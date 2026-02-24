Cầu thủ phân biệt chủng tộc với Vinicius Jr bị UEFA cấm thi đấu

TPO - Tiền vệ cánh Gianluca Prestianni của Benfica bị đình chỉ thi đấu một trận trong khi UEFA điều tra các cáo buộc rằng cầu thủ 20 tuổi này đã có hành vi phân biệt chủng tộc đối với Vinicius Jr của Real Madrid trong trận lượt đi play-off Champions League.

Prestianni dính cáo buộc phân biệt chủng tộc với Vinicius Jr của Real Madrid.

Prestianni bị bắt gặp lấy áo che miệng trong một cuộc tranh cãi gay gắt với các cầu thủ Real Madrid sau bàn thắng của Vinicius trong hiệp hai. Tiền vệ người Brazil đã lao đến trọng tài để báo cáo điều mà anh cho là lời lẽ phân biệt chủng tộc, điều mà đồng đội Kylian Mbappe sau đó cũng cho biết anh đã nghe thấy.

Trọng tài người Pháp, Francois Letexier, đã tạm dừng trận đấu trong 11 phút để xem xét các quy định chống phân biệt chủng tộc của FIFA, nhưng trận đấu sau đó vẫn tiếp tục và Prestianni tiếp tục được thi đấu. Người hâm mộ trên sân vận động Da Luz đã la ó và chế giễu Vinicius trong suốt thời gian còn lại của trận đấu, khi Real Madrid giành chiến thắng 1-0.

Huấn luyện viên của Prestianni, Jose Mourinho, đổ lỗi cho Vinicius vì đã "kích động" các cầu thủ Benfica bằng màn ăn mừng bàn thắng quá khích. Trong khi đó, Prestianni phủ nhận việc đã sử dụng ngôn từ phân biệt chủng tộc, anh cho rằng bản thân chỉ dùng lời lẽ kỳ thị đồng tính.

Mbappe cho rằng Prestianni không xứng đáng được thi đấu tại sân Santiago Bernabeu, nơi Real Madrid sẽ tiếp đón Benfica trong trận lượt về vào tối thứ Tư. Và giờ đây, cầu thủ người Argentina sẽ không được tham gia trận đấu sau khi nhận án treo giò một trận.

UEFA cho biết trong một tuyên bố: "Sau khi bổ nhiệm Thanh tra Đạo đức và Kỷ luật UEFA (EDI) để điều tra các cáo buộc về hành vi phân biệt đối xử trong trận đấu vòng loại trực tiếp UEFA Champions League 2025/2026 giữa SL Benfica và Real Madrid CF vào ngày 17/2/2026, và theo yêu cầu của EDI với một báo cáo sơ bộ, Cơ quan Kiểm soát, Đạo đức và Kỷ luật UEFA (CEDB) hôm nay đã quyết định tạm đình chỉ Gianluca Prestianni trong trận đấu tiếp theo thuộc giải đấu cấp câu lạc bộ của UEFA mà lẽ ra cầu thủ đó đủ điều kiện tham gia, vì vi phạm rõ ràng Điều 14 của Quy định Kỷ luật UEFA (DR) liên quan đến hành vi phân biệt đối xử.

Điều này không ảnh hưởng đến bất kỳ phán quyết nào mà các cơ quan kỷ luật của UEFA có thể đưa ra sau khi kết thúc cuộc điều tra đang diễn ra và việc đệ trình tương ứng lên các cơ quan kỷ luật của UEFA. Thông tin thêm về vấn đề này sẽ được cung cấp trong thời gian thích hợp."