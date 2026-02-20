Gala Cười 2026 như lẩu thập cẩm

TPO - Một số tiết mục hài kịch trong chương trình Gala cười 2026 nhận nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng kịch bản thiếu sự đầu tư, nhàm chán.

Trở lại sóng truyền hình dịp đầu năm với kỳ vọng mang đến tiếng cười sảng khoái cho khán giả cả nước, Gala Cười 2026 lại gây tranh cãi khi nhiều tiểu phẩm bị nhận xét rời rạc, thiếu điểm nhấn và sa đà vào lối gây cười cũ kỹ. Không ít ý kiến cho rằng chương trình năm nay giống như một “nồi lẩu thập cẩm”, thiếu sự kết nối và chiều sâu.

Tiểu phẩm gây tranh cãi nhiều nhất là Romeo và Juliet phố Hàng Ôi với sự góp mặt của NSƯT Quang Thắng, NSƯT Bá Anh, Hồ Liên, Thanh Hương, Lý Chí Huy, Thương Cin, Quốc Việt. Tác phẩm khai thác đề tài thời sự như livestream bán hàng và thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây vốn là những vấn đề vốn thu hút sự quan tâm của xã hội.

Tiểu phẩm có sự tham gia của NSƯT Quang Thắng, Hồ Liên gây tranh cãi.

Tuy nhiên, thay vì đào sâu mâu thuẫn hay xây dựng tình huống trào phúng sắc sảo, kịch bản lại lựa chọn cách gây cười bằng những lời thoại miệt thị ngoại hình nhân vật nữ. Hàng loạt câu nói mang tính chế giễu hình thể được đưa lên sóng khiến nhiều khán giả bức xúc như: "Công ty này chỉ bán xúc xích heo, không bán xúc xích voi", "Tay lá mít, đít lồng bàn, lưng cánh phản. Người cấu hình tràn ra thế kia cơ mà", "Bà này thắt đầu trên, thắt đầu dưới đúng hình xúc xích luôn", "Xôi lòi ra khỏi chõ"…

Trong bối cảnh xã hội ngày càng nhạy cảm với body-shaming và đề cao sự tôn trọng cá nhân, kiểu hài dựa trên việc hạ thấp người khác bị cho là lỗi thời, thậm chí phản cảm.

Cái kết của tiểu phẩm chỉ dừng ở việc giám đốc doanh nghiệp nhập viện vì dùng chính sản phẩm của mình, KOL từ chối quảng bá thực phẩm bẩn được đánh giá là xử lý vội vàng, thông điệp chưa đủ lực. Nhiều bình luận cho rằng “không hiểu đạo diễn muốn gửi gắm điều gì” hay “cố cười cũng không nổi”.

“Toàn những tác phẩm mì ăn liền, chán hết chỗ nói”, “Xem gala Cười 3026 mà không thể cười được. Nhảm”, “Quá tẻ nhạt, nhàm chưa từng được thấy”… là một số bình luận của khán giả.

Ba tiểu phẩm còn lại gồm Gia đình trong sạch, Việc nhẹ lương cao và Tết thuê quy tụ dàn nghệ sĩ hai miền như NSND Hồng Vân, Ốc Thanh Vân, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ, Thái Sơn, Trung Ruồi, Đỗ Duy Nam, Lưu Huyền Trang… Dù chạm tới những vấn đề nóng như lừa đảo trực tuyến, dịch vụ “Tết thuê”, tình làng nghĩa xóm hay thói sĩ diện, các vở diễn vẫn bị nhận xét chung là hời hợt.

Trong Tết thuê, NSND Hồng Vân được xem là “linh hồn” của tiểu phẩm nhưng cũng khó cứu một kịch bản thiếu cao trào. Màn xuất hiện của Khôi Nguyên - con trai chị - còn khá gượng gạo. Ốc Thanh Vân sau thời gian vắng bóng cũng không tạo được điểm nhấn với vai cô gái nhận giả làm con về ăn Tết.

Gia đình trong sạch có tứ kịch tương đối duyên dáng khi châm biếm sự đối lập giữa hình ảnh “trong sạch” và thực tế, song cái kết “huề cả làng” khiến cao trào bị giải tỏa quá nhẹ, thiếu dư âm.

Các tiểu phẩm đều chọn đề tài “đúng và trúng” thời sự nhưng cách triển khai còn an toàn, thiếu sự bứt phá trong cấu trúc kịch và xây dựng nhân vật. Khi tiếng cười không xuất phát từ sự tinh tế mà từ tình huống cường điệu hoặc lời thoại dễ dãi, hiệu ứng ngược là điều khó tránh.

Trước đó, chương trình thay thế Táo Quân là Quảng trường mùa xuân cũng gây thất vọng, bị số đông chê lộn xộn, phần hài nhạt nhòa, tiết mục âm nhạc thiếu điểm nhấn, lại quá nhiều quảng cáo. Thậm chí bị đánh giá thô thiển khi để diễn viên quảng bá sản phẩm ngay trên sân khấu.

Ngoài ra, việc nhầm lẫn Chúc mừng năm mới Xuân Ất Tỵ 2025 khiến khán giả cảm thấy khó hiểu, đáng tiếc.