Nam MC nổi tiếng nợ 179 tỷ đồng

TPO - Sau biến cố tài chính từng khiến gia đình rơi vào khủng hoảng, MC kỳ cựu Shin Dong Yup nhắc lại khoản nợ 6,9 triệu USD (179 tỷ đồng) trong cuộc trò chuyện với Jay Park, chia sẻ quan điểm về cách đối diện thất bại và giữ mình trong giới giải trí.

Jay Park đăng tải video có sự tham gia của Shin Dong Yup trên kênh YouTube cá nhân. Mở đầu buổi trò chuyện, nam ca sĩ cho biết mẹ anh dặn phải hỏi tiền bối về quãng thời gian từng gánh khoản nợ lớn. Theo lời Jay Park, mẹ anh nhắc đến việc Shin Dong Yup bị lừa và phải chịu trách nhiệm tài chính, đồng thời tò mò anh đã vượt qua giai đoạn đó ra sao.

Trước câu hỏi này, Shin Dong Yup phản ứng nửa đùa nửa thật: “Cậu muốn tôi nói chuyện đó với cái đầu tỉnh táo sao?”. Anh cho rằng người trưởng thành ai cũng có thể trải qua những chuyện tương tự. Theo anh, điều quan trọng là lắng nghe kỹ những câu chuyện như vậy để tự nhắc mình không rơi vào hoàn cảnh trên.

Shin Dong Yup kể về thời gian nợ nần.

“Chỉ những người trong cuộc mới biết khi không có máy quay thì mọi chuyện khác thế nào. Dù có giả vờ không biết, cuối cùng công chúng cũng sẽ biết hết”, anh chia sẻ.

Nghe Jay Park nói mẹ mình là người sống đơn giản, Shin Dong Yup cho rằng con người nên giữ sự giản dị đó. Anh nhận xét có những người khó đoán suy nghĩ, vì vậy cần thận trọng và giữ khoảng cách. Nam nghệ sĩ khuyên nên tránh những người chỉ tỏ ra tử tế bề ngoài hoặc thường xuyên nhắc đến tiền bạc, điều này không phụ thuộc vào thời gian quen biết lâu hay mau.

Trước đó, Shin Dong Yup từng tiết lộ anh gánh khoản nợ 10 tỷ won (khoảng 6,9 triệu USD) sau khi đứng ra bảo lãnh cho một thương vụ đầu tư. Khoản nợ trở thành áp lực lớn với gia đình vào thời điểm họ vừa sinh con thứ hai.

Tháng 2/2025, vợ anh - nhà sản xuất Sun Hye Yoon - chia sẻ về giai đoạn đó. Cô cho biết khi nghe chồng nói về khoản nợ 6,9 triệu USD (179 tỷ đồng)., bản thân gần như không thể hình dung hết mức độ nghiêm trọng của con số. “Nếu là một tỷ won, có lẽ tôi đã phản ứng mạnh. Nhưng vì số tiền quá lớn, tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi”, cô nói.

Sun Hye Yoon cho biết cô là người luôn chuẩn bị nhiều phương án dự phòng. Khi tính toán lại tài chính, cô nghĩ nếu bán hết tài sản hiện có, gia đình vẫn có thể trả nợ. Với thu nhập của mình, cô tin có thể lo cho bốn người trong gia đình và tin chồng sẽ không buông xuôi. Sau khi cân nhắc kỹ, cô nhận ra vẫn có kế hoạch khả thi để bắt đầu lại.

Những chia sẻ trong cuộc trò chuyện cho thấy biến cố tài chính là dấu mốc lớn trong cuộc đời Shin Dong Yup. Tuy nhiên, theo lời anh và vợ, điều giúp họ đi qua giai đoạn khó khăn là sự bình tĩnh nhìn nhận vấn đề và chuẩn bị phương án cho tình huống xấu nhất.

Shin Dong Yup sinh năm 1971 là nam diễn viên hài, MC quốc dân hàng đầu Hàn Quốc, nổi tiếng từ năm 1991 với sự duyên dáng, thông minh. Anh ra mắt năm 20 tuổi, nhanh chóng trở thành nghệ sĩ hài được yêu mến cùng Yoo Jae Suk và Kang Ho Dong tạo thành bộ ba MC quyền lực nhất Hàn Quốc. Anh dẫn dắt nhiều show nổi tiếng như SNL Korea, Hello Counselor, Immortal Song 2 và từng trải qua biến cố nợ nần, bê bối đời tư trước khi trở lại đỉnh cao