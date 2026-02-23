Nhìn lại Olympic mùa đông 2026 qua những con số, kỷ lục, cột mốc và khoảnh khắc đáng nhớ

TPO - Khi Olympic mùa đông 2026 đã đi đến hồi kết, Olympics.com điểm lại những con số, cột mốc và khoảnh khắc của sự kiện thể thao mùa đông lớn nhất hành tinh.

Lễ bế mạc Olympic mùa đông 2026.

Khi Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina 2026 khép lại, đây là thời điểm hoàn hảo để nhìn lại những con số và sự kiện đáng nhớ đằng sau một kỳ Thế vận hội Mùa đông khó quên.

Từ màn khai mạc đầy ấn tượng với Lễ khai mạc hoành tráng tại Sân vận động Olympic Milano San Siro vào ngày 6 tháng 2 đến ngày thi đấu cuối cùng tràn ngập những khoảnh khắc kịch tính vào ngày 22 tháng 2, Thế vận hội lần này tại Ý đã chứng kiến ​​nhiều kỷ lục mới được phá vỡ, nhiều kỷ lục bị lật đổ và hàng trăm màn trình diễn đẳng cấp thế giới.

Vì vậy, khi chúng ta nói lời tạm biệt với Thế vận hội Mùa đông lần thứ XXV, Olympics.com sẽ điểm lại những con số, cột mốc và khoảnh khắc của sự kiện thể thao mùa đông vĩ đại nhất hành tinh.

Milano Cortina 2026 mang đến sự hứng khởi mới cho thế giới thể thao

Ana Alonso Rodriguez của Tây Ban Nha ăn mừng sau khi giành huy chương đồng trượt tuyết leo núi.

Trải qua 19 ngày thi đấu, thế giới đã được chứng kiến ​​những màn trình diễn tuyệt vời nhất của thể thao mùa đông. 2.880 vận động viên đã tham gia Thế vận hội, ở tám môn thể thao, 16 nội dung thi đấu Olympic và 116 nội dung tranh huy chương.

Môn trượt tuyết leo núi lần đầu tiên ra mắt tại Milano Cortina 2026, mang đến sự hào hứng của bộ môn này cho người hâm mộ Olympic trên toàn thế giới. Thế vận hội cũng chứng kiến ​​tám nội dung mới được tranh tài lần đầu tiên, và đã tìm ra nhà vô địch Olympic đầu tiên ở các nội dung:

Trượt tuyết leo núi (nam) cự ly ngắn Trượt tuyết leo núi (nữ) cự ly ngắn Trượt tuyết leo núi tiếp sức hỗn hợp Trượt ván trượt hỗn hợp Trượt băng nằm ngửa đôi nữ Trượt tuyết tự do đôi nam địa hình gồ ghề Trượt tuyết tự do đôi nữ địa hình gồ ghề Trượt tuyết nhảy xa nữ trên đồi lớn

Kỷ lục Olympic và thế giới

Jutta Leerdam phá kỷ lục trượt băng tốc độ 1000m.

Thế vận hội này cũng chứng kiến ​​hàng loạt kỷ lục bị phá vỡ, với các vận động viên lập nên những thành tích chưa từng có trong lịch sử. Tổng cộng, có chín kỷ lục Olympic và một kỷ lục thế giới được thiết lập tại Ý, bao gồm:

Xandra Velzeboer (Hà Lan), trượt băng tốc độ cự ly ngắn 500m nữ: 41.399 - kỷ lục thế giới/kỷ lục Olympic Francesca Lollobrigida (Ý), trượt băng tốc độ cự ly 3000m nữ: 3:54.28 - kỷ lục Olympic Sander Eitrem (Na Uy), trượt băng tốc độ cự ly 5000m nam: 6:03.95 - kỷ lục Olympic Jutta Leerdam (Hà Lan), trượt băng tốc độ cự ly 1000m nữ: 1:12.31 - kỷ lục Olympic Selma Poutsma, Xandra Velzeboer, Teun Boer, Jens van 't Wout (Hà Lan), tiếp sức hỗn hợp trượt băng tốc độ cự ly ngắn: 2:35.537 - kỷ lục Olympic Jordan Stolz (Mỹ), trượt băng tốc độ cự ly 1000m nam: 1:06.28 - kỷ lục Olympic Kỷ lục Jordan Stolz (Mỹ), trượt băng tốc độ nam 500m: 33.77 - Kỷ lục Olympic Femke Kok (Hà Lan), trượt băng tốc độ nữ 500m: 36.49 - Kỷ lục Olympic Ning Zhongyan (Trung Quốc), trượt băng tốc độ nam 1500m: 1:41.98 - Kỷ lục Olympic

Những cột mốc và thành tích lần đầu tiên tại Thế vận hội Mùa đông 2026

Lucas Pinheiro Braathen giành HCV đầu tiên trong lịch sử cho Brazil.

