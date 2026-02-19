Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thảm họa phòng vé

Minh Vũ

TPO - Sau một ngày công chiếu, phim của Thẩm Đằng thắng lớn. Trong khi đó Ngô Kinh và Vương Hạc Đệ thất bại thảm hại về doanh thu.

Theo QQ, dịp chiếu Tết Nguyên đán 2026 là màn độc diễn của Thẩm Đằng và bộ phim Phi trì nhân sinh 3. Tác phẩm đạt hơn 616 triệu NDT ngay trong ngày đầu tiên công chiếu, chiếm tới 50% tổng doanh thu các phim đang xuất hiện ngoài rạp.

tham-dang5.jpg
Phi trì nhân sinh 3 của "ông hoàng phòng vé" Thẩm Đằng thắng lớn.

Trong khi đó, hai tác phẩm gây thất vọng nhất là Tiêu nhân do Ngô Kinh sản xuất và Tinh hà nhập mộng do Vương Hạc Đệ - Tống Thiến đóng chính. Hai bộ phim có mức tăng trưởng doanh thu chậm, tỷ lệ lấp đầy rạp chiếu thấp, từ đó dẫn tới tỷ suất chiếu sụt giảm.

Cụ thể, sau một ngày ra mắt, Tiêu nhân đạt khoảng 125 triệu NDT, còn Tinh hà nhập mộng chỉ đạt 40 triệu NDT. Trong khi đó, chi phí sản xuất của hai phim lần lượt là 700 triệu NDT và hơn 200 triệu NDT. Sang ngày Mùng 2 Tết, tỷ lệ suất chiếu của hai phim đều giảm, cơ hội để kéo doanh thu không còn nhiều.

Theo QQ, với mức vốn 700 triệu NDT, Tiêu nhân phải đạt doanh thu ít nhất 2,1 tỷ NDT mới bắt đầu hòa vốn. Nhưng hiện tại, các chuyên gia đánh giá doanh thu cuối của phim chỉ đạt khoảng một tỷ NDT, khả năng thu hồi chi phí sản xuất thấp. Trong khi đó, Tinh hà nhập mộng nhiều khả năng sẽ phải rút khỏi rạp chiếu do không thể cạnh tranh với các tác phẩm khác, mức lỗ có thể lên tới 400 triệu NDT.

tieu-nhan10.jpg
Tiêu nhân của Ngô Kinh bị chê kịch bản rời rạc, nhiều nhân vật xuất hiện nhưng không để lại dấu ấn.

Nguồn tin đánh giá Tiêu nhân tập hợp dàn diễn viên võ thuật đông đảo, cảnh chiến đấu được xây dựng chỉn chu công phu đẹp mắt. Nhưng cốt truyện của phim đơn giản, nội dung thiếu sức hút. Đạo diễn Viên Hòa Bình không thể chuyển thể thành công những nhân vật đầy cá tính, có bối cảnh sâu sắc từ truyện tranh lên màn ảnh. Từ đó dẫn đến bộ phim thiếu chiều sâu, chỉ có các cảnh đánh nhau, mâu thuẫn các nhân vật bị giảm thấp, khán giả không thể hiểu được tại sao họ phải đánh nhau và mục đích của mỗi người.

Trong khi đó, Tinh hà nhập mộng dồn sức vào thực hiện các cảnh kỹ xảo khoa học viễn tưởng hoành tráng, với mong muốn tạo nên một bản phim tựa như Everything Everywhere All at Once (Cuộc chiến đa vũ trụ) hay Inception (Kẻ đánh cắp giấc mơ) của riêng Trung Quốc.

Tuy nhiên, đạo diễn Hàn Diên lại lựa chọn hai ngôi sao gây tranh cãi về diễn xuất là Vương Hạc Đệ và Tống Thiến. Cả hai chỉ có biểu cảm trợn mắt, diễn xuất khoa trương quá lố, khiến nhân vật là thuyền trưởng tàu phi hành vũ trụ nhưng hành xử như kẻ ngốc, làm người xem khó chịu. Vì vậy, Tinh hà nhập mộng đang đứng cuối bảng xếp hạng doanh thu các phim chiếu dịp Tết Nguyên đán.

vuong-hac-de.jpg
Giấc mơ về bom tấn khoa học kỹ thuật của Trung Quốc tiếp tục tan vỡ khi Tinh hà nhập mộng thất bại.
vuong-hac-de10g.jpg
Tống Thiến và Vương Hạc Đệ bị chê diễn xuất.

Ngoài ra, bộ phim Kinh trập vô thanh của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, do Dịch Dương Thiên Tỉ, Chu Nhất Long, Dương Mịch, Tống Giai, Lưu Thi Thi đóng chính cũng không được đánh giá cao về nội dung. Với đề tài phản gián, phim có nhiều lỗ hổng trong kịch bản, các nhân vật bị giết chết một cách nhanh chóng và không để lại nhiều ý nghĩa. Ngày đầu phim thu về 230 triệu NDT, đứng vị trí thứ hai.

Minh Vũ
