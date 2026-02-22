Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Ca sĩ Vũ Hà cấp cứu

Trạch Dương
TPO - Ca sĩ Vũ Hà nhập viện cấp cứu đúng ngày sinh nhật (21/2 - Mùng 5 Tết). Sau ca phẫu thuật khẩn cấp, nam ca sĩ cho biết sức khỏe đã ổn định, có thể đi lại và đang chờ hồi phục hoàn toàn.

Ngày 22/2, Vũ Hà chia sẻ anh nhập viện cấp cứu đúng dịp sinh nhật (21/2 - Mùng 5 Tết). Trong video, nam ca sĩ mặc trang phục hậu phẫu, đang tập đi bộ. Anh cập nhật tình trạng sức khỏe và gửi lời cảm ơn khán giả, đồng nghiệp thăm hỏi sức khỏe.

"Tôi đón nguyên combo bệnh đúng vào sinh nhật. Tôi phải cấp cứu lúc 10h, lên bàn mổ lúc 11h. Tôi hiện đã tỉnh táo, có thể di chuyển được. Mọi người yên tâm, tôi đang chờ hồi phục hoàn toàn", Vũ Hà chia sẻ.

img-5966.jpg
Vũ Hà nhập viện cấp cứu vào Mùng 5 Tết Bính Ngọ.

Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ sự lo lắng khi bạn thân nhập viện đúng ngày sinh nhật: “Thương quá Vũ Hà ơi, phải nhập viện cấp cứu ngay ngày sinh nhật luôn! Không biết nên chúc cái nào trước đây. Thôi chúc Hà mau bình phục, sức khỏe là quan trọng nhất", nam ca sĩ chia sẻ.

Dưới bài đăng của Vũ Hà, nhiều nghệ sĩ để lại lời động viên. Ca sĩ Nguyên Vũ nhắn nhủ: “Mau khỏe mạnh nè”. Diễn viên Lê Giang gửi lời hỏi thăm: “Mau khỏe nhé anh”. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, diễn viên Ngân Quỳnh cùng nhiều đồng nghiệp khác cũng gửi lời chúc nam ca sĩ sớm bình phục.

Vũ Hà được khán giả biết đến từ thập niên 1990 với loạt ca khúc sôi động như Mắt nai cha cha cha, Tiểu thơ kiêu kỳ, Trái tim băng giá, Búp bê Chao Mi Ao, Mambo nồng say… Những năm đầu thế kỷ 20, anh là gương mặt đắt show ở các tỉnh miền Tây.

Trong một chương trình truyền hình, Vũ Hà kể về quãng thời gian chạy show dày đặc. Anh cho biết có đêm hát liền ba điểm diễn, kết thúc vào lúc 1h sáng rồi tiếp tục đi diễn ở vùng sâu. “Mỗi tháng 28 ngày tôi đi diễn liên tục, hầu như không nghỉ. Tiền kiếm được nhiều, tôi mua vàng tích trữ, cuối tháng mang về cho vợ”, nam ca sĩ chia sẻ.

Những năm gần đây, Vũ Hà không phát hành sản phẩm mới nhưng xuất hiện đều đặn trên truyền hình và mạng xã hội. Tên tuổi anh cũng gắn với nhiều phát ngôn gây chú ý. Anh có mối quan hệ thân thiết với Đàm Vĩnh Hưng, cả hai thường xuyên thực hiện các video hài hước, tương tác cùng khán giả.

Về đời tư, Vũ Hà kết hôn với ca sĩ Huyền Vân. Cả hai quen nhau trong một đêm nhạc và đã đồng hành hơn 30 năm. Dù gắn bó lâu dài, vợ chồng nam ca sĩ khá kín tiếng, hiếm khi xuất hiện chung tại sự kiện hoặc chia sẻ chuyện riêng trên truyền thông.

Trạch Dương
