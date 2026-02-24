Nhận định Atletico Madrid vs Club Brugge, 00h45 ngày 25/2: Sức mạnh sân nhà

TPO - Nhận định bóng đá Atletico Madrid vs Club Brugge, lượt về play-off Champions League lúc 00h45 ngày 25/2 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Atletico Madrid và Club Brugge. Atletico hứa hẹn tận dụng sức mạnh sân nhà để giành vé đi tiếp.

Nhận định Atletico Madrid vs Club Brugge

Atletico Madrid đã trải qua một chiến dịch vòng bảng Champions League không mấy ấn tượng, chỉ giành được 13 điểm sau 8 trận và phải xuống chơi ở vòng play-off để giành vé vào vòng 1/8 . Los Rojiblancos ghi nhận bốn chiến thắng, một trận hòa và ba trận thua, thể hiện những khoảnh khắc xuất sắc nhưng không duy trì được sự ổn định cần thiết ở để lọt vào top 8 đội mạnh nhất.

Tuy nhiên, phong độ sân nhà của họ ở đấu trường châu Âu là một điểm mạnh lớn, với 3 chiến thắng trong 4 trận đấu tại sân Metropolitano, cho thấy khả năng thi đấu thăng hoa trước khán giả nhà.

Trận lượt đi vòng play-off ở Bỉ đã phản ánh hoàn hảo chiến dịch của Atletico cho đến nay - nguy hiểm trong tấn công nhưng dễ bị tổn thương ở hàng phòng ngự, khi họ bị cầm hòa 3-3 cho dù liên tục vượt lên dẫn trước. Đội bóng của Diego Simeone cũng sẽ phải thận trọng với thành tích đối đầu của họ trước Club Brugge, khi không thắng được trận nào trong 4 lần gặp nhau gần nhất tại Champions League.

Phong độ gần đây là điều đáng lo ngại đối với Atletico, khi họ chỉ giành được 2 chiến thắng trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, cùng với một trận hòa và hai trận thua. Mặc dù đã giành chiến thắng 4-2 trước Espanyol trong trận đấu cuối tuần qua, nhưng phong độ của họ thiếu sự ổn định, thường gặp khó khăn trong việc tạo đà ngay cả sau những chiến thắng ấn tượng. Điều này thể hiện rõ qua màn trình diễn phập phù của ngôi sao đắt giá Julian Alvarez, người có vỏn vẹn 7 bàn sau 25 trận ở La Liga nhưng ghi 5 bàn chỉ sau 8 trận ở Champions League.

Dù vậy, kinh nghiệm thi đấu vòng loại trực tiếp và thành tích sân nhà ấn tượng của Atletico có thể đóng vai trò quyết định trong nỗ lực giành vé vào vòng tiếp theo của họ. Đặc biệt khi Club Brugge chơi cực tệ trên sân khách. Ở đấu trường châu Âu mùa này, đại gia Bỉ để thua 3/4 trận đã đấu và chỉ thắng được đội bóng “tí hon” Kairat.

Ngoài ra, Atletico có thể trông đợi vào tân binh Ademola Lookman. Kể từ khi gia nhập CLB Tây Ban Nha vào đầu tháng 2, ngôi sao người Nigeria đã ghi 4 bàn và kiến tạo 2 lần chỉ sau 5 trận đá chính. Tốc độ của Lookman bên hành lang cánh trái được xem là chìa khóa giúp Julian Alvarez và các cầu thủ tấn công khác của Atletico thi đấu hiệu quả hơn.

Nếu không có gì quá bất ngờ xảy ra, Atletico Madrid đủ sức vượt qua Club Brugge sau 90 phút chính thức và giành vé đi tiếp. Họ thậm chí có thể làm điều này dễ dàng nếu ghi được bàn thắng sớm và buộc đội bóng Bỉ phải dâng cao đội hình tấn công.

Phong độ Atletico Madrid vs Club Brugge