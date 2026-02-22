Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Một nữ ca sĩ bị cấm diễn

Hà Trang

TPO - Từng gây chú ý khi tự nhận là người Nga và nổi tiếng nhờ ca khúc “Ái như hỏa”, ca sĩ Na Yina bị chính quyền Hồ Bắc (Trung Quốc) xác định là nghệ sĩ có tiền sử vi phạm, hủy giấy phép một buổi biểu diễn có sự tham gia của ca sĩ này.

Ca sĩ Trung Quốc Na Yina vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Hồ Bắc xác định thuộc diện nghệ sĩ có tiền sử vi phạm, Sina đưa tin.

Theo thông tin đăng tải trên website Chính quyền nhân dân quận Tương Thành, thành phố Tương Dương (Hồ Bắc), Cục Phê duyệt hành chính quận này ra thông báo căn cứ theo Luật Cấp phép hành chính Trung Quốc và chỉ đạo của Sở Văn hóa - Du lịch tỉnh Hồ Bắc.

Do Na Yina tham gia một buổi biểu diễn do Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Nghệ Miêu Bắc Kinh tổ chức thuộc diện nghệ sĩ có tiền sử vi phạm, vi phạm quy định không được tham gia biểu diễn thương mại. Cơ quan này quyết định thu hồi giấy phép biểu diễn thương mại đã cấp cho công ty nói trên.

6dcb7c0f1acb4ea3a7f53cf714d541fb.jpg
Ca sĩ Na Yina bị chính quyền Hồ Bắc (Trung Quốc) xác định là nghệ sĩ có tiền sử vi phạm, hủy giấy phép một buổi biểu diễn.

Chủ đề liên quan nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên Weibo hôm 21/2, thu hút hơn 130 triệu lượt đọc. Một số ý kiến cho rằng sự nổi tiếng của cô có phần đến từ sự tiếp tay của nền tảng và khán giả. “Nếu không có quá nhiều người thích xem, liệu nghệ sĩ này có thể hoạt động đến bây giờ?”, một tài khoản bình luận.

Na Yina tên thật là Địch Cách Anh, sinh năm 1967 tại Chung Tường, Hồ Bắc. Nghệ sĩ này từng tự nhận là người Nga, sử dụng nickname “Nana nước Nga” để đăng tải các video tự biên tự diễn với nội dung “người Nga ở Hồ Bắc” trên nền tảng video ngắn Douyin, bày tỏ tình yêu dành cho Trung Quốc.

Cô bùng nổ trên mạng vào năm 2022, thu hút hơn một triệu người theo dõi. Tuy nhiên, sau đó cư dân mạng phát hiện cô không phải người Nga và cũng không biết nói tiếng Nga.

Tháng 4/2022, Douyin khóa vĩnh viễn tài khoản của Na Yina với lý do lạm dụng công cụ nền tảng và giả mạo, xây dựng nhân vật sai sự thật. Cùng tháng, CCTV đăng bài chỉ đích danh phê bình, cho rằng việc xây dựng hình tượng dựa trên thông tin giả là chiếm dụng tài nguyên công cộng, lợi dụng lòng yêu nước của cư dân mạng.

Theo truyền thông Trung Quốc, Na Yina đổi tên thành tài khoản và quay trở lại Douyin. Năm 2023, cô nhanh chóng gây sốt trở lại với ca khúc Ái như hỏa.

Từ tháng 6 đến tháng 8/2025, Na Yina tổ chức lưu diễn tại nhiều địa phương ở Trung Quốc, hầu hết các đêm diễn đều gần như cháy vé. Riêng trong tháng 8, cô sắp xếp 28 buổi biểu diễn, đi qua 26 thành phố.

Cuối tháng 12/2025, live show do ca sĩ dẫn đầu tổ chức tại quê nhà Chung Tường gây tranh cãi khi mời ca sĩ từng dính bê bối ma túy tham gia biểu diễn.

