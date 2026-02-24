Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Michael Carrick nói gì khi MU xây chắc Tốp 4 sau màn hạ gục Everton?

Đặng Lai

TPO - Rạng sáng nay tại trận đấu muộn vòng 27 Ngoại hạng Anh, MU đã đánh bại Everton 1-0 và tiếp tục chắc chân trong top 4. Thắng lợi này giúp HLV Michael Carrick rất hài lòng.

skysports-michael-carrick-manchester-united-5592314.jpg

“Chắc chắn đây là một màn thể hiện tốt. Tối nay chúng tôi phải làm việc rất vất vả. Phải dành lời khen cho Everton vì họ đã gây khó khăn cho chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ tinh thần, cách phòng ngự của cả đội là đẳng cấp hàng đầu”, nhà cầm quân của MU nói. “Cuối cùng thì việc giữ sạch lưới là rất tuyệt vời. Chúng tôi có thể chơi tốt hơn thế, tốt hơn nhiều ở một số khía cạnh”.

Chiến thắng của MU được ấn định với bàn thắng của Sesko sau đường phản công mẫu mực ở phút 71. Michael Carrick rất hài lòng về cách thức tổ chức lên bóng của các học trò.

Ông nói: “Một tình huống ấn tượng. Một pha dứt điểm tuyệt vời. Đó là một pha dứt điểm tàn nhẫn. Cậu ấy đã ghi bàn với sự tự tin thực sự. Matheus và Bryan đã có một pha phối hợp tuyệt vời để tạo cơ hội. Chúng tôi có những cầu thủ có thể làm được điều đó trong những pha phản công. Rất vui mừng cho Ben (Sesko), cậu ấy đã vào sân và giúp đỡ chúng tôi một lần nữa”.

resources-premierleague-pulselive-com-2262715058-61.jpg

Carrick cũng không quên đóng góp từ Matheus Cunha, người có pha mở bóng xuyên tuyến để châm ngòi cho bàn thắng: “Tuyệt vời, đường chuyền từ sâu bên phần sân nhà. Cậu ấy phải phòng ngự khá nhiều, đặc biệt là trong hiệp 2. Nhưng cậu ấy vẫn biết cách tỏa sáng. Đó là một đường chuyền vượt tuyến xuất sắc và những pha dứt điểm tiếp theo của Bryan và Ben đã hoàn tất bàn thắng. Chúng tôi cần một màn trình diễn của toàn đội vì áp lực mà Everton đã tạo ra.”

Không chỉ hàng công, tuyến phòng ngự của MU cũng làm tốt. Thủ môn Senne Lammens của Man United đã trải qua một ngày thi đấu xuất sắc, bao gồm cả pha cứu thua tuyệt vời ở phút 83 giúp đội bóng của Carrick tạo khoảng cách an toàn với 2 đối thủ cạnh tranh trong Top 5 là Chelsea và Liverpool.

“Lammens ấy đã thực hiện một vài pha cứu thua thực sự xuất sắc. Cậu ấy rất bình tĩnh và điềm đạm trong một môi trường khó khăn. Có rất nhiều quả phạt góc hướng vào khung thành và rất nhiều cầu thủ đối phương gây áp lực. Cậu ấy đã bắt bóng tốt và chính xác. Lammens đã chơi cực kỳ xuất sắc”

“Tôi rất vui mừng với kết quả và tinh thần thi đấu, các chàng trai đã nỗ lực hết mình và hy sinh vì nhau. Điều đó mang lại cho tôi rất nhiều động lực để tiến về phía trước. Nhưng chúng ta vẫn còn nhiều điều tích cực hơn nữa cần phải thể hiện”.

