Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

NSND Xuân Bắc thăm NSND Công Lý

Đỗ Quyên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhiều năm qua, NSND Xuân Bắc vẫn duy trì thói quen đến thăm NSND Công Lý mỗi dịp Tết. Không chỉ là bạn diễn ăn ý trong Gặp nhau cuối năm, họ còn là tri kỷ ngoài đời.

Ngày 20/2, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý - chia sẻ video NSND Xuân Bắc ghé thăm nhà riêng dịp đầu năm mới. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, gợi nhắc về tình bạn bền bỉ suốt gần 30 năm giữa hai gương mặt quen thuộc của sân khấu và truyền hình phía Bắc.

Theo chia sẻ của Ngọc Hà, dù bận rộn với công việc, NSND Xuân Bắc vẫn duy trì thói quen đến thăm Công Lý mỗi dịp Tết. Có năm sát 28 Tết, anh vẫn tranh thủ ghé qua lúc đêm muộn để trao quà, chúc năm mới.

“Ở bên anh Lý nhiều năm, tôi chứng kiến nhiều thăng trầm. Người đến rồi đi, nhưng đâu đó vẫn có tình cảm trân quý như là NSND Xuân Bắc”, cô nói.

xuan-bac-4.jpg﻿
xuan-bac.jpg
xuan-bac-3.jpg
xuan-bac-2.jpg
Nhiều năm NSND Xuân Bắc ghé thăm NSND Công Lý dịp Tết.

NSND Công Lý và NSND Xuân Bắc quen biết, thân thiết từ những năm đầu hoạt động nghệ thuật tại sân khấu phía Bắc và trở thành bạn diễn ăn ý qua nhiều chương trình, đặc biệt là Táo Quân.

Tên tuổi của họ gắn liền với vai Nam Tào - Bắc Đẩu suốt nhiều mùa, thậm chí cho đến nay chưa ai thay thế được. Lối tung hứng nhịp nhàng, đối đáp sắc sảo cùng khả năng ứng biến linh hoạt giúp họ trở thành cặp bài trùng quen thuộc mỗi dịp Tết đến.

Không chỉ trên truyền hình, cả hai còn được khán giả nhắc nhiều nhất khi cùng tham gia phim hài Tết Không hề biết giận.

Hiện tại, mỗi người có một hướng đi riêng. NSND Xuân Bắc đảm nhiệm vai trò Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, còn Công Lý không còn giữ chức vụ quản lý như trước. Tuy nhiên vào những dịp lễ Tết, NSND Xuân Bắc vẫn đều đặn ghé thăm bạn cũ, nếu không thể đến trực tiếp, anh gửi quà và lời hỏi han.

Công Lý từng bày tỏ sự trân trọng khi nói: “Xuân Bắc là người yêu quý tôi nhất và thương tôi nhiều nhất”. Những lần gặp gỡ của họ không ồn ào, chỉ cùng nhau ôn kỷ niệm, vài lời trêu đùa dung dị.

“Anh Bắc và Anh Lý đã biết nhau gần ba thập kỷ rồi. Họ đã đồng hành cùng nhau trong suốt chặng đường sự nghiệp. Hà rất xúc động với tình cảm của hai người nghệ sĩ. Gặp nhau, cả hai chỉ ôn lại kỷ niệm xưa, trêu đùa nhau những chuyện dung dị. Nhưng đó là tình cảm rất đáng trân trọng họ dành cho nhau nhiều năm qua”, Ngọc Hà chia sẻ.

Bên dưới bài viết của Ngọc Hà, đông đảo khán giả để lại bình luận bày tỏ sự xúc động và ngưỡng mộ tình bạn của hai nghệ sĩ. “Mình thích cặp đôi này diễn Táo Quân”, “Cặp đôi hoàn hảo này xem mãi không chán”, “Nhớ Nam Tào - Bắc Đẩu quá”, “Vậy mới là tri kỷ”, “Họ vẫn tình cảm lắm”, “Cô Đẩu và Nam Tào không ai có thể thay thế được”…

Đỗ Quyên
#Xuân Bắc #Công Lý #tình bạn #Táo Quân #nghệ thuật

Xem thêm

Cùng chuyên mục