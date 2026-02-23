Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bạo lực băng đảng bùng phát, quốc gia đăng cai World Cup 2026 đau đầu

Đặng Lai

TPO - Bóng đá Mexico đang đối diện với một biến cố lớn sau vụ bắt giữ băng đảng mà cảnh sát nước này tiến hành. Những động thái đang diễn ra ảnh hưởng đến công tác đăng cai World Cup 2026 của quốc gia này.

5555.jpg

Hôm Chủ nhật, quân đội Mexico đã tiêu diệt thủ lĩnh của băng đảng Jalisco New Generation. Bộ Quốc phòng Mexico cho biết bang Jalisco này là căn cứ của băng đảng khét tiếng Jalisco New Generation - chuyên buôn lậu số lượng lớn fentanyl và các loại ma túy khác sang Mỹ. Sau vụ tấn công, băng đảng ma túy quyền lực bậc nhất Mexico rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Những thành viên của băng Jalisco New Generation đã chống lại chính quyền, gây nên những vụ đấu súng trên đường phố. Súng phóng rocket cùng các loại vũ khí khác được sử dụng. Các vụ giao tranh khiến thủ phủ Guadalajara của bang Jalisco trở thành một thành phố ma khi người dân phải đi trú ẩn, trên đường chỉ còn cảnh sát, quân đội và xe bọc thép. Trường học phải đóng cửa. Nhiều bang khác cũng ban bố tình trạng khẩn cấp.

untitled-1-770.jpg
Các trận đấu vòng 7 giải VĐQG Mexico đã bị hoãn

Các hãng hàng không Mỹ và Canada đã hủy hàng chục chuyến bay đến một số khu vực của Mexico gồm Puerto Vallarta, Guadalajara và Manzanillo. Bạo lực bùng phát cũng khiến bóng đá Mexico bị “đóng băng”. Hàng loạt trận đấu thuộc hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Mexico đã bị hủy, bao gồm vòng 7 giải vô địch quốc gia, nhiều trận đấu thuộc giải bóng đá nữ và trận giao hữu quốc tế giữa Mexico và Iceland. Cả giải hạng nhì Mexico cũng không thể diễn ra.

Tháng 6 này, Guadalajara là một trong 3 địa điểm của Mexico đăng cai World Cup 2026 (bên cạnh Mexico City và Monterrey). Sân Akron ở Guadalajara sẽ đăng cai 2 trận của đội tuyển Hàn Quốc, 1 trận Uruguay vs Tây Ban Nha, 1 trận vòng knock-out. Các đội tuyển hoàn toàn có thể bày tỏ mối lo về an ninh và từ chối tham gia thi đấu tại Guadalajara.

Nếu khả năng này xảy ra, chắc chắn FIFA sẽ đau đầu. Trong bối cảnh tình hình căng thẳng như hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng FIFA cần xem xét việc chuyển địa điểm tổ chức World Cup 2026 ra khỏi Mexico.

Đặng Lai
