'Đốt' 200 triệu euro để đua trụ hạng, chuyện gì đang xảy ra với Tottenham?

TPO - Khi Tottenham công bố thương vụ chiêu mộ Xavi Simons, CĐV của "Gà trống" đã mơ về mùa giải tưng bừng ở 2 đấu trường Ngoại hạng Anh và Champions League. Dù vậy, sau hơn 2/3 chặng đường, Tottenham đang cận kề vị trí trụ hạng ở đấu trường quốc nội.

Trước ngày khai màn Ngoại hạng Anh 2025/26, siêu máy tính của Sky Sports từng dự đoán Tottenham sẽ cán đích ở vị trí thứ 5. Thế nhưng sau 27 vòng đấu, kịch bản khó tin đã xảy ra khi “Gà trống” mới giành được 29 điểm, rơi xuống vị trí thứ 16 và chỉ còn hơn nhóm xuống hạng vỏn vẹn 4 điểm. Không còn là cú trượt chân nhất thời, Tottenham giờ phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã là nguy cơ rất cao xuống chơi ở giải hạng Nhất từ mùa sau.

Không ít CLB Ngoại hạng Anh đã “đổi tướng đổi vận” trong mùa 2025/26, nhưng HLV Igor Tudor chưa thể tạo ra hiệu ứng tương tự tại Tottenham. Đội bóng Bắc London cùng lúc đối mặt quá nhiều vấn đề: mất thủ lĩnh tinh thần sau khi Son Heung-min ra đi, lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng vì chấn thương, trong khi các bản hợp đồng đắt giá vẫn chưa chứng minh được giá trị.

Tottenham đã không hay còn kém may

Hơn một lần, HLV Thomas Frank chỉ biết lắc đầu khi nói về tình hình lực lượng trước các trận đấu. Mùa giải 2025/26 đầy hứa hẹn của Tottenham, sau khi giành vé muộn dự Champions League, đã vụn vỡ vì cơn bão chấn thương. Danh sách chấn thương của Tottenham từ đầu mùa chưa bao giờ dưới 7 cầu thủ trước mỗi trận và có thời điểm lên đến 13 cầu thủ "vào viện" cùng lúc.

"Nhạc trưởng" James Maddison của Tottenham nghỉ trọn từ đầu mùa. Dejan Kulusevski, "ngòi nổ" số 1 trên hàng công Tottenham cũng chưa ra sân trận nào. Hàng loạt trụ cột khác của "Gà trống" như Solanke, Bissouma, Ben Davies, Pedro Porro, Richarlison, Van de Ven, Bergvall và Bentancur thay nhau chấn thương. Khi Kudus dính chấn thương đùi và nghỉ dài hạn vào đầu năm nay, đó là đỉnh điểm của sự khủng hoảng lực lượng Tottenham.

Trước Arsenal, Tottenham mất 10 cầu thủ vì chấn thương. Tính cả Romero bị treo giò, danh sách vắng mặt của họ thậm chí đủ lập thành một đội hình xuất phát có chất lượng vượt trội so với những gì HLV Tudor buộc phải sử dụng trước Arsenal.

Tân HLV Tottenham phải xếp Palhinha đá trung vệ. CĐV Tottenham đã nói vui rằng: "Hẳn là rất tuyệt vọng, Tottenham mới phải trông chờ vào Dragusin", nhưng không Dragusin thì ai đá trung vệ cho Tottenham vào lúc này! Chưa hết, HLV Tudor xếp Gray trái sở trường trong vai trò chạy cánh ở sơ đồ 3-5-2. Hậu quả là Gray chơi một trận thảm họa, cùng Spence ở cánh đối diện bị chấm điểm thấp nhất trên sân.

Với gần 30 ca chấn thương từ đầu mùa, Tottenham là đội bị tàn phá lực lượng nặng nề nhất giải đấu. Trong 8 tháng dẫn dắt Tottenham, HLV Frank phải chật vật từng trận để giải quyết bài toán lực lượng cho Tottenham. Cựu HLV Tottenham có quyền trách móc cho số phận khi suốt quãng thời gian ấy, nếu Tottenham có Maddison và Kulusevski, tình thế có thể đã khác.

Khủng hoảng lực lượng là một phần nguyên nhân chính đẩy Tottenham đến bờ vực đua trụ hạng ở Ngoại hạng Anh 2025/26. Phần còn lại đến từ kỳ chuyển nhượng hè thất bại, nơi Tottenham chi hơn 200 triệu euro để đón 6 tân binh nhưng không một ai thành nhân tố chủ chốt để kéo con tàu Tottenham vươn lên.

