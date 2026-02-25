Nhận định Atalanta vs Dortmund, 0h45 ngày 26/2: Cạm bẫy nơi đất khách

TPO - Nhận định bóng đá Atalanta vs Dortmund, Cúp C1 Châu Âu - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Phong độ ấn tượng ở Serie A giúp Atalanta nuôi hy vọng tạo nên cuộc lội ngược dòng. Trong khi đó, thành tích không tốt trong thời gian gần đây trên đất Italia khiến Dortmund vẫn phải dè chừng trước chuyến làm khách đầy "sóng gió" tại Bergamo.

Dortmund nắm lợi thế trước Atalanta.

Nhận định Atalanta vs Dortmund

Atalanta lâm vào thế khó sau thất bại 0-2 tại Signal Iduna Park vào tuần trước. Thất bại đó nối dài chuỗi kết quả không như ý của La Dea ở đấu trường châu Âu kể từ tháng 1, khi họ lần lượt gục ngã trước Athletic Bilbao và Union Saint-Gilloise. Giờ đây, thầy trò Raffaele Palladino cần làm điều mà hiếm đội bóng nào thực hiện được: lật ngược tình thế sau khi thua cách biệt hai bàn ở lượt đi. Kể từ màn ngược dòng lịch sử của Liverpool trước Barcelona năm 2019, chưa có đội nào tái lập kỳ tích tương tự ở vòng knock-out.

Dẫu vậy, phong độ nội địa của Atalanta lại mang đến niềm tin đáng kể. Tháng Hai chứng kiến họ thi đấu thăng hoa, giành vé vào bán kết Coppa Italia và tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu Serie A. Tính từ đầu năm, La Dea vẫn chưa thua trận nào ở các giải quốc nội, với tám chiến thắng và hai trận hòa. Cuối tuần qua, họ còn có màn chạy đà ấn tượng, khi đánh bại Napoli trong thế bị dẫn trước.

Ở chiều ngược lại, Dortmund cũng vừa trải qua trận cầu giàu cảm xúc tại Bundesliga. Đại diện vùng Ruhr đã hòa 2-2 với RB Leipzig. Tuy nhiên, khoảng cách tám điểm với Bayern Munich khiến cuộc đua vô địch ngày càng căng thẳng, nhất là khi Der Klassiker đang chờ đợi cuối tuần này. Dưới thời Niko Kovac, Dortmund tiếp tục duy trì vị thế là đối trọng lớn nhất của Bayern tại giải quốc nội, chỉ thua một trong 30 trận gần đây ở Bundesliga.

Ở sân chơi châu Âu, họ cũng cho thấy bản lĩnh đáng nể. BVB từng 10 lần dẫn trước hai bàn sau lượt đi tại các cúp châu Âu và đều bảo toàn thành công lợi thế đó. “Tiếng nói lịch sử” cũng đang ủng hộ đội bóng áo vàng-đen. Họ từng vượt qua Atalanta tại Europa League mùa 2017- 2018 với tổng tỷ số 4-3. Tuy nhiên, thành tích làm khách tại Italia lại không mấy thuyết phục khi họ thua 5/8 chuyến hành quân gần nhất.

Thêm vào đó, Dortmund từng có hai lần thủng lưới bốn bàn khi xa nhà tại Champions League mùa này trước Man City và Juventus. Vì vậy, dù nắm lợi thế lớn, Kovac và các học trò hiểu rằng chuyến đi tới Bergamo sẽ không hề dễ dàng nếu Atalanta tái hiện phong độ bùng nổ như ở Serie A.

Phong độ, lịch sử đối đầu Atalanta vs Dortmund

Kể từ sau thất bại trước Inter, Dortmund bất bại 5 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 4 chiến thắng.

Atalanta đang chơi thăng hoa trong thời gian gần đây khi đạt thành tích thắng 4, hòa, thua 1 kể từ đầu tháng 2.

Atalanta chưa từng thắng Dortmund sau 3 lần đối đầu. Đội bóng áo vàng-đen thắng 2, hòa 1.

Thông tin lực lượng Atalanta vs Dortmund

Giống như ở trận lượt đi, Atalanta thiếu vắng cặp tiền đạo Raspadori và Charles De Ketelaere do chấn thương.

Trong khi đó, Dortmund không có sự phục vụ của Niklas Sule, Emre Can, Filippo Mane và Nico Schlotterbeck.

Đội hình dự kiến Atalanta vs Dortmund

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Pasalic, Zalewski; Scamacca.

Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy.

Dự đoán tỷ số Atalanta 1-1 Dortmund (Dortmund giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 3-1)