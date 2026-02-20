Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Nam diễn viên gây thất vọng nhất Tết Nguyên đán

Minh Vũ

TPO - Diễn xuất kém cỏi của nam diễn viên Vương Hạc Đệ là yếu tố chính khiến dự án "Tinh hà nhập mộng" chịu thất bại phòng vé.

Theo QQ, bộ phim Tinh hà nhập mộng do Vương Hạc Đệ và Tống Thiến đóng chính ngay từ khi công bố lịch chiếu đã bị coi là đối thủ yếu so với các dự án ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2026. Nguyên nhân là Vương Hạc Đệ và Tống Thiến đều không phải là những cái tên thu hút ở mảng điện ảnh, diễn xuất của họ thường xuyên bị chê quá khoa trương, thiếu chiều sâu nhân vật.

Hiện tại, thành tích của Tinh hà nhập mộng đứng cuối trong số các phim chiếu Tết. Sau 4 ngày, tác phẩm của đạo diễn Hàn Diên chỉ thu về 62 triệu NDT, chiếm 1,5% tổng doanh thu dịp Tết. Mức tăng trưởng doanh thu của phim không cao do suất chiếu bị hạn chế, liên tục bị cắt giảm.

vuong-hac-de10g.jpg
Tinh hà nhập mộng xếp cuối doanh thu dịp Tết Nguyên đán 2026.

Tại buổi họp báo quảng bá phim, đạo diễn Hàn Diên cho rằng mùa phim Tết quá khắc nghiệt, tỷ lệ suất chiếu của phim thấp và thường xuyên nằm ở những khung giờ khó như sáng sớm hoặc tối muộn. Cách sắp xếp này ảnh hưởng rất lớn tới trải nghiệm của người xem, giáng đòn mạnh vào doanh thu phim.

Tuy nhiên, theo QQ, ngay từ khi mới mở bán vé sớm, phía nam chính Vương Hạc Đệ đã không có kế hoạch chi tiền ủng hộ phim giúp tăng lợi thế khi cạnh tranh suất chiếu. Điều này chứng minh chính fan của Vương Hạc Đệ còn không mặn mà với tác phẩm của thần tượng.

Với tình trạng doanh thu ảm đạm, tỷ lệ suất chiếu của phim đã giảm xuống còn 3,4%, trên các nền tảng Đăng ThápMaoyan dự đoán phim không đạt được 100 triệu NDT sau khi kết thúc vòng đời tại các rạp chiếu. Đây là lần đầu có một bộ phim ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán lại không đạt doanh thu trên 100 triệu NDT khiến nhiều người thất vọng.

vuong-hac-de2.jpg
Lần đầu có phim điện ảnh không thể đạt 100 triệu NDT dù chiếu dịp Tết.

Tinh hà nhập mộng là dự án phim khoa học viễn tưởng được đầu tư lớn. Đạo diễn Hàn Diên cho biết phim mất 18 tháng mới hoàn thành phần hậu kỳ với khoảng 1,35 triệu khung hình sử dụng hiệu ứng đặc biệt. Ê-kíp làm phim kỳ vọng tạo ra những siêu phẩm như Inception hay Everything Everywhere All at Once... nhưng không thành công.

Chi phí sản xuất của Tinh hà nhập mộng lên tới hơn 200 triệu NDT, dự đoán phải đạt hơn 600 triệu NDT mới thu hồi vốn. Với tình hình hiện tại, phim sẽ lỗ nặng.

Thêm vào đó, diễn xuất của Vương Hạc Đệ trong phim không được lòng khán giả. Trong nhiều cảnh quay, nam diễn viên chỉ biết trợn mắt, tỏ ra ngây ngô, không thể hiện được hình ảnh phi hành gia dày dạn kinh nghiệm thông minh ứng biến tài tình. Không những vậy, giọng thoại của Vương Hạc Đệ còn bị chê khó nghe, đặc sệt tiếng địa phương Tứ Xuyên, Trung Quốc. Vì vậy khán giả chỉ trích sự thiếu chuyên nghiệp, không cải thiện diễn xuất của anh.

vuong-hac-de15.gif
Vương Hạc Đệ gây tranh cãi vì diễn xuất khoa trương, đài từ tệ.
vuong-hac-de20.gif
Nam diễn viên nổi tiếng thất bại trong tác phẩm điện ảnh đầu tay.

Theo QQ, Tinh hà nhập mộng là phim điện ảnh đầu tay của Vương Hạc Đệ. Nam diễn viên không có tệp khán giả quen thuộc, không đảm bảo về mặt diễn xuất, rất khó để khán giả sẵn lòng bỏ tiền xem Vương Hạc Đệ diễn. Quyết định chiếu phim vào thời điểm Tết Nguyên đán khi mức độ cạnh tranh gay gắt nhất là bước đi sai lầm của ê-kíp làm phim.

Minh Vũ
