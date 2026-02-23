Dương Quốc Hoàng làm nên lịch sử với chức vô địch Premier League Pool 2026

Dương Quốc Hoàng ăn mừng chiến thắng tại Mỹ

Dương Quốc Hoàng đã ghi tên mình vào lịch sử sau khi đánh bại Francisco Sanchez Ruiz với tỷ số 7-4 để đăng quang ngôi vô địch Premier League Pool 2026, qua đó giành được danh hiệu Matchroom Major đầu tiên trong sự nghiệp một cách ngoạn mục.

Premier League Pool là giải đấu bi-a lỗ danh giá, quy tụ 16 cơ thủ xuất sắc trên toàn thế giới và thi đấu với thể thức đặc biệt và cực kỳ khắc nghiệt. Giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 18 đến 22 tháng 2 tại Classic Billiards ở Miami, Florida, Mỹ. Ở vòng một, các cơ thủ đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng (15 trận) để chọn ra Top 10.

Đến vòng 2, Top 10 cơ thủ cao điểm nhất tiếp tục đấu vòng tròn một lượt chọn ra 6 người xuất sắc nhất vào vòng 3. Tại vòng 3, 6 cơ thủ vẫn thi đấu vòng tròn một lượt để tìm ra 4 người đứng đầu vào bán kết.

Trên đường vào bán kết, Dương Quốc Hoàng phải thi đấu tổng cộng 28 trận. Tổng cộng, Dương Quốc Hoàng thắng 22 trận và chỉ thua 7 trận. Tại vòng 3, anh thua duy nhất Robbie Capito và thẳng tiến vào bán kết với tư cách cơ thủ số 1.

Với phong độ ổn định, Hoàng Sao xuất sắc đánh bại thần đồng 17 tuổi của Indonesia Albert Januarta với tỷ số sát nút 7-6. Ở ván đấu quyết định, cơ thủ Việt Nam thể hiện bản lĩnh đúng lúc với tình huống giấu bi tinh quái khiến Albert Januarta rơi vào thế khó và đánh mất cơ hội chiến thắng.

Ở trận chung kết, Hoàng Sao gặp lại cơ thủ hàng đầu thế giới Francisco Sanchez Ruiz - người anh từng thắng 5-4 ở vòng 3. Với đà thăng hoa và sự tự tin đang có, Hoàng Sao dễ dàng vượt qua Sanchez Ruiz với tỷ số 7-4 để lên ngôi đầy thuyết phục.

Chia sẻ sau chiến thắng, Dương Quốc Hoàng cho biết: “Lúc này, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và biết ơn sâu sắc. Đây là một giải đấu rất khó khăn với nhiều cơ thủ mạnh, và tôi đã phải chiến đấu cho từng ván đấu. Có những lúc khó khăn, nhưng tôi luôn tin tưởng vào bản thân và giữ vững sự tập trung cho đến cuối cùng”.

“Chiến thắng này không chỉ dành cho tôi mà còn dành cho Việt Nam, cho môn bi-a Việt Nam và cho tất cả những người ở quê nhà đã ủng hộ tôi. Được đứng ở đây và đại diện cho đất nước mình trên đấu trường quốc tế là một trong những vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của tôi”.

“Tôi hy vọng chiến thắng này sẽ truyền cảm hứng cho các cơ thủ trẻ ở Việt Nam dám mơ ước lớn hơn và nỗ lực hơn nữa. Chúng tôi có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và niềm đam mê lớn lao với môn thể thao này. Hôm nay, tôi tự hào khi cho thế giới thấy được khả năng của các cơ thủ Việt Nam.”