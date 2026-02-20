Hai cái kết cho Phương Anh Đào và Tuấn Trần

TPO - Tuấn Trần chống nạng xuất hiện tại các rạp trong những ngày đầu năm Bính Ngọ, tham gia cinetour của phim "Báu vật trời cho". Dù phải di chuyển bằng nạng, nam diễn viên vẫn giao lưu, ký tặng và chụp ảnh cùng khán giả.