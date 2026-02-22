Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Phim 18+ về giới quý tộc nhận chỉ trích

Gia Lạc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nữ diễn viên gốc Hàn - Australia Yerin Ha xuất hiện mờ nhạt trong chiến dịch quảng bá mùa 4 của sê-ri phim 18+ "Bridgerton" gây tranh luận. Nhiều khán giả cho rằng cô là nạn nhân của phân biệt chủng tộc.

Tranh cãi nổ ra sau khi Netflix Tây Ban Nha đăng tải hình ảnh từ sự kiện quảng bá ngày 18/2 với sự tham gia của Luke Thompson, Hannah Dodd và Yerin Ha. Một số khán giả cho rằng bố cục khung hình dường như làm nổi bật Hannah Dodd - người thủ vai Francesca Bridgerton - thay vì cặp chính của mùa phim là Luke Thompson và Yerin Ha.

Sự chú ý cũng đổ dồn vào video quảng bá, trong đó Yerin Ha ngồi ở rìa khung hình. Ở phiên bản cắt dọc dành cho mạng xã hội, cô hoàn toàn không xuất hiện, chỉ còn lại Thompson và Dodd trong khuôn hình. Tờ báo Tây Ban Nha ABC càng làm dấy lên tranh luận khi viết sai tên cô thành “Yern Ha”.

533b04e5-558a-46a1-9dcf-49c4f35f.jpg
Người hâm mộ bày tỏ lo ngại rằng nữ diễn viên người Australia gốc Hàn Yerin Ha, diễn viên chính trong mùa 4 của sê-ri "Bridgerton" trên Netflix, đang phải đối mặt với sự phân biệt chủng tộc trong các hoạt động quảng bá cho bộ phim. Ảnh: Netflix Tây Ban Nha.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ lo ngại rằng Yerin Ha có thể đang phải đối mặt với sự phân biệt đối xử về chủng tộc trong hoạt động quảng bá của Netflix.

Yerin Ha là diễn viên gốc Hàn sinh sống tại Australia, từng tham gia các dự án như series Halo. Cô cũng là cháu gái của nữ diễn viên kỳ cựu Hàn Quốc Sohn Sook.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với Hankook Ilbo, Yerin Ha cho biết ước mơ trở thành diễn viên của cô bắt nguồn từ việc xem bà biểu diễn trên sân khấu kịch. “Bà từng nói mong muốn mọi người không nói Yerin Ha là cháu gái của Sohn Sook, mà nói rằng Sohn Sook là bà của Yerin Ha", cô chia sẻ và khẳng định niềm tự hào với nguồn gốc Hàn Quốc của mình.

Hiện Yerin Ha đảm nhận vai nữ chính trong Bridgerton - sê-ri lấy bối cảnh về giới quý tộc Anh thời kỳ Nhiếp chính (Regency) đầu thế kỷ 19, xoay quanh tám anh chị em nhà Bridgerton trong hành trình tìm kiếm tình yêu và hôn nhân.

Sinh năm 1998, lớn lên tại Sydney nhưng Yerin Ha nói tiếng Hàn lưu loát. Cô ra mắt qua sê-ri Reef break (2017) của ABC và từng đứng trên sân khấu với vở Lord of the Flies (2019) của Sydney Theatre Company.

Được mẹ và bà từng cảnh báo về sự khắc nghiệt của nghề diễn, họ vẫn ủng hộ cô hoàn toàn. Cô đặt ra mục tiêu lớn cho sự nghiệp.

“Là diễn viên châu Á, tôi muốn trở thành người có thể tạo thêm nhiều cơ hội cho các diễn viên mới muốn bước vào ngành này. Tôi muốn thành lập công ty sản xuất riêng và trở thành một biểu tượng có thể tạo ra nhiều dự án lấy người châu Á làm trung tâm", cô nói.

Gia Lạc
#Bridgerton #Yerin Ha #Netflix #quảng bá #phân biệt chủng tộc #diễn viên #tranh luận

Xem thêm

Cùng chuyên mục