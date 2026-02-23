Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Ngô Kinh được cứu

Minh Vũ

TPO - Ngô Kinh từng khiến công chúng lo lắng khi kinh phí sản xuất dự án "Tiêu nhân" lên tới gần 100 triệu USD, khó thu hồi vốn. Tuy nhiên, giờ đây dư luận đã đảo chiều.

Theo Sina, bộ phim Tiêu nhân (tên đầy đủ: Tiêu nhân: Gió nổi trên đại mạc) do Ngô Kinh sản xuất và đóng chính đã chứng kiến doanh thu liên tục tăng trưởng trong 4 ngày liên tiếp. Hiện tại, phim đạt hơn 725 triệu NDT, vươn lên xếp thứ hai về doanh thu trong ngày với các dự án chiếu dịp Tết Nguyên đán 2026 tại Trung Quốc.

Bên cạnh đó, tỷ lệ suất chiếu của phim đang xếp thứ hai với 18,6%, phim ngày càng được tăng cường rạp chiếu do tăng trưởng doanh thu tốt. Đồng thời, tỷ lệ lấp ghế suất chiếu giờ vàng của phim cũng đang cao nhất. Khác với các bộ phim khác đã giảm nhiệt khi bước vào những ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, Tiêu nhân tăng ngược dòng so với thị trường chung.

ngo-kinh27.jpg
Tiêu nhân của Ngô Kinh là phim hiếm hoi tăng trưởng ngược sau khi kỳ nghỉ lễ kết thúc.

Trên các nền tảng bán vé MaoyanLighthouse, giới phân tích nhận định phim sẽ đạt doanh thu cuối khoảng 1,3-1,6 tỷ NDT. So sánh với chi phí sản xuất được công bố là 700 triệu NDT (khoảng 98 triệu USD) theo CCTV News, Ngô Kinh có thể sẽ hòa vốn hoặc lỗ ít hơn. Nếu Tiêu nhân có thể kéo dài thời gian chiếu rạp, có thể phim hoàn vốn.

Trước đó, trong hai ngày đầu tiên của mùa phim Tết 2026, tỷ lệ suất chiếu của Tiêu nhân đều giảm, khó có cơ hội để kéo cao doanh thu. Thời điểm đó, các chuyên gia đánh giá doanh thu cuối của phim chỉ đạt khoảng một tỷ NDT, khả năng thu hồi chi phí sản xuất thấp.

ngo-kinh28.jpg
Trước đó, Tiêu nhân bị coi là dự án lỗ thảm hại khi doanh thu hai ngày đầu không lý tưởng.

Theo Sina, Tiêu nhân tập hợp dàn diễn viên võ thuật đông đảo, cảnh chiến đấu được xây dựng chỉn chu công phu đẹp mắt. Nhưng cốt truyện của phim đơn giản, nội dung thiếu sức hút. Đạo diễn Viên Hòa Bình không thể chuyển thể thành công những nhân vật đầy cá tính, có bối cảnh sâu sắc từ truyện tranh lên màn ảnh. Từ đó dẫn đến bộ phim thiếu chiều sâu, chỉ có các cảnh đánh nhau, mâu thuẫn các nhân vật bị giảm thấp, khán giả không thể hiểu được tại sao họ phải đánh nhau và mục đích của mỗi người.

Tuy nhiên, sau đó dư luận đảo chiều, nhiều người cho rằng Tiêu nhân là tác phẩm được sản xuất có tâm nhất trong số các phim chiếu Tết 2026. Các diễn viên không ngại tới sa mạc quay cảnh trực tiếp dưới cái nóng 55 độ C, không sử dụng diễn viên đóng thế trong cảnh nguy hiểm. Đồng thời Tiêu nhân là dự án tôn vinh võ thuật cổ truyền Trung Quốc, vì vậy, nhiều người kêu gọi "giải cứu Ngô Kinh".

ngo-kinh22.jpg
Khán giả muốn chung tay với Ngô Kinh để vực dậy dòng phim võ thuật cổ trang Trung Quốc.

Tiêu nhân xoay quanh nhân vật chính là tiêu nhân Đao Mã do Ngô Kinh thủ vai đang trên hành trình tháp tùng nhân vật bí ẩn Tri Thế Lang tới Trường An. Tuy nhiên, hành trình của Đao Mã không yên bình khi có nhiều thế lực bang phái đang đối đầu vì những mục tiêu khác nhau. Phim đội vốn sản xuất do nữ chính Na Nhĩ Na Thiến vướng scandal gian lận thi cử bị loại khỏi đội hình. Ngô Kinh phải tìm người quay lại toàn bộ cảnh của cô.

Tiêu nhân cũng có ưu điểm riêng. Phim tập hợp các bậc thầy võ thuật đại diện cho nhiều thế hệ của màn ảnh Hoa ngữ, như những diễn viên từng nổi tiếng 30 năm qua như Huệ Anh Hồng, Lý Liên Kiệt, Ngô Kinh hay Lương Gia Huy, Trương Tấn. Ngoài ra, Tiêu nhân còn có sự góp mặt của những ngôi sao trẻ được coi là niềm hy vọng, tương lai của điện ảnh Trung Quốc như Tạ Đình Phong, Vu Thích, hay những ngôi sao đầy tiềm năng như Lưu Diệu Văn, Đổng Tư Thành, Thử Sa và các quán quân võ thuật Trung Quốc...

ngo-kinh26.jpg
Phim quy tụ nhiều ngôi sao võ thuật các thế hệ khác nhau.
ngo-kinh34.jpg
Vu Thích là cái tên tỏa sáng trong dàn sao của Tiêu nhân với vai diễn "ngọc diện" Thụ.
Minh Vũ
#Ngô Kinh #Tiêu nhân #Vu Thích #Tạ Đình Phong #sao Hoa Ngữ #phim Trung Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục