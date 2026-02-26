Thép Xanh Nam Định chia tay HLV ngoại sau hơn 3 tháng

TPO - Ông Mauro Jeronimo vừa xin thôi chức HLV trưởng sau 3 trận liên tiếp không thắng tại LPBank V.League 1-2025/26 của Thép Xanh Nam Định.

Thép Xanh Nam Định chia tay HLV ngoại chỉ sau hơn 3 tháng và đưa HLV Vũ Hồng Việt trở lại

Thất bại gần nhất của Thép Xanh Nam Định diễn ra ở trận đấu bù vòng 10 trước Thể Công Viettel. Đội bóng thành Nam để đối thủ đánh bại 1-0, tiếp tục dẫm chân ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với chỉ 12 điểm.

Phong độ sa sút của Thép Xanh Nam Định ở mùa giải năm nay là bất ngờ lớn với giới chuyên môn khi họ được đầu tư lực lượng rất mạnh, đặc biệt ngoại binh. Dù Nguyễn Xuân Son nghỉ thi đấu giai đoạn đầu mùa vì chấn thương, Nam Định vẫn có dàn quân hùng hậu trải đều 3 tuyến.

Kết quả không như ý đầu mùa giải khiến HLV Vũ Hồng Việt phải ra đi, và người được chọn thay thế là HLV Mauro Jeronimo. Sự xuất hiện của nhà cầm quân này giúp Nam Định chơi tốt hơn ở đấu trường Đông Nam Á, nhưng thành tích V.League không cải thiện.

Nam Định thua Thể Công Viettel 0-1 ở trận đấu bù vòng 10 LPBank V.League 2025/26.

Thất bại 0-1 trước Thể Công Viettel vừa qua là trận thứ 3 liên tiếp Nam Định không thắng. Thông tin từ CLB cho biết sau khi ông Jeronimo xin nghỉ, HLV Vũ Hồng Việt đã được đưa trở lại vị trí thuyền trưởng.

Ông Vũ Hồng Việt đã cùng Thép Xanh Nam Định trải qua giai đoạn thành công nhất trong lịch sử CLB. Ông giúp đội vô địch V-League 2023/2024, giành siêu Cup 2024. Tới mùa giải 2024/25, nhà cầm quân sinh năm 1979 tiếp tục cùng Thép Xanh Nam Định bảo vệ thành công chức vô địch V-League dù tổn thất lớn về lực lượng khi hai trụ cột Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Văn Toàn chấn thương nặng khi lên thi đấu cho đội tuyển Việt Nam và phải nghỉ thi đấu dài hạn.