Man Utd tốn bao nhiêu tiền để sa thải HLV Amorim?

TPO - MU tiêu tốn đến 15,9 triệu bảng để đền bù hợp đồng sau khi đột ngột sa thải toàn bộ thành viên trong ban huấn luyện MU, bao gồm HLV Amorim.

screenshot-2026-02-27-at-094432.png
MU đã thất bại hoàn toàn với Amorim.

Theo New York Times, cá nhân HLV Amorim được MU đền bù 10 triệu bảng. Tính cả quá trình chiêu mộ và sa thải Amorim, đội chủ sân Old Trafford thiệt hại lên tới 27 triệu bảng. Đây là kết quả của việc MU bị đặt vào thế phải chi tiền để sớm có sự phục vụ của HLV Amorim nhưng thuyền trưởng người Bồ Đào Nha không thể trụ lại lâu ở sân Old Trafford.

Vào tháng 10/2023, MU phải chi 8,3 triệu bảng để mua đứt phần còn lại trong hợp đồng của HLV Amorim với Sporting Lisbon. Bên cạnh đó, "Quỷ đỏ" trả thêm 900.000 bảng để Amorim đồng ý chuyển đến Manchester ngay lập tức. Amorim ký vào bảng hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2027 cùng MU, nhận lương 6,5 triệu bảng/năm.

Trước đó, MU tốn 14,5 triệu bảng sau vụ sa thải HLV Erik ten Hag và cả Giám đốc Thể thao Dan Ashworth.

Sau hơn một năm đầy biến động, MU lâm cảnh "tiền mất tật mang". Amorim rời sân Old Trafford và để lại mớ hỗn độn. MU đưa Michael Carrick về làm HLV tạm quyền. Cho đến lúc này, sự thay đổi ở vị trí HLV của MU đang giúp CLB khởi sắc. Dưới bàn tay Carrick, MU đã thắng 5 và thua một trong chuỗi 6 trận gần đây.

Tính trong quãng thời gian Carrick dẫn dắt MU, "Quỷ đỏ" là CLB giành nhiều điểm số nhất tại Ngoại hạng Anh. Nhờ chuỗi trận ấn tượng đó, MU chen chân vào tốp 4 và đang tạo cách biệt 3 điểm với Chelsea. Sự hiện diện của Carrick được cho giúp phòng thay đồ MU xua tan căng thẳng. Các ngôi sao MU cũng thấy dễ chịu hơn khi được xếp vào sơ đồ 4-2-3-1 thay vì 3-4-3 của Amorim.

Hương Ly
