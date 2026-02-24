Nhận định Thể Công Viettel vs Nam Định, 19h15 ngày 24/2: Níu kéo hy vọng vô địch

TPO - Nhận định bóng đá Thể Công Viettel vs Nam Định, LPBank V.League 1-2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Không như các mùa giải trước, khi trận đấu giữa Viettel và Nam Định định đoạt chức vô địch. Năm nay, dường như chỉ còn 1 đội nuôi hy vọng từ cuộc so tài này. Đó chính là Viettel vì Nam Định gần như đã buông hàng.

Nhận định trước trận đấu Thể Công Viettel vs Nam Định

Đây đang là mùa giải sóng gió đối với nhà đương kim vô địch. Chấn thương của Xuân Son, nhiều trụ cột sa sút phong độ và một chút thiếu may mắn khiến họ liên tục hụt hơi ở LPBank V.League 1.

Có thể giành chiến thắng bùng nổ ở một thời điểm nào đó nhưng xét trên hành trình dài, Nam Định rất thiếu ổn định. Những lần mất điểm liên tiếp trước Thanh Hóa, Bình Dương, những trận thua tối mặt trước Công an Hà Nội, Ninh Bình FC đã lấy đi của Nam Định rất nhiều. Thậm chí trước các đội đua trụ hạng như Đà Nẵng hay HAGL, Nam Định cũng không thể thắng.

Nó khiến lúc này, đội bóng thành Nam thậm chí đang phải đua trụ hạng chứ không thể nghĩ tới chức vô địch. Họ kém vị trí thứ nhì của Ninh Bình tới 15 điểm, kém vị trí dẫn đầu của CAHN tới 17 điểm. Trong khi đó Nam Định chỉ hơn vị trí xuống hạng của PVF-CAND đúng 1 điểm.

Phong độ, lịch sử đối đầu Thể Công Viettel vs Nam Định

So với Viettel, khoảng cách điểm giữa 2 đội cũng lên tới con số 10. Thể Công Viettel đang làm tốt hơn Nam Định. Đội bóng áo lính đang đứng ở vị trí thứ 3, còn hy vọng vô địch.

Chiến thắng ở trận đấu này có thể giúp Viettel kết thúc lượt đi với sự thoải mái nhất định khi họ rút ngắn cách biệt so với Ninh Bình xuống còn 2 điểm, đồng thời duy trì hy vọng đua tranh với CAHN dù là mong manh.

Trận đấu trước, Viettel đã trải qua một thất bại khó tin khi tiếp SLNA. Họ ghi bàn gỡ hòa ở hiệp 1, bị dẫn bàn vào đầu hiệp 2 và đứng trước cơ hội lớn có thể ngược dòng thành công sau khi đối thủ lĩnh thẻ đỏ ở phút 70.

Tuy nhiên, thay vì ghi thêm bàn thắng thì Viettel lại nhận thêm những pha phản công sắc bén của đối thủ để kết thúc trận đấu với kết quả thua 1-4. Đây là thất bại nặng nề nhất của đội bóng áo lính ở chiến dịch năm nay.

Nó khiến những toan tính của Viettel chệch hướng đi rất nhiều. Nếu không thắng Nam Định tối nay, đội bóng áo lính sẽ gặp rất nhiều bất lợi trong cuộc đua với Ninh Bình và CAHN.

Đây sẽ là cơ hội của Thể Công Viettel. 8 trận tiếp Nam Định gần nhất ở sân nhà, họ chỉ thua 1, còn lại hòa 1 và thắng tới 6. Trong khi đó 5 vòng vừa qua ở LPBank V.League 1, Nam Định không thắng nổi trận nào. Sự khác biệt về phong độ giữa 2 đội có thể được phản ánh trên bảng tỷ số.