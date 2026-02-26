Danh sách các đội góp mặt ở vòng 1/8 Champions League: Nước Anh thống trị

TPO - Rạng sáng nay, các trận đấu cuối cùng vòng play-off đã kết thúc. 8 đội bóng gồm Galatasaray, PSG, Real Madrid, Atletico Madrid, Newcastle, Bodo/Glimt, Atalanta, Leverkusen có mặt ở vòng 1/8 cùng các đội giành vé trực tiếp.

Trong loạt trận play-off, Galatasaray đã gặp nhiều khó khăn trước Juventus. Nhưng với vốn liếng 5-2 ở lượt đi, Galatasaray bất kể thua ở lượt về song vẫn giành vé đi tiếp. Real Madrid thì chật vật đánh bại Benfica 2-1. Tỷ số này là đủ để họ ghi tên vào vòng trong.

Các đội Atletico Madrid, Newcastle và cả Bodo/Glimt đều giành những chiến thắng thuyết phục, kết thúc vòng play-off với vị thế vượt trội đối thủ. Vào vòng trong, họ có thể nghênh chiến những thế lực như Arsenal, Liverpool hay Man City.

Một trong những điểm nhấn lớn nhất ở danh sách 16 đội có mặt ở vòng 1/8 là sự thống trị của Ngoại hạng Anh. Giải đấu này đã thể hiện sức mạnh vượt trội của mình bằng cách cử nhiều đại diện nhất tham dự Cúp C1 mùa giải 2026/27. Họ đã bảo toàn lực lượng 100% khi cả 6 đội có mặt ở vòng 1/8. Ngay cả những cái tên đang lận đận ở giải quốc nội như Chelsea, Tottenham vẫn ghi tên mình ở vòng trong, thậm chí cả 2 đều giành vé trực tiếp.

Manchester City vào thẳng vòng 1/8

Sự góp mặt của 6 đội bóng này cho thấy chiều sâu chất lượng của các đại diện Ngoại hạng Anh tại sân chơi châu Âu. Arsenal và Manchester City vẫn là những ứng cử viên nặng ký sau những màn trình diễn ổn định trong vài mùa giải gần đây. Trong khi đó Liverpool và Chelsea luôn sẵn sàng gây bất ngờ.

Sự thống trị này giúp Anh trở thành quốc gia có nhiều đại diện nhất ở vòng 16 đội mùa giải này. Và họ đang rộng đường chinh phục ngai vàng.

Khác với Anh, Serie A chỉ có 1 đại diện đủ điều kiện tiến vào vòng này, đó là Atalanta. CLB này vừa hoàn thành một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục với bàn thắng ở những giây cuối cùng để vượt qua Dortmund và tiếp tục cuộc đua.

Thành công của Atalanta rất quan trọng vì họ duy trì được vị thế của mình, đồng thời trở thành cứu cánh cho Serie A. Trong những mùa giải gần đây, câu lạc bộ Bergamo nổi tiếng gây khó khăn cho các đội bóng lớn ở châu Âu.