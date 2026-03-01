Nhận định MU vs Crystal Palace, 21h00 ngày 1/3: Thử thách cho HLV Carrick

TPO - Nhận định bóng đá MU vs Crystal Palace, vòng 28 Ngoại hạng Anh 2025/26, lúc 21h00 ngày 1/3. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Quỷ đỏ đang duy trì phong độ ấn tượng nhưng Crystal Palace, đội từng hai lần liên tiếp thắng tại Old Trafford, không phải đối thủ dễ bị khuất phục.

Nhận định trước trận đấu

Dưới thời HLV Michael Carrick, đoàn tàu MU từng chững lại tại London Stadium trước West Ham, nhưng “Quỷ đỏ” đã lập tức trở lại đúng quỹ đạo bằng chiến thắng thuyết phục trước Everton. Đó không chỉ là màn phục hận trước người cũ David Moyes, mà còn là lời khẳng định cho tham vọng top 4 đang ngày càng rõ ràng của đội chủ sân Old Trafford.

Trong đêm thi đấu tại Hill Dickinson, “siêu dự bị” Benjamin Sesko tiếp tục sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng thứ 7 tại Premier League mùa này. Đáng chú ý, chân sút người Slovenia đã có 5 pha lập công chỉ trong 6 trận gần nhất kể từ khi Ruben Amorim rời ghế nóng, cho thấy khả năng bùng nổ đúng thời điểm quyết định.

Chiến thắng ấy giúp MU tiếp tục nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vào top 4, kém Aston Villa đúng 3 điểm trong cuộc đua chen chân vào top 3.

Phong độ của “Quỷ đỏ” là điều khiến mọi đối thủ phải dè chừng. Giành tới 16/18 điểm tối đa trong 6 vòng gần nhất, không đội bóng nào tại Premier League đạt thành tích tốt hơn họ ở cùng giai đoạn. Kể từ Boxing Day, MU cũng là tập thể duy nhất chưa nếm mùi thất bại tại giải đấu.

Tại “Nhà hát của những giấc mơ”, đội bóng áo đỏ đang sở hữu chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp, ghi ít nhất hai bàn mỗi trận vào lưới Tottenham, Man City và Fulham. Tuy nhiên, thử thách sắp tới không hề dễ dàng khi họ phải chạm trán một đối thủ giàu động lực và đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ.

Ở bên kia chiến tuyến, tương lai của HLV Oliver Glasner tại Crystal Palace vẫn là dấu hỏi lớn sau những buổi họp báo đầy ẩn ý. Dẫu vậy, trên sân cỏ, các học trò của ông đang tạo ra tín hiệu tích cực.

Chiến thắng 2-0 trước Zrinjski Mostar tại đấu trường châu Âu, với các pha lập công của Maxence Lacroix và Evann Guessand, giúp Palace nuôi hy vọng tiến sâu. Trước đó, họ cũng vượt qua Wolverhampton 1-0, qua đó có 2 trận thắng liên tiếp lần đầu tiên kể từ đầu tháng 12.

Sau chuỗi 12 trận không thắng kéo dài từ giữa tháng 12 đến đầu tháng 2, Palace đang dần tìm lại sự ổn định với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của “Đại bàng” vẫn nằm ở phong độ sân khách: chỉ 1 chiến thắng trong 8 chuyến xa nhà gần đây, và đáng chú ý là cả 7 trận gần nhất họ đều ghi bàn nhưng cũng đồng thời thủng lưới.

Lịch sử đối đầu cũng mang đến sự cảnh báo cho MU. Palace từng để thua 1-2 trên sân nhà hồi tháng 11, nhưng lại toàn thắng trong hai lần gần nhất làm khách tại Old Trafford. Nếu tiếp tục ca khúc khải hoàn, đội bóng London sẽ trở thành CLB thủ đô đầu tiên thắng 3 trận liên tiếp tại “Nhà hát của những giấc mơ” trong kỷ nguyên Premier League.

Cuộc so tài lần này vì thế không chỉ là bài kiểm tra phong độ, mà còn là phép thử bản lĩnh trong giai đoạn nước rút. MU có điểm tựa sân nhà và đà hưng phấn, nhưng Palace lại mang theo khát khao chứng minh và cái duyên đáng gờm mỗi khi hành quân tới Old Trafford.

Thông tin lực lượng

MU gặp một chút lo lắng khi Bryan Mbeumo rời sân tập tễnh ở cuối trận gặp Everton. Tuy nhiên, cầu thủ người Cameroon được cho là không gặp vấn đề nghiêm trọng và có thể kịp trở lại cuối tuần này.

Lisandro Martinez, Mason Mount, Patrick Dorgu và Matthijs de Ligt vẫn vắng mặt.

Tính đến trước vòng đấu mới, không cầu thủ nào tại Premier League ghi nhiều bàn không tính phạt đền hơn 5 bàn của Sesko trong năm 2026. Tiền đạo người Slovenia nhiều khả năng sẽ chiếm suất đá chính, đẩy Amad Diallo lên ghế dự bị.

Bên phía Palace, họ không ghi nhận thêm ca chấn thương nào sau trận thắng Zrinjski. Lacroix đã bình phục để đá chính và ghi bàn giữa tuần. Tuy nhiên, Jefferson Lerma (gân kheo), Jean-Philippe Mateta (đầu gối), Cheick Doucoure (đầu gối) và Eddie Nketiah (đùi) vẫn chưa thể ra sân.

Guessand, cầu thủ được mượn từ Aston Villa, đã ghi bàn quyết định trước Wolves sau khi vào sân từ ghế dự bị, và đang là ứng viên cho một suất đá chính tại Old Trafford.