'Báu vật trời cho' của cặp tình nhân trăm tỷ đẹp nhưng an toàn, Quách Ngọc Ngoan diễn vai không giống ai

TPO - "Báu vật trời cho" với Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Quách Ngọc Ngoan là bộ phim không tệ, xét cả kịch bản lẫn trình độ diễn xuất hay mức độ chăm chút của đạo diễn cho phim. Đáng tiếc, ngoài dàn diễn viên thực lực, phim của Lê Thanh Sơn quá an toàn, nhẹ nhàng, thiếu yếu tố kịch tính để người xem bàn luận hay rủ nhau ra rạp.

Trong cuộc đấu của bốn bộ phim Việt mùa Tết Bính Ngọ 2026, Báu vật trời cho khởi đầu có phần chậm hơn các đối thủ. Khâu truyền thông của phim cũng không quá nổi bật. Đến sáng 19/2, theo dữ liệu từ Box Office Việt Nam, phim thu được khoảng 15 tỷ đồng, chỉ bằng một nửa bộ phim xếp ngay trên là Nhà ba tôi một phòng.

Dù ở thế yếu khi va phải những đối thủ mạnh như Trấn Thành, Trường Giang, không thể phủ nhận Báu vật trời cho là bộ phim đáng khích lệ về mặt hình ảnh, với màu sắc điện ảnh riêng. Phim có thông điệp, nhưng đáng tiếc chưa đủ mạnh, đủ cuốn để bứt lên trong cuộc đua tứ mã. Cặp đôi "trăm tỷ" của điện ảnh Việt không giúp phim của Lê Thanh Sơn có được lợi thế ở tuần đầu công chiếu.

Phim đẹp nhưng an toàn

Báu vật trời cho của đạo diễn Lê Thanh Sơn xoay quanh Ngọc (Phương Anh Đào) người mẹ đơn thân với quá khứ phức tạp. Từ một lần thụ tinh bằng phương pháp ống nghiệm, Ngọc có bé Tô. Hai mẹ con phiêu bạt nhiều nơi, tưởng như không có điểm dừng cho đến khi Ngọc gặp Hồng (Tuấn Trần) - người cha "sinh học" của Tô. Bối cảnh làng chài nơi Hồng sinh ra là trung tâm của những mâu thuẫn, cuộc rượt đuổi, va chạm gay cấn, cũng là nơi vun vén cho tình yêu của Ngọc, Hồng và trở thành mái nhà mới của Tô. Ở vùng đất mới, Tô ban đầu bị coi như rắc rối từ trên trời rơi xuống. Bích (Thư Đan) - em gái Hồng - sợ tài sản gia đình rơi vào tay Ngọc và Tô nên xúi anh trai giả vờ nhận con để có thể làm người giám hộ.

Báu vật trời cho pha trộn giữa hài, hành động, tình cảm gia đình.

Sau những hiểu lầm, Tô cuối cùng cũng được yêu thương, có bố, ông, chị gái. Chuỗi ngày chạy trốn của mẹ con Tô cũng chấm dứt.

Ở tuyến khác, Quách Ngọc Ngoan đóng gã giang hồ hài hước tên Thiên. Thiên thực chất là người tình cảm, có lòng trắc ẩn nhưng bị kìm kẹp, luôn sống dưới sự chi phối của mẹ.

Phim kể câu chuyện từ góc khuất của những mối quan hệ ruột thịt. Yếu tố hài, hành động, tình cảm hội tụ đủ trong phim. Xung đột không bị cực đoan hóa hay lạm dụng drama mà nhẹ nhàng, dễ tiếp nhận, đúng tinh thần một tác phẩm chiếu Tết.

Tuy nhiên, đây cũng là con dao hai lưỡi. Nhịp phim trôi an toàn khiến Báu vật trời cho thiếu lôi cuốn. Về cuối phim, khán giả dễ rơi vào tình trạng thấp thỏm chờ đợi một cảnh quay kịch tính hay lời giải cụ thể về lựa chọn của nhân vật nhưng không có.

Nửa đầu phim, nhịp cắt dựng có phần lộn xộn khiến người xem chưa cảm được nội dung và hiểu biên kịch muốn kể gì. Nhân vật và tình huống xuất hiện vội, gây khó hiểu. Vì sao Ngọc phải làm IVF, hoàn cảnh cụ thể của Ngọc có gì éo le, vì sao Ngọc lẫn Thiên và đám giang hồ phải giành nhau chiếc hộp xì gà ở nhà Thiên - là những câu hỏi chưa được giải đáp hết trong hơn 100 phút phim.

Sau 30 phút đầu lạc nhịp, phim chuyển bối cảnh làng chài và bắt đầu cho thấy những điểm mạnh. Nếu xét về mặt hình ảnh, Báu vật trời cho làm tốt nhiệm vụ thỏa mãn thị giác người xem. Những cảnh đánh cá, lặn biển và hoạt động thường nhật của người dân làng chài được ê-kíp làm phim chăm chút. Hơi thở lễ hội tràn ngập khi cuộc sống ở làng chài Yên Hòa mở ra trước mắt khán giả.

