Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Bức ảnh dậy sóng của Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh

Tú Oanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hoàng Thùy Linh khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chia sẻ loạt ảnh chụp chung cùng Đen Vâu. Nhiều người hâm mộ cho rằng nữ ca sĩ có ý công khai mối quan hệ tình cảm.

Tối Mùng 4 Tết (20/2), Hoàng Thùy Linh chia sẻ loạt ảnh chụp cùng Đen Vâu. Trong ảnh nữ ca sĩ sinh năm 1988 mặc áo dài cách tân tạo dáng và biểu cảm nhí nhố. Đen Vâu diện vest lịch sự. Dù gương mặt nghiêm túc, anh vẫn có những động tác bắt nhịp với Hoàng Thùy Linh.

Không chỉ vậy, trang phục của cả hai có điểm tương đồng, khi áo sơ mi mà Đen Vâu mặc trùng màu với phần tua rua trên cổ tay áo Hoàng Thùy Linh.

vn4.jpg
vn5.jpg
Hoàng Thùy Linh đăng ảnh chụp chung với Đen Vâu.

Không chỉ loạt ảnh, dòng chú thích của giọng ca Để Mị nói cho mà nghe cũng gây chú ý. Cô viết “Vị nhà” kèm theo biểu tượng hình trái tim ở sau.

Mặc dù biết Vị nhà là tên ca khúc do Đen Vâu viết nhân dịp Tết Nguyên đán 2025 và bộ ảnh được chụp tại hậu trường chương trình mừng năm mới trên truyền hình mà hai nghệ sĩ cùng tham gia, việc Hoàng Thùy Linh bất ngờ chia sẻ như vậy khiến nhiều người tin rằng người đẹp 8X có ý công khai mối quan hệ tình cảm với nam rapper Mang tiền về cho mẹ.

Cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận: “Là chính thức công khai hả chị ơi? Đúng là vị nhà đây rồi. Chúc mừng năm mới. Chúc anh chị mãi hạnh phúc”, “Nhìn Linh và Đen Vâu lại thấy có nét phu thê”, “Anh chị nhà cùng đứng chung sân khấu Vị nhà. Thấy hình là vui nguyên mùa Tết này rồi”, “Dân tình đồn ít có sai. Cầu danh phận cho anh Đen Vâu”, “Đẹp đôi”, “Ton-sur-ton mới chịu cơ”…

Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu lần đầu hợp tác với nhau trong MV Gieo quẻ vào đầu năm 2022. Đầu năm 2023, cả hai vướng nghi vấn có quan hệ tình cảm. Tháng 9 cùng năm, việc Đen Vâu làm khách mời trong concert của Hoàng Thùy Linh khiến tin đồn đã lắng xuống lại được khơi lại. Đến đầu năm 2024, mạng xã hội xôn xao trước thông tin hai nghệ sĩ làm lễ ăn hỏi và sinh con.

Thời gian qua, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu cũng thường xuyên biểu diễn cùng nhau. Họ song ca tại V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, biểu diễn ca khúc Vị nhà tại đêm nhạc ở Quảng Ninh, sánh đôi tại buổi tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80 ở Hà Nội vào năm 2025.

Tháng 9/2025, hai nghệ sĩ còn được thấy đứng sát cạnh nhau trong bức ảnh tụ tập bạn bè do MC Vân Hugo chia sẻ.

Trong khi dư luận đoán già đoán non, hai nghệ sĩ chưa từng lên tiếng xác nhận. Đến nay, mối quan hệ giữa họ vẫn là ẩn số. Dẫu vậy, người hâm mộ tin rằng giữa họ “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”.

vn1.jpg
Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh cùng tham gia chương trình đón năm mới 2026.
Tú Oanh
#Hoàng Thùy Linh #Đen Vâu #Vị nhà #tin đồn tình cảm

Xem thêm

Cùng chuyên mục