Bom tấn 100 triệu USD bị cắt suất chiếu

TPO - Bộ phim hành động "Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc" do Ngô Kinh sản xuất và đóng chính đang có nguy cơ lỗ nặng mùa phim Tết Nguyên đán 2026 tại Trung Quốc. Từ khủng hoảng thay diễn viên, chi phí đội vốn đến bài toán thị trường và tranh cãi fan, dự án 700 triệu NDT (100 triệu USD) rơi vào thế khó cả về doanh thu lẫn danh tiếng.

Doanh thu lao dốc, nguy cơ lỗ

Bộ phim hành động Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc (gọi tắt: Tiêu nhân) do Ngô Kinh sản xuất và đóng chính, với kinh phí lên tới 700 triệu NDT (98,3 triệu USD) đã phải chịu thất bại cả về doanh thu lẫn danh tiếng trong mùa phim Tết Nguyên đán tại Trung Quốc.

Sau 2 ngày công chiếu, phim đạt doanh thu 189 triệu NDT, chiếm 11,2% tổng suất chiếu, nhưng tỷ lệ doanh thu phòng vé chỉ đạt 10,1%, tỷ lệ suất chiếu của phim bị giảm từ 18% xuống còn 14,1%. Giới chuyên môn ước tính với xu hướng suất chiếu cao nhưng doanh thu thấp, nhà sản xuất có thể lỗ hơn 500 triệu NDT.

Theo Sina, ngân sách ban đầu của Tiêu nhân là 550 triệu NDT. Diễn viên nữ Na Nhĩ Na Thiến bị phát giác gian lận hồ sơ đăng ký thi đại học, khiến dự án bị ảnh hưởng nặng nề.

Cụ thể, khi đó Na Nhĩ Na Thiến nguyên quán tại Nội Mông, Trung Quốc, nhưng thực tế cô sinh ra và lớn lên tại Bắc Kinh, có điều kiện theo học ngôi trường tốt nhất thủ đô. Thi đại học, cô trở về quê nhà đăng ký thi, lợi dụng suất ưu tiên dành cho thí sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn ở khu vực Nội Mông Cổ để vào đại học. Cộng thêm việc cha diễn viên làm việc tại Đài Truyền hình Trung ương (CCTV), làm dấy lên nghi vấn về đặc quyền và gây tranh cãi lớn.

Dưới áp lực của dư luận, đoàn phim buộc phải thay diễn viên bằng công nghệ AI, bổ sung quay lại 32 cảnh chỉ trong 11 ngày. Chi phí phát sinh thêm từ 110-150 triệu NDT, khiến tổng vốn đầu tư đội lên 700 triệu NDT.

Boonie bears: The hidden protector và Tinh hà nhập mộng cũng không khởi sắc hơn là bao.

Boonie bears: The hidden protector ngày đầu chỉ thu 58 triệu NDT, chiếm 8,1% suất chiếu và 4,8% doanh thu phòng vé. Tinh hà nhập mộng ngày đầu thu 33 triệu NDT, chiếm 7,2% suất chiếu và 2,7% doanh thu.

Hai bộ phim này đều có kinh phí khoảng 200 triệu NDT, dự kiến doanh thu cuối cùng cũng chỉ quanh mức 200 triệu NDT. Dù khả năng cao vẫn lỗ nhưng mức thua lỗ sẽ không quá lớn.

Theo nhận định của chuyên gia, trường hợp của Tiêu nhân lại hoàn toàn khác.

Dữ liệu cho thấy ngày đầu phim đạt 120 triệu NDT, suất chiếu chiếm 16,8%, thực tế là khá cao nhưng tỷ lệ doanh thu chỉ 10,1%. Nếu xu hướng này tiếp diễn, bộ phim với chi phí 700 triệu NDT nhiều nhất cũng chỉ đạt khoảng 700 triệu NDT doanh thu. Nếu tính theo tỷ lệ chia phòng vé 37% mà phía nhà sản xuất được nhận, khoản lỗ có thể vượt 500 triệu NDT, nhiều khả năng trở thành lỗ nặng mùa phim Tết năm 2026.

Trong khi đó, Tiêu nhân cần đạt tối thiểu 2 tỷ NDT doanh thu mới có thể chạm mốc hòa vốn. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, trần doanh thu của dòng phim võ thuật Hoa ngữ gần như không thay đổi. Thành tích cao nhất thuộc về Tú xuân đao 2 với khoảng 1,2 tỷ NDT - con số cho thấy quy mô thị trường vẫn khá giới hạn.

