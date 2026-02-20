Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Gala Cười 2026 như lẩu thập cẩm

Đỗ Quyên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một số tiết mục hài kịch trong chương trình Gala cười 2026 nhận nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng kịch bản thiếu sự đầu tư, nhàm chán.

Trở lại sóng truyền hình dịp đầu năm với kỳ vọng mang đến tiếng cười sảng khoái cho khán giả cả nước, Gala Cười 2026 lại gây tranh cãi khi nhiều tiểu phẩm bị nhận xét rời rạc, thiếu điểm nhấn và sa đà vào lối gây cười cũ kỹ. Không ít ý kiến cho rằng chương trình năm nay giống như một “nồi lẩu thập cẩm”, thiếu sự kết nối và chiều sâu.

Tiểu phẩm gây tranh cãi nhiều nhất là Romeo và Juliet phố Hàng Ôi với sự góp mặt của NSƯT Quang Thắng, NSƯT Bá Anh, Hồ Liên, Thanh Hương, Lý Chí Huy, Thương Cin, Quốc Việt. Tác phẩm khai thác đề tài thời sự như livestream bán hàng và thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây vốn là những vấn đề vốn thu hút sự quan tâm của xã hội.

gala-cuoi-4.jpg
Tiểu phẩm có sự tham gia của NSƯT Quang Thắng, Hồ Liên gây tranh cãi.

Tuy nhiên, thay vì đào sâu mâu thuẫn hay xây dựng tình huống trào phúng sắc sảo, kịch bản lại lựa chọn cách gây cười bằng những lời thoại miệt thị ngoại hình nhân vật nữ. Hàng loạt câu nói mang tính chế giễu hình thể được đưa lên sóng khiến nhiều khán giả bức xúc như: "Công ty này chỉ bán xúc xích heo, không bán xúc xích voi", "Tay lá mít, đít lồng bàn, lưng cánh phản. Người cấu hình tràn ra thế kia cơ mà", "Bà này thắt đầu trên, thắt đầu dưới đúng hình xúc xích luôn", "Xôi lòi ra khỏi chõ"…

Trong bối cảnh xã hội ngày càng nhạy cảm với body-shaming và đề cao sự tôn trọng cá nhân, kiểu hài dựa trên việc hạ thấp người khác bị cho là lỗi thời, thậm chí phản cảm.

Cái kết của tiểu phẩm chỉ dừng ở việc giám đốc doanh nghiệp nhập viện vì dùng chính sản phẩm của mình, KOL từ chối quảng bá thực phẩm bẩn được đánh giá là xử lý vội vàng, thông điệp chưa đủ lực. Nhiều bình luận cho rằng “không hiểu đạo diễn muốn gửi gắm điều gì” hay “cố cười cũng không nổi”.

“Toàn những tác phẩm mì ăn liền, chán hết chỗ nói”, “Xem gala Cười 3026 mà không thể cười được. Nhảm”, “Quá tẻ nhạt, nhàm chưa từng được thấy”… là một số bình luận của khán giả.

﻿gala-cuoi-2.jpg﻿
﻿gala-cuoi-3.jpg
gala-cuoi-5.jpg

Ba tiểu phẩm còn lại gồm Gia đình trong sạch, Việc nhẹ lương caoTết thuê quy tụ dàn nghệ sĩ hai miền như NSND Hồng Vân, Ốc Thanh Vân, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ, Thái Sơn, Trung Ruồi, Đỗ Duy Nam, Lưu Huyền Trang… Dù chạm tới những vấn đề nóng như lừa đảo trực tuyến, dịch vụ “Tết thuê”, tình làng nghĩa xóm hay thói sĩ diện, các vở diễn vẫn bị nhận xét chung là hời hợt.

Trong Tết thuê, NSND Hồng Vân được xem là “linh hồn” của tiểu phẩm nhưng cũng khó cứu một kịch bản thiếu cao trào. Màn xuất hiện của Khôi Nguyên - con trai chị - còn khá gượng gạo. Ốc Thanh Vân sau thời gian vắng bóng cũng không tạo được điểm nhấn với vai cô gái nhận giả làm con về ăn Tết.

Gia đình trong sạch có tứ kịch tương đối duyên dáng khi châm biếm sự đối lập giữa hình ảnh “trong sạch” và thực tế, song cái kết “huề cả làng” khiến cao trào bị giải tỏa quá nhẹ, thiếu dư âm.

Các tiểu phẩm đều chọn đề tài “đúng và trúng” thời sự nhưng cách triển khai còn an toàn, thiếu sự bứt phá trong cấu trúc kịch và xây dựng nhân vật. Khi tiếng cười không xuất phát từ sự tinh tế mà từ tình huống cường điệu hoặc lời thoại dễ dãi, hiệu ứng ngược là điều khó tránh.

Trước đó, chương trình thay thế Táo Quân là Quảng trường mùa xuân cũng gây thất vọng, bị số đông chê lộn xộn, phần hài nhạt nhòa, tiết mục âm nhạc thiếu điểm nhấn, lại quá nhiều quảng cáo. Thậm chí bị đánh giá thô thiển khi để diễn viên quảng bá sản phẩm ngay trên sân khấu.

Ngoài ra, việc nhầm lẫn Chúc mừng năm mới Xuân Ất Tỵ 2025 khiến khán giả cảm thấy khó hiểu, đáng tiếc.

Đỗ Quyên
#Gala Cười 2026 #hài kịch #tranh cãi #tiểu phẩm #chương trình truyền hình #NSƯT Quang Thắng #hài nhảm

Xem thêm

Cùng chuyên mục