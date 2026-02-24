Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

HLV tạo nên kỳ tích ở World Cup 2026 bất ngờ từ chức

A Phi

TPO - HLV trưởng Curacao, Dick Advocaat đã từ chức chỉ 3 tháng sau khi giúp đội tuyển này trở thành quốc gia nhỏ nhất từng giành quyền tham dự World Cup.

dick-advocaat.jpg
Advocaat từ bỏ World Cup 2026 vì con gái

Dick Advocaat năm nay 78 tuổi và sở hữu kinh nghiệm huấn luyện gần 50 năm. Ông dẫn dắt Curacao từ năm 2024 và giúp đội tuyển này làm nên lịch sử khi giành vé dự World Cup 2026. Tuy nhiên, Dick Advocaat sẽ không tham gia ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trên trang chủ, tuyển Curacao xác nhận Dick Advocaat quyết định từ chức HLV trưởng vì lý do gia đình. Thông báo của tuyển Curacao viết: “Dick Advocaat đã rời ghế HLV trưởng ngay lập tức. Ông đã dẫn dắt Curacao đến World Cup 2026 và bây giờ, Fred Rutten được bổ nhiệm thay thế”.

“HLV người Hà Lan muốn dành toàn bộ sự quan tâm cho con gái ông ấy, người đang gặp phải những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng”.

Chia sẻ về việc từ chức, Dick Advocaat cho biết: “Tôi luôn nói rằng gia đình quan trọng hơn bóng đá. Vì vậy, đây là quyết định tự nhiên. Chắc chắn tôi sẽ rất nhớ Curacao, người dân nơi đây và các đồng nghiệp của mình. Tôi coi việc đưa quốc gia nhỏ nhất thế giới giành vé tham dự World Cup là một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của mình”.

“Tôi tự hào về các cầu thủ, ban huấn luyện và các lãnh đạo liên đoàn, những người đã tin tưởng vào chúng tôi”.

Dick Advocaat từng bỏ lỡ trận đấu vòng loại World Cup quyết định gặp Jamaica ở Kingston hồi tháng 11/2025, sau khi buộc phải trở về nhà vì vợ ông bị ốm. Ở thời điểm đó, truyền thông Hà Lan tiết lộ Advocaat đã bật khóc trước màn hình TV khi đội bóng của ông hòa 0-0 và tạo nên lịch sử.

Curacao có dân số chỉ hơn 150.000 người – ít hơn… phường Hà Đông, trong khi diện tích đất liền là 443km2, nhỏ hơn đảo Phú Quốc. Đội tuyển nước này nằm chung bảng với Đức, Ecuador và Bờ Biển Ngà tại World Cup 2026.

Thay thế Advocaat là một HLV người Hà Lan khác, Fred Rutten. Tuy nhiên, Fred Rutten chưa từng dẫn dắt một đội tuyển quốc gia nào kể từ khi khởi nghiệp huấn luyện vào năm 1999. HLV 63 tuổi này cũng “thất nghiệp” suốt 3 năm qua.

A Phi
#Fred Rutten #Curacao #Dick Advocaat #World Cup 2026

