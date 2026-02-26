Đình Bắc nhận án phạt nghiêm khắc từ AFC

TPO - Sau tấm thẻ đỏ phải nhận ở trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026, Nguyễn Đình Bắc bị Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) treo giò 2 trận và nộp phạt 1.000 USD.

AFC xác định Đình Bắc có hành vi phạm lỗi nguy hiểm nên quyết định treo giò bổ sung một trận, ngoài án treo giò một trận tự động do thẻ đỏ theo quy định. Do đã quá tuổi tham dự kỳ U23 châu Á tiếp theo, án phạt của Đình Bắc sẽ được chuyển lên cấp độ đội tuyển quốc gia.

Điều đó đồng nghĩa anh chắc chắn vắng mặt ở trận gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Nếu Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 và Đình Bắc được triệu tập tham dự, tiền vệ quê Nghệ An phải nghỉ trận ra quân.

Bên cạnh án treo giò, tiền vệ của CLB CAHN còn nộp phạt 1.000 USD cho AFC trong 30 ngày kế tiếp.

Trước đó, Đình Bắc nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ U23 Hàn Quốc ở phút 86. Trước khi rời sân, Đình Bắc ghi 1 bàn và có 1 pha kiến tạo. U23 Việt Nam đã gồng mình chống đỡ sau khi Đình Bắc rời sân và phải nhận bàn thua ở phút cuối. Sau đó, U23 Việt Nam thắng cảm xúc đối thủ trong thời gian bù giờ

Ở diễn biến khác, AFC cũng ra quyết định phạt Liên đoàn Bóng đá Việt Nam 1.500 USD vì lỗi "Misconduct by team" (hành vi sai trái tập thể), diễn ra trong trận U22 Việt Nam đối đầu U22 Thái Lan ở SEA Games 33. VFF cũng có nghĩa vụ nộp phạt cho AFC trong 30 ngày.

Ngày 31/1, tuyển Việt Nam chạm trán Malaysia trong trận then chốt của vòng loại Asian Cup 2027. Trước giờ bóng lăn, Malaysia nín thở chờ phán quyết từ Tòa án Trọng tài Thể thao về đơn kháng cáo liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA xử phạt. Ở kịch bản xấu nhất, Malaysia có thể bị hủy kết quả hai trận vòng loại gặp Việt Nam và Nepal, khiến cục diện bảng đấu sớm ngã ngũ.

Ngược lại, nếu phán quyết mang lại lợi thế cho Malaysia, tuyển Việt Nam buộc phải thắng đậm ở lượt trận cuối mới có thể lách qua khe cửa hẹp để giành vé dự VCK U23 châu Á 2027. Trong bối cảnh đó, sự thiếu vắng của Nguyễn Đình Bắc là tổn thất lớn cho tuyển Việt Nam.