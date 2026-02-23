Nam diễn viên lái xe lao thẳng vào gầm xe tải

TPO - Diễn viên - doanh nhân Hàn Quốc Go Myung Hwan lần đầu kể chi tiết tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến anh rơi vào tình trạng nguy kịch. Khi đó được bác sĩ thông báo có thể tử vong bất cứ khi nào. Biến cố ấy khiến anh thay đổi hoàn toàn cách sống và sự nghiệp.

Trong chương trình phát sóng ngày 19/3 trên KBS1, Goh Myung Hwan xuất hiện với vai trò khách mời. Tại đây, anh nhắc lại vụ tai nạn xảy ra khi đang tham gia ghi hình bộ phim truyền hình Hae Shin.

Thời điểm đó đoàn phim liên tục di chuyển giữa Wando, Chungcheong và Seoul với lịch trình dày đặc. Sau khi hoàn thành khoảng 20/50 tập, anh cùng quản lý trở lại Wando để tiếp tục quay. Do phải lái xe đường dài trong tình trạng thiếu ngủ, quản lý của anh đã ngủ gật khi xe chạy với tốc độ khoảng 190 km/h. Chiếc xe chở nam diễn viên lao thẳng vào gầm một xe tải cỡ lớn.

Diễn viên Go Myung Hwan kể lại vụ tai nạn nghiêm trọng.

“Đang ngủ, tôi lập tức ngất đi. Khi tỉnh lại thì đã ở bệnh viện”, anh nói. Phần nóc xe bị xé toạc, mảnh kim loại sắc nhọn chỉ cách vùng thượng vị của anh khoảng 0,2 cm. “Nếu tôi nhúc nhích thêm một chút, có lẽ đã chết ngay tại chỗ”, Go Myung Hwan nhớ lại.

Tại bệnh viện, tình trạng của anh được đánh giá nguy kịch. Bác sĩ thông báo tim anh xuất hiện cục máu đông, có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào. “Họ bảo tôi có thể tử vong sau một giây nữa, nên hãy chuẩn bị trăng trối”, anh kể. Khoảnh khắc cận kề sinh tử khiến nam nghệ sĩ khi đó mới ngoài 30 tuổi rơi vào trạng thái vừa hoang mang vừa uất ức.

“Tôi thấy mình thật oan ức vì suốt 34 năm chỉ sống theo sự sắp đặt và kỳ vọng của người khác. Đứng trước ranh giới sinh tử, tôi tự nhủ nếu còn cơ hội sống tiếp, tôi sẽ không để bản thân bị cuốn theo lời nói hay ánh nhìn của ai nữa”, anh nói.

Diễn viên 54 tuổi phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt hai tuần. Điều kỳ diệu giúp anh thoát khỏi nguy cơ tử vong.

Khoảng thời gian nằm viện tác động sâu sắc đến anh. Năm 2005, khi điện thoại smartphone và video trực tuyến chưa phổ biến, anh nhờ người quen mang sách vào bệnh viện. Nam diễn viên đọc nhiều tác phẩm kinh điển, trong đó có Demian của Hermann Hesse. Những cuốn sách về nhân văn, triết lý sống và khởi nghiệp giúp anh thay đổi cách nhìn về thành công và thất bại.

Trước đó, anh từng bốn lần thất bại trong kinh doanh ẩm thực. Sau tai nạn, Go Myung Hwan quyết định bắt đầu lại, tập trung vào món mì kiều mạch. Ở tuổi trung niên, anh gây dựng doanh nghiệp riêng, hiện đạt doanh thu khoảng 10 tỷ won mỗi năm. Song song, anh hoạt động với vai trò tác giả và YouTuber.

Nam nghệ sĩ cho biết cuốn sách thứ tư của anh được xuất khẩu sang năm quốc gia chỉ sau một năm phát hành. Năm 2024, anh tiếp tục ra mắt tác phẩm thứ năm và nhận giải “Tác giả của năm”, chuyển mình từ diễn viên hài sang doanh nhân - nhà văn truyền cảm hứng.

Nhìn lại biến cố năm xưa, Go Myung Hwan cho rằng tai nạn là cú sốc khiến anh buộc phải dừng lại và tự suy ngẫm. “Tôi hiểu rằng được sống theo cách mình muốn quý giá đến nhường nào. Khi đối diện cái chết, bạn mới nhận ra điều thực sự quan trọng không phải ánh nhìn của người khác mà là lựa chọn của chính mình”, anh nói.