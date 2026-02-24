Nam Định trắng tay trên sân Thể Công Viettel

TPO - Nhật Nam ghi bàn duy nhất giúp Thể Công Viettel đánh bại Thép Xanh Nam Định 1-0 trong trận đấu bù vòng 10 LPBank V.League 2025/26 diễn ra tối 24/2 trên sân vận động Hàng Đẫy. Kết quả khiến Nam Định tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 12 điểm.

time Hết giờ! Thể Công Viettel 1-0 Thép Xanh Nam Định Trận đấu khép lại với chiến thắng thuộc về Thể Công Viettel nhờ bàn duy nhất của Lê Quốc Nhật Nam. Đội bóng áo lính củng cố vị trí thứ ba với 25 điểm trong khi Thép Xanh Nam Định chấm dứt chuỗi trận hòa tại LP Bank V.League bằng một trận thua, để rồi mắc kẹt ở vị trí thứ 10. report Romulo phung phí cơ hội Phút 90+4: Nỗ lực của Xuân Son mang về quả đá phạt ngay trước vòng cấm Thể Công Viettel. Tuy nhiên cơ hội tốt đã bị lãng phí sau cú sút vọt xà của Romulo. report Trận đấu có 5 phút bù giờ! Phút 90: Thép Xanh Nam Định có 5 phút để cứu vãn thất bại, và họ đang rất khẩn trương. report Nỗ lực của Lucao Phút 83: Lucao băng vào đón quả tạt từ cánh trái, sau đó va chạm rất mạnh với Nguyên Mạnh khiến anh nằm sân. report Vẫn không vào! Phút 80: Từ quả đá phạt góc, Xuân Son xoay sở để nhả bóng cho Lucas, nhưng đồng đội của anh lại dứt điểm vọt xà. report Không có bàn thắng cho Xuân Son Phút 77: Romulo đá phạt tầm thấp và trong vòng cấm, Xuân Son thực hiện cú đánh gót nhưng quá nhẹ. substitution Hai đội cùng thay người Phút 73: Bên phía Thể Công Viettel, Hoàng Minh rời sân nhường chỗ cho Văn Quyết. Thép Xanh Nam Định quyết định rút Thanh Hào, thay bằng Kevin Phạm Ba. goal Bàn thắng được công nhận!!! Phút 70: Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài quyết định công nhận bàn thắng. 1-0 cho Thể Công Viettel. report Lưới Thép Xanh Nam Định lại rung lên Phút 69: Văn Khang đá phạt khiến Nguyên Mạnh vất vả cản phá. Bóng bật và Lê Quốc Nhật Nam băng vào đưa bóng vào lưới Thép Xanh Nam Định. Thế nhưng lá cờ của trọng tài biên đã căng lên báo việt vị. substitution Mạnh Dũng rời sân Phút 62: Nhâm Mạnh Dũng ra nghỉ, nhường chỗ cho Danh Trung. report Văn Việt chơi xuất sắc Phút 60: Xuân Son xử lý hoàn hảo trong phạm vi hẹp trước khi xoay người dứt điểm rất nhanh. Tuy nhiên thủ môn Văn Việt đã phản xạ khó tin, bắt gọn trái bóng. substitution Chủ nhà thay người đầu tiên Phút 58: Nhật Nam vào sân thay Văn Tú. report Không được! Phút 57: Lâm Ti Phong thoát xuống đáy biên và dự định chuyền ngược lại cho Xuân Son đang chờ sẵn. Thế nhưng Đinh Viết Tú đã chơi tập trung, chặn lại đường chuyền nguy hiểm. report Không được! Phút 54: Xuân Son loại bỏ Kyle Colona với pha chạm bóng đầu tiên, nhưng đường chuyền sau đó lại rất thiếu chính xác. Như đã nói, đội khách chưa thực sự tốt với những quyết định cuối cùng. report Suýt chút nữa Thép Xanh Nam Định có bàn mở tỷ số Phút 48: Lâm Ti Phong đánh gót thông minh để tân binh Akolo Ababa thoát xuống dứt điểm ngay. Đáng tiếc cho đội khách, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. time Hiệp hai bắt đầu! Phút 46: Thể Công Viettel và Thép Xanh Nam Định tiếp tục phần còn lại của trận đấu. Bên phía đội khách, Văn Vĩ vào sân thay Caio Cesar, Tuấn Anh và tân binh Akolo Ababa thay Đình Sơn, Văn Vũ. time Hiệp một khép lại Thẻ Công Viettel và Thép Xanh Nam Định rời sân tạm nghỉ với tỷ số 0-0, sau 45 phút đầy chặt chẽ và kỷ luật khiến các cơ hội thực sự không đến nhiều. report Đình Sơn phải nhận thẻ vàng Phút 45+2: Đình Sơn phải nhận thẻ vàng sau 2 pha vào bóng quyết liệt với cầu thủ Thể Công Viettel. Lucao sau đó đã tỏ ra vô cùng đau đớn. report Tiếc cho Thép Xanh Nam Định Phút 40: Lý Công Hoàng Anh tạt bóng từ cánh phải, Xuân Son đánh