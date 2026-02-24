Nhận định Leverkusen vs Olympiacos, 03h00 ngày 25/2: Nhẹ nhàng đi tiếp

Leverkusen nắm lợi thế lớn trước trận lượt về.

Nhận định Leverkusen vs Olympiacos

Leverkusen bước vào trận lượt về với tâm thế thoải mái sau khi tạo được lợi thế trên sân khách, song thầy trò Kasper Hjulmand hiểu rằng mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ. Trước một đối thủ từng gây ra nhiều khó khăn, sự tập trung tối đa là điều bắt buộc nếu muốn giành vé vào vòng 16 đội. Phong độ của Die Werkself thời gian gần đây tương đối tích cực khi thắng 6/8 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, cú vấp trước Union Berlin cuối tuần qua đã làm chững lại đà hưng phấn.

Dù vậy, ở đấu trường châu Âu năm nay, Leverkusen vẫn đang nắm trong tay cơ hội lớn để vượt qua vòng play-off. Lợi thế của Leverkusen nằm ở BayArena. Họ đã toàn thắng 4 trận sân nhà gần nhất trước thềm cuộc đối đầu này, đồng thời giữ sạch lưới trong cả 4 trận. Chuỗi phong độ ấy là điểm tựa tinh thần quan trọng trong bối cảnh họ đang cần một màn trình diễn thuyết phục.

Ở chiều ngược lại, Olympiacos trải qua vòng phân hạng Champions League đầy biến động. Đại diện Hy Lạp thua 2/3 trận đầu tiên, nhưng ba chiến thắng liên tiếp ở giai đoạn cuối đã giúp họ chen chân vào vòng play-off một cách ngoạn mục. Đáng chú ý, trong chuỗi trận đó có chiến thắng 2-0 trước chính Leverkusen, kết quả tiếp thêm sự tự tin cho thầy trò Mendilibar trước chuyến làm khách.

Tuy nhiên, đội bóng Hy Lạp đang thiếu sự ổn định. Trong bốn trận gần nhất trên mọi đấu trường trước chuyến đi này, họ chỉ thắng một, thua hai và hòa một. Hàng công gây thất vọng khi 'tịt ngòi" ở ba trong số đó. Dẫu vậy, Olympiacos vẫn có điểm sáng ở thành tích sân khách. Kể từ thất bại 1-6 trước Barcelona hồi cuối tháng 10, họ đã trải qua 10 trận xa nhà không thua, trong đó có 7 chiến thắng. Chuỗi phong độ ấn tượng ấy cho thấy đội bóng của Mendilibar không hề dễ bị khuất phục khi rời xa tổ ấm.

Với lợi thế hiện có và phong độ sân nhà ổn định, Leverkusen đang nắm quyền tự quyết. Nhưng trước một Olympiacos từng đánh bại họ và sở hữu thành tích sân khách đáng nể, đại diện Bundesliga chắc chắn không được phép chủ quan nếu muốn bảo toàn tấm vé vào vòng 16 đội.

Phong độ, lịch sử đối đầu Leverkusen vs Olympiacos

Leverkusen và Olympiacos gặp nhau 4 lần. Mỗi bên giành 2 chiến thắng.

Trong 10 trận đấu gần nhất, Leverkusen thắng 6, hòa 1, thua 3. Olympiacos thắng 5, hòa 2, thua 3.

Thông tin lực lượng Leverkusen vs Olympiacos

Leverkusen thiếu Flekken, Loic Bade và Nathan Tella do các chấn thương khác nhau.

Olympiacos chưa có sự phục vụ của Bakoulas vì đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương dây chằng.

Đội hình dự kiến ​​Leverkusen vs Olympiacos

Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Vazquez, Palacios, Garcia, Grimaldo; Maza, Poku; Schick.

Olympiacos: Tzolakis; Costinha, Retsos, Biancone, Ortega; Hezze, Mouzakitis; Martins, Taremi, Podence; El Kaabi.

​​Dự đoán tỷ số Leverkusen 2-1 Olympiacos (Leverkusen thắng chung cuộc với tổng tỷ số 4-1)