Có 29 quốc gia khác nhau giành huy chương tại Thế vận hội.

Mở màn Thế vận hội một cách ấn tượng, huy chương vàng đầu tiên thuộc về Franjo von Allmen của Thụy Sĩ, khi anh về đích nhanh nhất trong cuộc đua trượt tuyết đổ dốc nam.

Huy chương vàng cuối cùng của Thế vận hội thuộc về Mỹ, đội đã ghi bàn trong hiệp phụ để giành chiến thắng 2-1 trong trận chung kết khúc côn cầu trên băng nam, danh hiệu Olympic đầu tiên của họ ở môn thể thao này kể từ Lake Placid năm 1980.

Nhiều vận động viên đã làm nên lịch sử trong các môn thể thao của họ, với hai Ủy ban Olympic quốc gia (NOC) lần đầu tiên giành được huy chương:

Lucas Pinheiro Braathen của Brazil, giành huy chương vàng nội dung trượt tuyết đổ đèo nam nội dung "giant slalom" (lượn qua cột mốc với khoảng cách lớn). Anastasiia Metelkina và Luka Berulava của Georgia, giành huy chương bạc ở nội dung trượt băng nghệ thuật đôi.

Ba Ủy ban Olympic quốc gia (NOC) có vận động viên lần đầu tiên tham gia Thế vận hội - tất cả đều ở bộ môn trượt tuyết đổ đèo - bao gồm Piera Hudson và Alexander Astridge của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Nathan Tchibozo của Benin và Winston Tang của Guinea-Bissau.

Trong số những cột mốc đáng nhớ khác tại Thế vận hội này, vận động viên giành huy chương lớn tuổi nhất là Silvana Tirinzoni, 46 tuổi, người đã giành huy chương bạc cùng Thụy Sĩ ở bộ môn curling nữ. Tirinzoni hiện cũng giữ kỷ lục là nữ vận động viên giành huy chương lớn tuổi nhất trong lịch sử Thế vận hội Mùa đông.

Trong khi đó, vận động viên giành huy chương trẻ nhất tại Thế vận hội này là Choi Gaon của Hàn Quốc, người đã đứng trên bục vinh quang ở bộ môn trượt ván halfpipe nữ ở tuổi 17.

Một số khoảnh khắc ấn tượng tại Olympic mùa đông 2026

Johannes Hosflot Klaebo.

Johannes Hosflot Klaebo giành 6 huy chương vàng

Một thành tích phi thường đến mức khó tin, Johannes Hosflot Klaebo của Na Uy đã trở thành vận động viên đầu tiên giành được sáu huy chương vàng tại một kỳ Thế vận hội Mùa đông, chiến thắng ở tất cả các nội dung trượt tuyết băng đồng nam. Thành tích chưa từng có này đã nâng kỷ lục của anh về số huy chương vàng Olympic Mùa đông lên con số 11.

Lindsey Vonn.

Lòng dũng cảm của Lindsey Vonn vượt qua vụ tai nạn

Trở lại đấu trường Olympic ở tuổi 41 sau khi giải nghệ, Lindsey Vonn đến Milano Cortina 2026 để theo đuổi giấc mơ cuối cùng. Cô kết thúc hành trình bằng một vụ tai nạn khi đang tham gia nội dung trượt tuyết đổ dốc tốc độ cao, buộc cô phải được trực thăng đưa đến bệnh viện và trải qua phẫu thuật, nhưng từ giường bệnh, huyền thoại người Mỹ đã kêu gọi người hâm mộ đừng buồn, khẳng định: “Giải đấu lần này rất đáng giá mặc dù tôi đã gặp chấn thương nặng với cú ngã”.

Mỹ chấm dứt 46 năm chờ đợi để giành huy chương vàng môn khúc côn cầu nam

Chiến thắng lịch sử của Mỹ.

Trận chung kết kinh điển giữa Canada, chín lần vô địch, đối đầu với đối thủ truyền kiếp của họ - đội tuyển Mỹ, hai lần vô địch, trong trận tranh huy chương vàng môn khúc côn cầu trên băng nam. Các bàn thắng của Matt Boldy (Mỹ) và Cale Makar (Canada), cùng với màn trình diễn xuất sắc với 41 pha cứu thua của Connor Hellebuyck (Mỹ), đã khiến trận đấu hòa sau 60 phút trước khi Jack Hughes ghi bàn thắng quyết định trong hiệp phụ, mang về tấm huy chương vàng Olympic đầu tiên cho đội tuyển Mỹ ở môn khúc côn cầu trên băng nam kể từ Lake Placid 1980.