ một người đàn ông 36 tuổi họ Hứa. Theo kết quả xác minh, người này lợi dụng AI, nhập các từ khóa đang thịnh hành, yêu cầu hệ thống tạo ra nội dung giật gân rồi đăng tải lên mạng nhằm thu hút lượt truy cập và trục lợi.

Hành vi này bị xác định gây rối trật tự công cộng nghiêm trọng. Đối tượng bị xử phạt theo quy định pháp luật Trung Quốc.

Huỳnh Hiểu Minh sinh năm 1977, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ với các phim như Thần điêu đại hiệp, Bến Thượng Hải, Lộc đỉnh ký, Bong bóng mùa hè…

Chuyện riêng tư của Huỳnh Hiểu Minh từng nhận nhiều sự quan tâm khi anh xác nhận hẹn hò với Angelababy vào năm 2014. Hai nghệ sĩ đăng ký kết hôn năm 2015, sau đó tổ chức lễ cưới vào tháng 10 cùng năm. Tháng 1/2017, con trai đầu lòng của họ ra đời.

Tháng 1/2022, cả hai đồng loạt thông báo ly hôn, chính thức khép lại cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm. Không lâu sau đó, Huỳnh Hiểu Minh được cho là có mối quan hệ tình cảm với Diệp Kha. Tuy nhiên, mối quan hệ này cũng đã kết thúc.