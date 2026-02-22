Trấn Thành cáo lỗi

TPO - Vấn đề phân bổ suất chiếu luôn là bài toán đau đầu của nhà rạp, cũng là yếu tố quyết định sống còn với vòng đời thương mại của bộ phim. Về việc "Thỏ ơi" có nhiều suất chiếu hơn hẳn ba tác phẩm ra rạp cùng thời điểm, Trấn Thành cho rằng khán giả cần nhìn nhận vấn đề từ góc độ thị trường, bản thân đạo diễn không có quyền lực đặc biệt để chi phối suất chiếu.

Bốn phim Việt cùng ra rạp ngay dịp cao điểm Tết, đường đua sớm phân hóa khi phim Thỏ ơi của Trấn Thành không có đối thủ. Từ sáng sớm đến gần 12h trưa 21/2, phim thu khoảng 20 triệu với 200.000 vé bán ra từ 4.000 suất chiếu trên toàn quốc. Con số này bỏ xa các đối thủ còn lại, cho thấy lợi thế về phát hành. Xét về suất chiếu, phim Trấn Thành đang nhiều gấp ba bộ phim xếp thứ hai về doanh thu là Nhà ba tôi một phòng.

Trước luồng ý kiến cho rằng Trấn Thành tác động lên hệ thống rạp để chiếm ưu thế suất chiếu, nam đạo diễn nói thẳng "không có họ hàng hay quan hệ gì để người ta phải ưu tiên. Rạp chiếu cũng phải kiếm lợi nhuận, họ sẽ chọn bộ phim mà họ tin là có thể bán được vé".

Trấn Thành xin lỗi nếu Thỏ ơi được xếp nhiều suất chiếu hơn phim khác.

Trấn Thành cho rằng khán giả cần nhìn nhận vấn đề từ góc độ thị trường. Phim được chiếu nhiều hay ít phụ thuộc vào hiệu quả kinh doanh thực tế, bản thân nam đạo diễn không có quyền lực đặc biệt để quyết định chuyện suất chiếu hay cạnh tranh giữa các phim.

“Đừng nghĩ rằng Trấn Thành có ba đầu sáu tay để sắp xếp mọi thứ. Nếu phim hay và được khán giả đón nhận thì rạp sẽ chiếu, còn không thì cũng khó tồn tại lâu. Đây là lần cuối cùng tôi nói về chuyện này”, Trấn Thành nói ở sự kiện ra mắt Thỏ ơi tại TPHCM.

Anh cũng cáo lỗi với những nhà sản xuất khác nếu phim Thỏ ơi vô tình được xếp nhiều suất chiếu hơn. Nói về sự cạnh tranh ở mùa Tết, Trấn Thành cho biết anh muốn phim mình thắng, nhưng không đặt nặng đấu với ai mà quan trọng là vượt lên chính mình. Theo Trấn Thành, cục diện cả bốn phim Tết cùng có doanh thu tốt là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Thực tế, vấn đề phân bổ suất chiếu luôn là bài toán đau đầu của nhà rạp, cũng là yếu tố quyết định sống còn với vòng đời thương mại của bộ phim. Đồng quan điểm với Trấn Thành, đạo diễn Minh Beta cũng cho biết các cụm rạp phải tính toán để tối ưu doanh thu và lượng khách.

Chất lượng nghệ thuật, độ bùng nổ truyền thông và hiệu ứng khán giả sẽ là ba yếu tố quyết định khả năng đi đường dài của một bộ phim. Nhà rạp xem trước và cân nhắc tiềm năng của dự án, trước khi sắp xếp lịch chiếu mở màn. Một lãnh đạo cấp cao của hệ thống rạp hoạt động tại Việt Nam từng giải thích nhà rạp luôn có quy tắc xếp suất chiếu rõ ràng, dựa theo nhu cầu người xem thực tế từ suất chiếu sớm (early bird). Doanh thu bán vé trước cũng là một cơ sở quan trọng. Sau khi phim chính thức công chiếu, dựa vào sức mua của khán giả, rạp sẽ tiếp tục có những điều chỉnh phù hợp.

﻿ ﻿ Nhà sản xuất có nhiều phương án để "cứu" doanh thu như tặng vé, tăng cường cinetour giao lưu với khán giả.

Thực tế, hiệu ứng truyền miệng hay đánh giá tốt từ nhóm công chúng có chuyên môn cũng khiến nhà rạp phải tăng cường số buổi chiếu phim, đổi từ rạp nhỏ sang rạp lớn.

Năm 2024, khi Đào, phở và piano trở thành cơn sốt không ai ngờ tới, Trung tâm chiếu phim quốc gia phải cắt bớt suất chiếu của một phim ra mắt cùng thời điểm để có đất cho phim của đạo diễn Phi Tiến Sơn. Tuy nhiên, lịch phim được sắp xếp theo tuần. Vì vậy, quá trình điều chỉnh có mức độ, không thể đột ngột thêm hay bớt quá nhiều suất trong thời gian ngắn.

Theo ghi nhận của Box Office Vietnam, phim bom tấn, ăn khách đều có trên 3.000, 4.000 suất chiếu/ngày, tùy quyết định của rạp.

Từ lời xin lỗi của Trấn Thành, nguyên tắc đơn giản được đặt ra là phim hay ắt sẽ có người xem. Khi vé bán chạy, cả nhà sản xuất lẫn đơn vị phát hành đều hưởng lợi. Vì vậy, tập trung vào nội dung, chăm chút khâu truyền thông là cơ sở để một tác phẩm có lợi thế về số lượng suất chiếu ngoài rạp.