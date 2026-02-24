Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Nhận định Inter Milan vs Bodo/Glimt, 03h00 ngày 25/2: Thử thách cực đại

Khanh Kiều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Inter Milan vs Bodo/Glimt, Cúp C1 Châu Âu - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Inter Milan rơi vào thế khó sau thất bại bất ngờ trên sân của Bodo/Glimt, khi đại diện Na Uy tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích tại Champions League. Vì thế, trận lượt về trở thành bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho đội bóng Italia trước một đối thủ đang thăng hoa và đầy tự tin.

inter-vs.jpg
Inter Milan bất ngờ thua 1-3 trước Bodo/Glimt ở lượt đi.

Nhận định Inter Milan vs Bodo/Glimt

Chuyến hành quân tới Aspmyra ở lượt đi đã trở thành trải nghiệm đáng quên với Inter Milan. Đội bóng từng ba lần đăng quang châu Âu tỏ ra lúng túng trước mặt sân nhân tạo, cái lạnh dưới 0 độ C và lối chơi gắn kết của đội chủ nhà. Họ rời Na Uy với thất bại nặng nề, trong trận đấu mà bản lĩnh và kinh nghiệm dường như không đủ để tạo khác biệt. Thành tích bất bại trên sân khách trên mọi đấu trường của Inter Milan đã phải dừng ở con số 7.

Dẫu vậy, Inter vốn nổi tiếng bản lĩnh ở các trận knock-out. Không tính chung kết, họ thắng 10 và chỉ thua 2 trong 16 cặp đấu loại trực tiếp gần nhất tại Champions League. Tuy nhiên, nhiệm vụ lần này không hề dễ dàng. Trong lịch sử, họ chỉ sáu lần thắng cách biệt hai bàn ở 52 trận knock-out, và chưa từng thắng với cách biệt ba bàn ở vòng loại trực tiếp

Lịch sử Champions League cũng không ủng hộ những đội thua hai bàn ở lượt đi sân khách. Kể từ màn lội ngược dòng kinh điển của Liverpool trước Barcelona năm 2019, đã có 11 đội rơi vào hoàn cảnh tương tự nhưng đều không thể đi tiếp. Điều đó càng khiến thử thách của Inter trở nên nặng nề.

Ít nhất, thầy trò Chivu vẫn duy trì phong độ cao tại Serie A. Chiến thắng trước Lecce cuối tuần qua, giúp họ nối dài chuỗi thắng lên con số bảy và tạm tạo khoảng cách 10 điểm trên đỉnh bảng xếp hạng. Đây là màn chạy đà cần thiết trước trận đấu quan trọng tại Champions League

Ở phía đối diện, Bodo/Glimt tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích. Từ chỗ tưởng như bị loại ở vòng bảng sau sáu trận không thắng, họ bứt phá ngoạn mục bằng hai chiến thắng trước ManCity và Atletico Madrid, để giành vé đi tiếp trong ngày hạ màn kịch tính. Sau khi đánh bại Inter ở lượt đi, Bodo trở thành CLB Na Uy đầu tiên thắng ba trận liên tiếp tại Champions League. Họ đang đứng trước cơ hội trở thành đại diện Na Uy đầu tiên giành chiến thắng chung cuộc ở vòng knock-out kể từ khi Lillestrom làm được điều đó năm 1987.

Trong những năm gần đây, dưới sự dẫn dắt của Kjetil Knutsen, Bodo/Glimt từng "gieo sầu" cho hai đội bóng thủ đô Italia là Lazio và Roma. Với tinh thần đang lên rất cao sau những chiến thắng ngoạn mục tại cúp châu Âu mùa này, đặc biệt là thắng lợi ấn tượng trước đương kim Á quân Inter Milan trong trận đấu lượt đi vòng play-off, Bodo/Glimt đã sẵn sàng cho chuyến hành quân tới sân Giuseppe Meazza huyền thoại.

Phong độ, lịch sử đối đầu Inter Milan vs Bodo/Glimt

Inter Milan đạt thành tích thắng 11, hòa 1 và thua 2 trong năm 2026.

Bodo/Glimt bất bại 7 trận đấu trên mọi đấu trường, trong đó có 6 chiến thắng. Trong năm 2026, đại diện của bóng đá Na Uy toàn thắng 5 trận. Những bại tướng đáng chú ý bao gồm Man City, Atletico Madrid và Inter Milan.

Hai đội gặp nhau 1 lần tại Champions League và phần thắng thuộc về Bodo/Glimt.

Thông tin lực lượng Inter Milan vs Bodo/Glimt

Inter Milan thiếu Lautaro Martinez do chấn thương cơ bắp chân và phải nghỉ thi đấu ít nhất một tháng.

Bodo/Glimt có lực lượng mạnh nhất.

Đội hình dự kiến Inter Milan vs Bodo/Glimt

Inter Milan: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito.

Bodo/Glimt: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge.

Dự đoán tỷ số Inter Milan 3-1 Bodo/Glimt (Inter Milan thắng trong loạt đá luân lưu)

Khanh Kiều
