Tổng giám đốc Lotte quỳ lạy khán giả Việt Nam

TPO - Khoảnh khắc Tổng giám đốc Lotte Entertainment bất ngờ quỳ gối người trước toàn bộ khán phòng, xin khán giả ủng hộ "Mùi phở" nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, sự việc xảy ra tại buổi cinetour của phim tại Hà Nội.

Tại buổi giao lưu trong chuỗi cinetour phim điện ảnh Mùi phở vào Mùng 2 Tết tại Hà Nội, ông Kim Jin Keun - Tổng giám đốc Lotte Entertainment - đã có những chia sẻ về hành trình của Mùi phở và quá trình quảng bá món ẩm thực tới bạn bè thế giới.

Trong phần chia sẻ của mình ông Kim đã nhắc đến kim chi - biểu tượng ẩm thực của Hàn Quốc. "20 năm trước, không ai biết kim chi là gì. Tuy nhiên, đến hiện tại, kim chi đã trở thành một biểu tượng toàn cầu cho văn hóa của Hàn Quốc. Điều đó chứng minh Hàn Quốc không chỉ mạnh về mặt kinh tế mà còn mạnh về việc lan tỏa văn hóa qua từng khung hình nghệ thuật. Đặc biệt hơn nữa, giới trẻ Hàn Quốc vô cùng tự hào về nguồn cội của mình”, ông Kim nói.

Từ câu chuyện kim chi, ông liên liên hệ đến Việt Nam. Theo ông, Việt Nam sở hữu nền văn hóa, ẩm thực phong phú cùng bề dày lịch sử và niềm tự hào dân tộc mạnh mẽ. Chính vì vậy, ông tin Mùi phở có thể trở thành một tác phẩm góp phần lan tỏa văn hóa Việt đến đông đảo công chúng.

Ông Kim bày tỏ mong muốn khán giả miền Bắc ủng hộ phim Mùi phở để tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực vì suất chiếu của phim vẫn còn hạn chế.

“Trong dịp Tết Nguyên đán này, có nhiều phim về gia đình, nhưng tôi tin Mùi phở là bộ phim đặc biệt. Phim có thể giúp các gia đình cùng bên nhau, cùng cười, cùng khóc. Một bộ phim văn hóa hay, ý nghĩa không chỉ cần được đầu tư chỉn chu, mà còn cần tình cảm từ khán giả, sự đồng lòng của quý vị. Chính vì thế, tôi thực sự mong rằng chúng ta lan tỏa được văn hóa, lịch sử Việt Nam - thông qua Mùi phở”, ông Kim nói.

Sau phần chia sẻ, ông Kim Jin Keun bất ngờ quỳ gối và cúi đầu trước khán giả. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều khán giả bất ngờ, sau đó là những tràng pháo tay và tiếng reo hò kéo dài. Không khí buổi giao lưu trở nên sôi động hơn. Tuy nhiên, khi khoảnh khắc này được đăng tải trên mạng xã hội làm gây nên những tranh luận trên mạng xã hội.

"Lịch chiếu phim bị ép về 11h đêm thì khó có khán giả", "Phim hay khán giả coi nhiều là rạp cho chiếu nhiều, tội gì phải quỳ lạy", "Sao phải thế nhỉ mọi người", "Muốn cho cơ hội nhưng không có suất chiếu", "Hay thì nhiều người xem thôi. Đầy phim ra rạp kén khách mà có ai phải quỳ đâu", Mùng 2 tôi dẫn cả nhà đi xem. Phim hay lắm mà rạp vắng hoe", "Phim chiếu đúng 2 khung giờ khó xem"... là nhận định của khán giả về hành động của ông Kim.

Một số khác lại cho rằng khi nhìn từ toàn cảnh sự kiện, hành động của Tổng giám đốc Lotte Entertainment mang tính biểu tượng nhiều hơn là quỳ xin theo nghĩa tiêu cực mà hoàn toàn là sự tôn trọng, thành tâm với đoàn làm phim, đồng thời khẳng định thông điệp: một bộ phim văn hóa muốn đi xa không chỉ cần đầu tư chỉn chu mà còn cần sự đồng lòng và ủng hộ từ khán giả.

Theo ê-kíp làm phim thông tin, trong văn hóa Hàn Quốc, hành động quỳ gối, cúi người sâu là cách thể hiện sự tôn trọng, thành tâm và biết ơn. Đây không phải lần hiếm hoi doanh nhân Hàn Quốc sử dụng cử chỉ này trong các sự kiện quan trọng.

Mùi phở xoay quanh câu chuyện gia đình ông Mùi và những mâu thuẫn của gia đình 3 thế hệ.

Mùi phở xoay quanh đại gia đình của ông Mùi (nghệ sĩ Xuân Hinh) - một nghệ nhân nấu phở tâm huyết và luôn đau đáu việc giữ nghề gia truyền. Dù có con gái và con rể luôn sẵn sàng học nghề nhưng ông chỉ muốn truyền nghề cho cháu trai đích tôn. Từ đây, nhiều mâu thuẫn xảy đến với gia đình 3 thế hệ. Thông qua việc giải quyết những mâu thuẫn này, những thành viên trong gia đình hiểu nhau hơn và cùng nhau gắn kết văn hóa giữa các thế hệ.

Phim có sự tham gia của các diễn viên Xuân Hinh, Thu Trang, Thanh Thanh Hiền, Quốc Tuấn, Cường Cá, Thanh Hương, Tiến Lộc, Hà Hương, bé Bảo Nam, Hải Triều, BB Trần, Ngọc Phước… Phim được khởi chiếu chính thức từ ngày 17/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán) trên toàn quốc. Đến nay, phim thu về hơn 13,6 tỷ đồng.