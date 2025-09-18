Trở lại Benfica, Jose Mourinho sẽ khôi phục danh tiếng hay lùi sâu hơn vào nỗi thất vọng?

TPO - Jose Mourinho chuẩn bị bước vào công việc thứ 12 trong sự nghiệp huấn luyện, khi nhận lời dẫn dắt Benfica. Tuy nhiên, thật khó để lạc quan sau quá nhiều nỗi thất vọng ông tạo ra.

Không có gì ngạc nhiên khi đông đảo người hâm mộ chào đón Jose Mourinho khi ông có mặt ở Lisbon sáng 18/9. Tất cả đã chứng kiến sự chào đón cuồng nhiệt ở London, Roma và Istanbul, trước khi Người đặc biệt rời đi không kèn không trống.

Mặc dù vậy, bất chấp các thất bại dẫn đến những cuộc chia tay ảm đạm, Mourinho một lần nữa cho thấy sức hút phi thường. Đám đông người hâm mộ Benfica đã vây quanh ông, quàng lên cổ ông chiếc khăn của CLB rồi hỏi về triển vọng dẫn dắt đội bóng từng 38 lần vô địch Bồ Đào Nha, sau đó nhận được câu trả lời, rằng "tôi quan tâm và hứng thú với công việc này".

Theo truyền thông châu Âu, Mourinho đã đồng ý bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với Benfica, thay thế HLV Bruno Lage vừa bị sa thải sau trận thua bất ngờ trên sân nhà trước Qarabag tại Champions League hôm thứ Ba.

Jose Mourinho bay đến Lisbon hôm thứ Năm từ Barcelona.

Với những người Benfica mơ mộng, đây là sự tái hợp ngọt ngào sau 25 năm. Có lẽ không phải ai cũng biết, trước khi gây tiếng vang với Porto, trở thành "Người đặc biệt" ở Chelsea, đoạt cú ăn ba cùng Inter và có những khoảng thời gian ồn ào cùng Real, MU, Tottenham, Roma và Fenerbahce, Mourinho từng dẫn dắt Benfica. Đây thậm chí còn là CLB khởi nghiệp của ông, dù thời gian khá ngắn ngủi.

Chuyện là tháng 9/2000, Mourinho được bổ nhiệm bởi vị Chủ tịch đang ở trong giai đoạn bầu cử. Tiếc rằng hai tháng sau, ông này đã thất bại và Benfica chào đón Chủ tịch mới. Với mong muốn được bảo đảm tương lai, Mourinho đường đột xông vào văn phòng tân Chủ tịch và yêu cầu được gia hạn hợp đồng.

Dĩ nhiên ông ta không đồng ý. Mourinho khi ấy mới 37 tuổi, chưa tạo nên bất kỳ dấu ấn nào và thành tích cũng không phải xuất sắc, với 6 trận thắng sau 11 trận nắm đội. Ngay hôm sau, Mourinho rời CLB.

Mourinho trong 3 tháng ngắn ngủi dẫn dắt Benfica.

Không phải ai cũng có khí phách và sự tự tin như Mourinho. Thành thực mà nói ông đã chơi một canh bạc. Nhưng canh bạc ấy đã thắng lớn. Chưa đầy ba năm sau, Mourinho giúp kình địch Porto vô địch Bồ Đào Nha 2 lần, đoạt cả Cúp UEFA và Champions League. Rồi như tất cả đã biết, truyền kỳ về "Người đặc biệt" được viết ra. Trong một thời gian, đó là vị HLV chạm đâu cũng thành vàng, đồng thời có khả năng thiết lập đội ngũ bất khả chiến bại.

Thế nhưng càng về sau, Mourinho lại trở thành hiện thân của thất bại khi cây đũa phép đã hết nhiệm màu. Ông không thể vực dậy những đội bóng lớn, và cũng bất lực để giúp các đội kém danh tiếng hơn lột xác.

Nếu như trước đây Mourinho rất giỏi trong việc thúc đẩy tinh thần cầu thủ, khai thác triệt để các phẩm chất còn ẩn giấu và biến họ thành những chiến binh, thì giờ đây, phương pháp ấy lại phản tác dụng, làm gia tăng sự bất mãn.

Mourinho đã không giành thêm danh hiệu nào từ năm 2022, sau chức vô địch UEFA Europa Conference League cùng Roma.

Trong khi bóng đá liên tục thay đổi với các chiến thuật tinh vi, Mourinho đã bị bỏ lại phía sau. Ông cũng không thể có được sự cảm thông khi liên tục nói về quá khứ kiêu hùng, các danh hiệu đã đạt được, sau đó tái diễn những trò lố như đối đầu với trọng tài Anthony Taylor sau trận thua Roma ở chung kết Europa League, hoặc công kích giải đấu, trọng tài và cả Ban lãnh đạo trong suốt thời gian ở Fenerbahce.

Ban lãnh đạo Fenerbahce thực sự đã quá mệt mỏi với Mourinho. Tuy nhiên những ồn ào mà ông tạo ra lại không phải nguyên nhân chính. Chủ tịch Ali Koc nói rằng lý do đến từ phong cách bóng đá cũng như tính hiệu quả của nó. Ông nói: "Khi bổ nhiệm Mourinho, chúng tôi biết ông ấy là một HLV thiên về phòng ngự.

Nhưng đến cuối mùa giải trước, tôi đã nói về việc đội bóng nên tấn công hơn. Lối chơi của ông ấy có thể hiệu quả ở châu Âu, song ở Thổ Nhĩ Kỳ, Fenerbahce nên đè bẹp các đối thủ trong hầu hết các trận đấu. Vậy mà thứ chúng tôi nhận lại là những lần vật lộn để tránh khỏi các trận thua.

Mourinho chuẩn bị cho lần thứ 12 thay đổi công việc.

Cách Fenerbahce bị loại ở vòng play-off Champions League là không thể chấp nhận được. Điều này khiến tôi cảm thấy ông ta sẽ lặp lại thứ bóng đá giống như năm ngoái. Cuộc chia tay buộc phải xảy ra bởi tôi tin đội hình này có thể chơi tốt hơn".

Thật ngạc nhiên, ngay cả khi biết sẽ nhận lại gì từ Mourinho, các CLB vẫn không cưỡng lại sự cám dỗ của "Người đặc biệt". Benfica là một ví dụ. Và sẽ rất ít người bất ngờ nếu đội bóng thành Lisbon lâm vào tình cảnh tương tự Fenerbahce.

Tuy chỉ 1 lần vô địch trong 6 mùa trở lại đây những Benfica vẫn là CLB thành công nhất Bồ Đào Nha và chơi với kỳ vọng lớn lao. Người hâm mộ vừa mong mỏi thỏa cơn khát danh hiệu vừa muốn chứng kiến những màn trình diễn thú vị, không phải phòng ngự tẻ nhạt và luôn chạy sau đối thủ.

Liệu Mourinho có đáp ứng điều này và khôi phục lại danh tiếng? Có lẽ bản thân Người đặc biệt không nghĩ nhiều đến vậy. Vào lúc này ông cần một công việc. Và Benfica, đội bóng có suất chơi ở Champions League (sau khi đánh bại chính Fenerbahce) càng là một lựa chọn tuyệt vời.