NSND Xuân Bắc thăm NSND Công Lý

TPO - Nhiều năm qua, NSND Xuân Bắc vẫn duy trì thói quen đến thăm NSND Công Lý mỗi dịp Tết. Không chỉ là bạn diễn ăn ý trong Gặp nhau cuối năm, họ còn là tri kỷ ngoài đời.

Ngày 20/2, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý - chia sẻ video NSND Xuân Bắc ghé thăm nhà riêng dịp đầu năm mới. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, gợi nhắc về tình bạn bền bỉ suốt gần 30 năm giữa hai gương mặt quen thuộc của sân khấu và truyền hình phía Bắc.

Theo chia sẻ của Ngọc Hà, dù bận rộn với công việc, NSND Xuân Bắc vẫn duy trì thói quen đến thăm Công Lý mỗi dịp Tết. Có năm sát 28 Tết, anh vẫn tranh thủ ghé qua lúc đêm muộn để trao quà, chúc năm mới.

“Ở bên anh Lý nhiều năm, tôi chứng kiến nhiều thăng trầm. Người đến rồi đi, nhưng đâu đó vẫn có tình cảm trân quý như là NSND Xuân Bắc”, cô nói.

﻿ Nhiều năm NSND Xuân Bắc ghé thăm NSND Công Lý dịp Tết.

NSND Công Lý và NSND Xuân Bắc quen biết, thân thiết từ những năm đầu hoạt động nghệ thuật tại sân khấu phía Bắc và trở thành bạn diễn ăn ý qua nhiều chương trình, đặc biệt là Táo Quân.

Tên tuổi của họ gắn liền với vai Nam Tào - Bắc Đẩu suốt nhiều mùa, thậm chí cho đến nay chưa ai thay thế được. Lối tung hứng nhịp nhàng, đối đáp sắc sảo cùng khả năng ứng biến linh hoạt giúp họ trở thành cặp bài trùng quen thuộc mỗi dịp Tết đến.

Không chỉ trên truyền hình, cả hai còn được khán giả nhắc nhiều nhất khi cùng tham gia phim hài Tết Không hề biết giận.

Hiện tại, mỗi người có một hướng đi riêng. NSND Xuân Bắc đảm nhiệm vai trò Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, còn Công Lý không còn giữ chức vụ quản lý như trước. Tuy nhiên vào những dịp lễ Tết, NSND Xuân Bắc vẫn đều đặn ghé thăm bạn cũ, nếu không thể đến trực tiếp, anh gửi quà và lời hỏi han.

Công Lý từng bày tỏ sự trân trọng khi nói: “Xuân Bắc là người yêu quý tôi nhất và thương tôi nhiều nhất”. Những lần gặp gỡ của họ không ồn ào, chỉ cùng nhau ôn kỷ niệm, vài lời trêu đùa dung dị.

“Anh Bắc và Anh Lý đã biết nhau gần ba thập kỷ rồi. Họ đã đồng hành cùng nhau trong suốt chặng đường sự nghiệp. Hà rất xúc động với tình cảm của hai người nghệ sĩ. Gặp nhau, cả hai chỉ ôn lại kỷ niệm xưa, trêu đùa nhau những chuyện dung dị. Nhưng đó là tình cảm rất đáng trân trọng họ dành cho nhau nhiều năm qua”, Ngọc Hà chia sẻ.

Bên dưới bài viết của Ngọc Hà, đông đảo khán giả để lại bình luận bày tỏ sự xúc động và ngưỡng mộ tình bạn của hai nghệ sĩ. “Mình thích cặp đôi này diễn Táo Quân”, “Cặp đôi hoàn hảo này xem mãi không chán”, “Nhớ Nam Tào - Bắc Đẩu quá”, “Vậy mới là tri kỷ”, “Họ vẫn tình cảm lắm”, “Cô Đẩu và Nam Tào không ai có thể thay thế được”…