Chính vì vậy, mức đầu tư khổng lồ của Tiêu nhân bị đánh giá là không tương xứng với thực tế thị trường.

Lý do thất bại

Nguyên nhân khiến Tiêu nhân thất bại về doanh thu và danh tiếng còn nằm ở chỗ mùa phim Tết vốn do các tác phẩm hài, hoạt hình, phim gia đình chiếm lĩnh.

Phim chiếu cùng thời điểm là Phi trì nhân sinh 3 thuộc thể loại hài, ngày đầu đã đạt 600 triệu NDT, nhắm thẳng tới đối tượng gia đình. Trong khi đó, Tiêu nhân lại đi theo hướng khá nặng về bạo lực và những âm mưu quyền lực. Màu sắc u tối này không hợp với không khí vui vẻ, giải trí của mùa lễ Tết khiến bộ phim gặp bất lợi ngay từ khâu phát hành. Các suất chiếu đẹp thường rơi vào tay phim hài - thể loại dễ xem, dễ thu hút khán giả hơn.

Ngày 22/8/2025, Goodbye, bad guy do Ngô Kinh sản xuất và đóng chính ra rạp tại Đại lục, nhận thất bại nặng nề về phòng vé, làm tiêu hao niềm tin của khán giả. Doanh thu lần lượt chỉ đạt 240.000 NDT sau 3 ngày, 250.000 NDT sau 5 ngày và chưa đến 270.000 NDT sau 7 ngày, cuối cùng phải rời rạp sớm.

Khán giả cho rằng vài trăm nghìn NDT đã là thảm bại với phim kinh phí nhỏ, huống chi với Ngô Kinh từng được truyền thông ca ngợi là “bảo chứng phòng vé”. Thời điểm đó mạng xã hội tràn ngập lời chế giễu, chê bai Ngô Kinh, chê anh hết thời. Cựu Tổng biên tập một thời báo lớn khi đó bình luận: “Hình tượng của Ngô Kinh đã sụp đổ”.

Trước khi Tiêu nhân ra rạp, phim đã gây tranh cãi vì bảng danh sách diễn viên bị cho là loạn danh xưng. Chỉ gần 30 diễn viên như Lý Liên Kiệt, Lương Gia Huy, Tạ Đình Phong, Huệ Anh Hồng, Vu Thích... nhưng lại chia thành 8 cách gọi khác nhau như diễn viên chính, diễn xuất đặc biệt, hữu nghị, khách mời, khiến khán giả khó hiểu ai thực sự giữ vai trò trung tâm.

Nhiều ý kiến cho rằng nhà sản xuất sắp xếp như vậy để giữ hòa khí giữa các ngôi sao và tận dụng lượng fan của từng người. Thay vì giúp bộ phim được chú ý tích cực, câu chuyện thứ tự tên tuổi lại gây tranh cãi dữ dội trước ngày ra rạp. Fan các bên liên tục so bì vị trí thần tượng của mình, khiến bảng tên diễn viên trở thành tâm điểm của cuộc khẩu chiến ồn ào trên mạng xã hội.

Cơ hội cho Tiêu nhân

Dữ liệu ngày 18/2, khung 12h-18h cho thấy mức độ lấp đầy rạp giữa các phim đang có sự chênh lệch về số khán giả trung bình mỗi suất chiếu.

Trong đó, Tiêu nhân đạt trung bình 34,7 khán giả mỗi suất, xếp sau Phi trì nhân dinh 3 (55,5), Avatar 3 (41,3) và Boonie bears: The hidden protector (35,8) nhưng nhỉnh hơn Kinh trập vô thanh (31,5), Kế hoạch gấu trúc (22,2), Zootopia 2 (20,5) và Tinh hà nhập mộng (19,2).

Đạo diễn, diễn viên Ngô Kinh.

Giới quan sát nhận định, với tình trạng suất chiếu nhiều nhưng lượng khán giả không tương xứng, các phim khó tránh khỏi nguy cơ bị cắt suất nếu không tự bỏ chi phí để giữ lịch. Mùa phim Tết năm nay về cơ bản đang bị Phi trì nhân sinh 3 “hút” phần lớn thị trường. Tiêu nhân được cho là có dấu hiệu cải thiện nhờ hiệu ứng truyền miệng tích cực dần lên, trong khi Kinh trập vô thanh gặp nhiều khó khăn và Tinh hà nhập mộng có nguy cơ sớm rời khỏi đường đua phòng vé.