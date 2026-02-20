Hai cái kết cho Phương Anh Đào và Tuấn Trần

TPO - Tuấn Trần chống nạng xuất hiện tại các rạp trong những ngày đầu năm Bính Ngọ, tham gia cinetour của phim "Báu vật trời cho". Dù phải di chuyển bằng nạng, nam diễn viên vẫn giao lưu, ký tặng và chụp ảnh cùng khán giả.
Tuấn Trần xuất hiện tại buổi giao lưu với xe lăn và nạng nhưng vẫn tham gia đầy đủ phần chia sẻ. Anh cho biết muốn trực tiếp gặp khán giả trong những ngày đầu phim ra rạp. Liên quan đến chi tiết hai cái kết, nam diễn viên nói anh bất ngờ khi thấy khán giả bàn luận sôi nổi. Một số người cho biết họ quay lại rạp để xem phiên bản kết thúc còn lại.