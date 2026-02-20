Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Hai cái kết cho Phương Anh Đào và Tuấn Trần

Trạch Dương - Anh Nhàn

TPO - Tuấn Trần chống nạng xuất hiện tại các rạp trong những ngày đầu năm Bính Ngọ, tham gia cinetour của phim "Báu vật trời cho". Dù phải di chuyển bằng nạng, nam diễn viên vẫn giao lưu, ký tặng và chụp ảnh cùng khán giả.

z7548334757550-49803c8a38c5f63c4f42a2cbd7620d12.jpg
Đoàn phim Báu vật trời cho khởi động cinetour từ TPHCM vào sáng Mùng 1 Tết 2026. Sau suất chiếu, ê-kíp ở lại giao lưu với khán giả về nội dung phim và quá trình thực hiện. Đoàn làm phim cho biết phim có hai cái kết, khiến khán giả săn lùng, "khui secret" để xem cái kết của Phương Anh Đào và Tuấn Trần.
z7548335213424-88dcfb89fda0eab55d23664effb5b1da.jpg
z7548335425351-d8df41abc035ccb93e255b39bc163794.jpg
Tuấn Trần xuất hiện tại buổi giao lưu với xe lăn và nạng nhưng vẫn tham gia đầy đủ phần chia sẻ. Anh cho biết muốn trực tiếp gặp khán giả trong những ngày đầu phim ra rạp. Liên quan đến chi tiết hai cái kết, nam diễn viên nói anh bất ngờ khi thấy khán giả bàn luận sôi nổi. Một số người cho biết họ quay lại rạp để xem phiên bản kết thúc còn lại.
z7548336586782-74f913f7a19d3b84fa1b300ca1ae9d85.jpg
Sau suất chiếu, nhiều khán giả nán lại chụp ảnh, tặng quà và trao đổi với diễn viên. Không ít gia đình chia sẻ họ quan tâm đến câu chuyện làm cha, làm mẹ trong phim.
z7548335073957-60eeb8d5f48a5826ae370daa85da1cb3.jpg
Tuấn Trần được khán giả vây kín, tặng quà.
z7548335318037-a9c2db8922b5117e917978a194be039d.jpg
Trong phần giao lưu, Phương Anh Đào nói cô đặc biệt chú ý đến phản hồi của các bà mẹ trong khán phòng. “Đi đến nhiều rạp, nghe được tâm sự của nhiều người mẹ, tôi càng thấy yêu vai Ngọc của mình hơn. Tôi hy vọng mình đã truyền tải được phần nào năng lượng tích cực và tình mẫu tử thông qua bộ phim. Đây là vai diễn tôi đã tìm kiếm từ lâu”, cô chia sẻ.
z7548334792321-fc7c4fb1d9869ad0446fb4d4af1b0d9a.jpg
Phương Anh Đào cho biết nhân vật Ngọc là người phụ nữ phải đưa ra lựa chọn khó khăn trong hoàn cảnh riêng. Theo cô, câu chuyện của phim không chỉ xoay quanh tình yêu mà còn đặt ra vấn đề về trách nhiệm và sự thấu hiểu giữa các thế hệ trong gia đình.
z7548334931470-78df657d9e51db1931ef7464e14e4ab2.jpg
Cận sắc vóc Phương Anh Đào tại buổi giao lưu với khán giả ngày Tết.
z7548335248692-705e4b7d8906facdb0e02146d96ee451.jpg
Cùng tham gia cinetour có Quách Ngọc Ngoan và nghệ sĩ Trung Dân. Các diễn viên lần lượt chia sẻ về vai diễn và cảm xúc khi trực tiếp nghe phản hồi từ khán giả.
z7548335387437-6d859d18fc98a248213c6ce14941e8e5.jpg
Quách Ngọc Ngoan được khán giả vây kín chụp ảnh.
z7548335144790-96983b5aa3f8a1a55956713e3b1ce73e.jpg
Nhận nhiều câu hỏi về sự trở lại điện ảnh, Quách Ngọc Ngoan nói anh xúc động khi khán giả nhắc về những vai diễn cũ. “Tôi mong khán giả ủng hộ tất cả phim điện ảnh Việt ra mắt dịp Tết năm nay, không chỉ riêng phim của chúng tôi”, Quách Ngọc Ngoan nói thêm.
z7548335001825-addedacb06f3cca70c01fec35734e536.jpg
Nghệ sĩ Trung Dân cho biết đây là lần đầu ông tham gia cinetour cho một phim điện ảnh. "Làm nghệ sĩ, điều hạnh phúc nhất là được sống trong vòng tay của khán giả”, ông nói khi chia sẻ về trải nghiệm gặp gỡ người xem tại các rạp.
z7548334861970-a322c735da25bd774048b4aeaa88bb35.jpg
Buổi cinetour còn có sự tham gia của dàn diễn viên Thư Lê, Nam vương Hưng Nguyễn và Khuyến Dương.
Trạch Dương - Anh Nhàn
#Giao lưu phim ảnh đầu năm mới #Cinetour phim 'Báu vật trời cho' #Diễn viên Tuấn Trần chống nạng tham gia sự kiện #Chi tiết hai cái kết phim và phản ứng khán giả #Tình cảm gia đình và trách nhiệm trong phim #Phản hồi của khán giả về diễn viên và phim #Sự trở lại của các diễn viên nổi bật #Tình yêu và tình mẫu tử trong phim #Tham gia sự kiện của các nghệ sĩ nổi tiếng #Ảnh hưởng của phim điện ảnh Tết đến cộng đồng