Kịch tính của phim nằm trọn ở phần cuối, khi Thiên và đám giang hồ phát hiện Ngọc đang trốn ở làng chài. Cảnh va chạm cuối phim được đầu tư, nhưng cũng để lộ một số hạt sạn. Chi tiết dân làng chài cầm gậy gộc đánh nhau với đám giang hồ có súng dù hài hước nhưng không đủ thuyết phục. Việc Thiên - gã giang hồ khét tiếng - dễ dàng nhường Ngọc và Tô cho Hồng cũng gây khó hiểu.

Quách Ngọc Ngoan diễn vai không giống ai

Bộ ba Phương Anh Đào, Tuấn Trần và Quách Ngọc Ngoan là điểm tựa cho đạo diễn Lê Thanh Sơn. Như thường lệ, Tuấn Trần và Phương Anh Đào cho người xem cảm giác họ không cần gồng lên cho giống một đôi yêu nhau. Sau phim Mai, mối quan hệ của Tuấn Trần và Phương Anh Đào như đã được định vị sẵn với khán giả.

Chemistry hấp dẫn khiến Phương Anh Đào và Tuấn Trần hoàn thành vai diễn nhẹ như không. Sự tái hợp của hai diễn viên trong Báu vật trời cho mang lại cảm giác dễ chịu. Không phải kiểu tán tỉnh vồ vập rồi lao vào tình yêu điên cuồng như Mai, chuyện tình của Ngọc và Hồng trong phim phát triển từ cuộc sống gia đình bình dị, nơi có bé Tô làm cầu nối.

Tuấn Trần và Phương Anh Đào tái hợp.

Vai mẹ đơn thân hay chàng trai miền biển phóng khoáng đều không khó với cả Tuấn Trần lẫn Phương Anh Đào. Ở vai Ngọc, Phương Anh Đào cuốn khán giả hồi hộp theo những cảnh ôm con chạy trốn, xúc động theo phân đoạn Ngọc chăm sóc bé Tô.

Phương Anh Đào một lần nữa khẳng định vững chắc vị thế mỹ nhân điện ảnh trăm tỷ đồng của phòng vé Việt, với phong độ không hề sụt giảm so với khi đóng Mai của Trấn Thành.

Tuấn Trần cũng có vai diễn tròn trịa. Hồng trong Báu vật trời cho không phải soái ca, thậm chí đầy những khuyết điểm. Tuấn Trần tiết chế vừa đủ để đưa nhân vật từ một người tôn sùng chủ nghĩa tự do, ham chơi, dần dần cảm nhận được tình thân, tình yêu và muốn cho Ngọc và Tô một gia đình đúng nghĩa. Tuy nhiên, vai Hồng chưa đủ để Tuấn Trần cho thấy sự mới mẻ trong diễn xuất.

Hai vai diễn đều nhẹ ký so với thực lực của Tuấn Trần, Phương Anh Đào. Một chút tiếc nuối có lẽ nằm ở việc lần tái hợp này thiên về cách thể hiện an toàn. Hai nhân vật ít những đoạn cao trào để thấu hiểu tình cảm dành cho nhau. Phân đoạn tình cảm dừng ở mức dễ chịu, trong khi khán giả luôn mong cặp đôi kể câu chuyện tình yêu thăng hoa, mãnh liệt hơn.

Ngòi nổ của phim xứng đáng được trao cho nhân vật Thiên của Quách Ngọc Ngoan. Thiên là gã giang hồ không giống ai, đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mảng miếng hài từ Quách Ngọc Ngoan cũng tự nhiên, không lên gân, không nhiều thoại mà vẫn diễn ra nét của một nhân vật không giống ai trên màn ảnh. Đúng như đạo diễn Lê Thanh Sơn chia sẻ ở buổi ra mắt, nhân vật Thiên "dị" đến mức nhiều diễn viên cầm kịch bản phải lắc đầu, nhưng Quách Ngọc Ngoan làm được mọi điều đạo diễn cần ngay từ cảnh quay thử đầu tiên. Nét nam tính, gai góc của Quách Ngọc Ngoan được làm mềm đi nhiều với vai Thiên, tạo nên sự kết hợp đủ gây phấn khích cho khán giả.

﻿ Quách Ngọc Ngoan xứng đáng được vỗ tay vì nhận một vai không ai dám làm.

Dàn diễn viên phụ như nghệ sĩ Trung Dân, Kim Xuân, La Thành, Thư Đan, Khuyến Dương đóng góp nhiều vào điểm sáng của phim. Nghệ sĩ Trung Dân đĩnh đạc, sâu sắc, Khương Lê đóng phản diện tốt và tiến bộ rõ so với thời điểm tham gia phim Gái già lắm chiêu năm 2021.

Xét tiêu chí màu sắc điện ảnh, góc quay và không khí phù hợp với dịp Tết, Báu vật trời cho nhỉnh hơn đối thủ ra rạp cùng thời điểm. Bất lợi của phim là không có chi tiết để người xem phải bàn luận, truyền miệng, vì vậy độ phủ trên mạng xã hội khá yếu so với Thỏ ơi của Trấn Thành hay Mùi phở của Minh Beta.

Trong tuần đầu ra rạp, khâu phát hành, quảng bá là vũ khí quan trọng để một tác phẩm bứt lên. Báu vật trời cho đánh mất vũ khí này, nên bước chạy đà không như kỳ vọng.