Kudus khởi đầu đầy hứa hẹn nhưng càng về sau càng mờ nhạt, chỉ ghi 2 bàn và có 5 kiến tạo - con số quá khiêm tốn so với mức phí hơn 64 triệu euro. Xavi Simons được đưa về với giá khoảng 60 triệu euro nhưng mới có 1 bàn sau 20 trận tại Ngoại hạng Anh.

Mathys Tel ghi 3 bàn sau 19 lần ra sân, chưa tương xứng với mức phí gần 40 triệu euro Tottenham bỏ ra để mua đứt anh. Trong khi đó, trung vệ Kevin Danso - bản hợp đồng hơn 24 triệu euro - mới thi đấu khoảng 660 phút và chưa để lại được dấu ấn nào.

Ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa, Tottenham chi 40 triệu euro để mua Conor Gallagher từ Atletico Madrid. Một mình Gallagher là quá ít để bù đắp cho tuyến giữa Tottenham vốn chơi cực tệ từ đầu mùa khi vắng Bentarcur và Maddison.

4 tân binh của Tottenham chưa thể hiện ấn tượng như kỳ vọng.

Tottenham lâm nguy

Trận thua thảm trước Arsenal trên sân nhà đẩy Tottenham cận kề nhóm "cầm đèn đỏ". "Gà trống" đã thua 3 trận liên tiếp, trong khi West Ham thắng một và hòa 2. Khoảng cách giữa Tottenham và vị trí xuống hạng do West Ham nắm giữ vì thế bị rút ngắn xuống chỉ còn 4 điểm. Khi mùa giải vẫn còn 11 vòng, nguy cơ rớt hạng đã hiện hữu rõ với thầy trò HLV Tudor.

Đội chủ sân Tottenham Hotspur sẽ đối diện tháng 3 giông bão với các trận đối đầu Fulham, Crystal Palace, Liverpool và Nottingham. Sau đó, "Gà trống" tiếp tục chạm trán Sunderland, Brighton, Wolves, Aston Villa, Leeds, Chelsea và Everton. Phần lớn đối thủ của Tottenham đều còn nguyên động lực phấn đấu cho mục tiêu ở mùa giải này.

Ba trận làm khách trên sân của Liverpool, Aston Villa và Chelsea sẽ cực kỳ khắc nghiệt với Tottenham. Sau đó, đối đầu Sunderland, Nottingham, Brighton và Everton cũng là những thử thách khó nhằn cho CLB Bắc London.

West Ham cũng đối diện lịch thi đấu khắc nghiệt khi sẽ chạm trán Liverpool, Man City và Aston Villa trong tháng 3. Có thể nói, kết quả thi đấu của Tottenham và West Ham trong tháng 3 sẽ là bước ngoặt quyết định cho cuộc "đào tẩu" của West Ham khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

Tâm điểm ở cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 sẽ xoay quanh bộ tứ Leeds, Tottenham, Nottingham và West Ham, với cách biệt chỉ từ 2 đến 4 điểm. Burnley có 19 điểm, xếp thứ 19 và bất lợi hoàn toàn so với các đội xếp trên. Wolves chỉ có 10 điểm và nắm 90% khả năng rớt hạng.

Quyền tự quyết vẫn hoàn toàn nằm trong tầm tay Tottenham. Thầy trò HLV Tudor phải nhanh chóng chạm ngưỡng 40 điểm, cột mốc được cho là an toàn để trụ hạng. Còn không, những trận cuối cùng trong tháng 5 sẽ rất rủi ro cho Tottenham khi họ liên tục đối đầu Aston Villa, Leeds, Chelsea và Everton, những đội sẽ bung sức đến tận vòng cuối để giành từng điểm số quý giá.

Ở cuối đường hầm, Tottenham le lói một tia sáng khi Maddison trở lại tập luyện và có thể ra sân trong vài tuần tới. Kolo Muani tái xuất sau chấn thương và ngay lập tức ghi bàn vào lưới Arsenal. Tottenham đã có mặt ở vòng 16 Champions League nhưng lại vật lộn trụ hạng ở giải quốc nội. Đây là nghịch lý.

Nhưng "Gà trống" phải mạnh mẽ chấp nhận sự thật rằng họ sẽ rớt hạng nếu cứ chơi với phong độ hiện tại. Tottenham giờ chỉ còn cách dốc toàn lực để ở lại Ngoại hạng Anh - bởi cú rơi khỏi giải đấu số một nước Anh không chỉ là thất bại về chuyên môn, mà còn kéo theo tổn thất tài chính khổng lồ và nguy cơ khủng hoảng toàn diện cho CLB.