đầu chiến thuật để Caio Cesar dứt điểm nhưng bất thành. report Thể Công Viettel lên bóng Phút 37: Wesley Nata vượt qua Romulo nhưng đường chuyền cho Nhâm Mạnh Dũng lại quá mạnh. Thể Công Viettel đang gặp vấn đề khi ra quyết định đòi hỏi sự chính xác cuối cùng. yellow Chủ nhà nhận 2 thẻ vàng Phút 33: Wesley Nata của Thể Công Viettel đã phải nhận thẻ sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ Thép Xanh Nam Định, đồng thời HLV Veliza Popov cũng phải lĩnh thẻ vì lỗi phản ứng. report Xuân Son bị đau Phút 31: Xuân Son bị đau sau tình huống phạm lỗi của Hoàng Minh. Tuy nhiên anh đã nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục. report Thế trận tốt của Thể Công Viettel Phút 30: Sau nửa giờ thi đấu, Thể Công Viettel đang tạo nên thế trận tốt và một số cơ hội để ghi bàn dù Thép Xanh Nam Định cầm bóng nhiều hơn. report Văn Khang đá phạt! Phút 28: Văn Khang vẽ một đường cong đẹp mắt từ chấm đá phạt, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. report Không được! Phút 23: Một sai lầm của hậu vệ áo trắng nhưng may cho họ, Mạnh Dũng đã rơi vào thế việt vị, đồng thời cũng không thể đánh bại Nguyên Mạnh trong tình huống đối mặt. var Không có gì thay đổi Phút 21: Sau gần 2 phút check VAR, trọng tài Hoàng Thanh Bình vẫn bảo lưu quyết định. Tỷ số là 0-0. report Lưới của Thép Xanh Nam Định đã rung lên, nhưng... Phút 19: Bóng đã vào lưới Thép Xanh Nam Định sau một tình huống đá phạt góc. Tuy nhiên trọng tài Hoàng Thanh Bình đã cắt còi từ trước đó vì cho rằng cầu thủ áo đỏ đã phạm lỗi với Nguyên Mạnh. report Nguyên Mạnh mắc sai lầm Phút 14: Nguyên Mạnh mắc sai lầm để đối thủ đoạt bóng ngay trong vòng cấm, nhưng Mạnh Dũng và Lucao lại xử lý chậm khiến cơ hội trôi qua. report Thép Xanh Nam Định giữ bóng tới 65% Phút 11: Thép Xanh Nam Định giữ bóng tới 65% thời lượng. Tuy nhiên họ chưa thể biến ưu thế thành cơ hội rõ ràng trước cầu trúc chặt chẽ của chủ nhà Thể Công Viettel. report Đội khách cầm bóng chủ động Phút 8: Ngay trước vòng cấm, Lâm Ti Phông nhả bóng lại để Lý Công Hoàng Anh tung ra cú sửa lòng, nhưng bóng đi thiếu chính xác. report Thể Công Viettel đáp trả Phút 4: Thể Công Viettel đáp trả bằng tình huống lên bóng tốt bên cánh trái, tuy nhiên Mạnh Dũng đã việt vị khi nhận đường chuyền bằng đầu của đồng đội. report Không được! Phút 2: Thép Xanh Nam Định được hưởng quả đá phạt chếch bên cánh trái. Romulo treo bóng vào nhưng các hậu vệ áo đỏ đã phá ra. Tình huống kết thúc với pha xử lý hỏng của Đình Sơn. start Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trận đá bù vòng 10 LPBank V.League 1-2025/26 giữa Thể Công Viettel và Thép Xanh Nam Định chính thức bắt đầu trên sân Hàng Đẫy sau hồi còi khai cuộc của trọng tài Hoàng Thanh Bình. Đội khách Thép Xanh Nam Định giao bóng. report Nguyễn Xuân Son rạng rỡ tới Hàng Đẫy report Đội hình ra sân của Thép Xanh Nam Định report Đội hình ra sân của Thể Công Viettel

Đây đang là mùa giải sóng gió đối với nhà đương kim vô địch. Chấn thương của Xuân Son, nhiều trụ cột sa sút phong độ và một chút thiếu may mắn khiến họ liên tục hụt hơi ở LPBank V.League 1.

Có thể giành chiến thắng bùng nổ ở một thời điểm nào đó nhưng xét trên hành trình dài, Nam Định rất thiếu ổn định. Những lần mất điểm liên tiếp trước Thanh Hóa, Bình Dương, những trận thua tối mặt trước Công an Hà Nội, Ninh Bình FC đã lấy đi của Nam Định rất nhiều. Thậm chí trước các đội đua trụ hạng như Đà Nẵng hay HAGL, Nam Định cũng không thể thắng.

Nó khiến lúc này, đội bóng thành Nam thậm chí đang phải đua trụ hạng chứ không thể nghĩ tới chức vô địch. Họ kém vị trí thứ nhì của Ninh Bình tới 15 điểm, kém vị trí dẫn đầu của CAHN tới 17 điểm. Trong khi đó Nam Định chỉ hơn vị trí xuống hạng của PVF-CAND đúng 1 điểm.