Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Bằng cách nào mà Na Uy, quốc gia dân số chỉ 5,6 triệu, lại thống trị Thế vận hội mùa Đông?

Đặng Lai

TPO - Trong bài phân tích mới nhất, tờ Wall Street Journal đã nêu bật lý do giúp thể thao mùa Đông của Na Uy thống trị thế giới trong nhiều thập kỷ.

6d4db05d-a62c-4659-b0ab-a37e2158f062.jpg

Thế vận hội mùa Đông 2026 đã kết thúc. Na Uy dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương với 18 vàng, 12 bạc và 11 đồng, tổng cộng 41 huy chương. Trong đó, VĐV Hoeslot Klaebo giành tới 6 huy chương vàng.

Anh vô địch ở cả 6 nội dung ở môn trượt tuyết tự do. Những cá nhân phi thường như Hoeslot Klaebo giúp Na Uy sở hữu tới 405 HCV, nhiều nhất lịch sử Thế vận hội mùa Đông. Thế vận hội mùa Đông tổ chức 25 kỳ thì có tới 11 lần quốc gia này thống trị. Sau đây là những nguyên nhân nổi bật giúp Na Uy đạt được vị thế này ở Thế vận hội mùa Đông.

Tố chất con người

Người Na Uy vốn rất giỏi với những môn thể thao sức bền. Vốn sinh ra và lớn lên ở những vùng lạnh giá, người dân nơi này từ lâu đã học được cách thích nghi. Nghiên cứu của Đại học Tromso cho biết người Na Uy đã sử dụng ván trượt tuyết từ 6.000 đến 8.000 năm trước.

Trung bình, người Na Uy trượt tuyết đạt tốc độ cao hơn 20% so với các quốc gia khác. Trượt tuyết đã trở thành văn hóa ở quốc gia này. Có tới 90% người Na Uy chơi môn trượt tuyết. Thậm chí thay vì dùng phương tiện cá nhân đi làm, nhiều người đến bây giờ vẫn đến công ty bằng... ván trượt.

untitled-1-8089.jpg
Một bức chạm khắc trên đá hình người trượt tuyết có niên đại 5.000 năm tại Na Uy

Không theo đuổi chính sách đưa VĐV trẻ vào ‘lò’

Liên đoàn Thể thao Na Uy (NIF) đã xây dựng chính sách ưu tiên trẻ em chơi thể thao. Đây là chính sách mà nước này khẳng định là “độc nhất vô nhị” trên thế giới.

NIF nêu rõ các quyền của trẻ em khi chơi thể thao, gồm “quyền được theo đuổi đam mê”; “được được hưởng thụ trải nghiệm tích cực khi tập luyện thể thao”… Liên đoàn Thể thao Na Uy lý giải thêm về tư duy đào tạo của mình: "Trẻ em phải được trải nghiệm một môi trường thân thiện, cảm thấy an toàn, sẵn sàng thử những điều mới và không sợ mắc lỗi khi tham gia thể thao".

Nhờ phương châm này mà tại Na Uy, có hơn 90% công dân từ 6 đến 12 tuổi tham gia ít nhất một môn thể thao. Và hầu hết đều chọn những môn trên băng/tuyết. Người ta thường nói vui rằng trẻ em nơi này sinh ra đã mang ván trượt bên mình. Nên họ dễ dàng tìm ra các VĐV kiệt xuất tại những môn như trượt tuyết băng đồng, biathlon hay trượt tuyết nhảy xa…

Ngay cả có phát hiện ra những gương mặt tiềm năng nổi trội, các cơ quan thể thao Na Uy vẫn tiếp tục khuyến khích những đứa trẻ tham gia một cách vô tư thay vì đưa vào các học viện đào tạo từ sớm. Nó không hề giống với chính sách “ươm thóc giống” tại các học viện bóng bàn, cầu lông, quần vợt tại Mỹ, Trung Quốc hay các quốc gia châu Âu khác.

untitled-1-1168.jpg
Na Uy có tới 11 kỳ dẫn đầu bảng tổng sắp Thế vận hội mùa Đông

Nhờ không chuyên môn hóa quá sớm, Na Uy đã ngăn ngừa tình trạng “kiệt sức sớm”. Đây là tình trạng mà nhiều VĐV trẻ khi không thể tiếp tục theo đuổi con đường chuyên môn hóa hoàn toàn có thể mất cân bằng.

Điểm tựa tài chính

Thành công của phương pháp đào tạo VĐV mà Na Uy đang theo đuổi được hỗ trợ sâu sắc bởi một nền văn hóa độc đáo và nguồn lực tài chính dồi dào. Cách tiếp cận toàn diện này thúc đẩy sự gắn kết lâu dài.

Các VĐV có thể tiếp tục sự nghiệp mà không gặp phải áp lực tài chính quá lớn. Điều này loại bỏ một trở ngại lớn về mặt cảm xúc và tài chính, cho phép họ tập trung hoàn toàn vào quá trình luyện tập và phục hồi. Sự ổn định này hỗ trợ sự phát triển lâu dài của thể thao.

Cũng nhờ nguồn lực tài chính dồi dào mà Na Uy dễ dàng áp dụng khoa học vào phát triển thể thao. Các phòng nghiên cứu thể thao không phải là hiếm ở quốc gia Bắc Âu. Các VĐV Na Uy thường xuyên được kiểm tra nồng độ lactate trong máu, đo nhịp tim và lượng oxy tiêu thụ.

Việc này được thực hiện trong các buổi tập luyện. Họ sử dụng các chỉ số để xác định các vùng cường độ chính xác, giúp tránh sai lầm thường gặp là tập luyện quá sức hoặc quá ít.

Tóm lại, thành công của thể thao Na Uy là có hệ thống. Nó là sự kết hợp giữa nền tảng văn hóa, chính sách linh hoạt và nguồn lực dồi dào. Phương pháp huấn luyện của Na Uy là một bản kế hoạch chi tiết cho sức bền. Nó chứng minh rằng huấn luyện thông minh dẫn đến kết quả vượt trội. Thành công ở các kỳ Olympic vừa qua đã chứng minh điều đó.

Đặng Lai
#Thế vận hội mùa Đông #Thế vận hội #Olympic mùa đông #HCV #Na Uy #VĐV

Xem thêm

Cùng chuyên mục