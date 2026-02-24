Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Đông Á Thanh Hóa vs Công an Hà Nội, 18h00 ngày 24/2: Bứt tốc trên đỉnh

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Đông Á Thanh Hóa vs Công an Hà Nội, LPBank V.League 1 2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau 2 tuần nghỉ tết, giải vô địch quốc gia sẽ trở lại bằng trận đấu đáng chú ý giữa Thanh Hóa và CAHN. Cả 2 đang trải qua giai đoạn khó khăn nên rất cần một kết quả tốt.

cahn-3.jpg

Nhận định trước trận đấu Đông Á Thanh Hóa vs Công an Hà Nội

Với Thanh Hóa, khó khăn nằm ở tình hình tài chính của đội bóng, lực lượng và cả vị trí khiêm tốn trên bảng xếp hạng. Bất chấp 3 trận liền bất bại, kiếm về 5 điểm thì Thanh Hóa vẫn chưa thể xóa nhòa nỗi lo xuống hạng. Khoảng cách giữa họ với vị trí nguy hiểm vẫn chỉ là 1 điểm.

Những trận đấu vừa qua, Thanh Hóa đã phải gồng mình chiến đấu trong bối cảnh nhân lực hạn hẹp. Thậm chí thủ môn Xuân Hoàng của họ luôn phải sẵn sàng đá tiền đạo khi cần.

Với việc chỉ có 16 đến 18 cầu thủ sử dụng cho các trận đấu gần đây, Thanh Hóa khó có thể thi đấu cường độ cao khi giải đấu sẽ đến giai đoạn mật độ dày. Đến một lúc nào đó, đội bóng này hoàn toàn có thể vụn vỡ.

Vậy nên hơn lúc nào hết, Thanh Hóa cần những sự bổ sung chất lượng, cần những nhân tố gây đột biến cao để có thể giúp đội bóng vững vàng ở cuộc đua trụ hạng. Nhưng đó là câu chuyện đường dài vì họ vẫn còn vướng án phạt FIFA. Lúc này, họ phải bước vào trận gặp CAHN với đội hình mong manh.

cahn-2.jpg

Phong độ, lịch sử đối đầu Đông Á Thanh Hóa vs Công an Hà Nội

Trong khi đó, CAHN cũng trải qua giai đoạn khó khăn. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, họ đã bị loại khỏi 2 sân chơi quốc tế là Cúp C1 Đông Nam Á và Cúp C2 châu Á khiến bóng đá Việt Nam hụt hơi so với những đối thủ như Malaysia và Singapore. 8 trận vừa qua, CAHN thua tới 4 vào đó đều là những trận thua ở đấu trường quốc tế.

Rất may là ở mặt trận trong nước, CAHN vẫn thể hiện phong độ xuất sắc với 5 trận toàn thắng. Họ là đội duy nhất từ đầu chiến dịch LPBank V.League 1 2025/26 chưa phải nhận thất bại nào.

Chuỗi trận thăng hoa vừa qua của CAHN cộng với việc Viettel và Ninh Bình mất điểm đã giúp đội bóng của Quang Hải mở toang cánh cửa vô địch. Dù còn trong tay 2 trận chưa đấu nhưng họ đã tạo khoảng cách 2 điểm so với Ninh Bình.

Nếu hoàn tất 2 trận này, CAHN sẽ nới rộng khoảng cách tới 8 điểm so với phần còn lại. Trong bối cảnh chỉ còn mặt trận trong nước để chiến đấu, rõ ràng việc đội bóng ngành công an tăng tốc trong giai đoạn tới là không bất ngờ.

Trước mắt, họ có thể tăng tốc ở trận gặp Thanh Hóa vào tối nay. Trong vòng 2 năm qua, CAHN đang lấn lướt đối thủ khi họ giành 3 chiến thắng và chỉ thua 1 trận. 2 chuyến làm khách gần nhất tới xứ Thanh là 2 lần CAHN ca khúc khải hoàn. Họ ghi tới 6 bàn ở giai đoạn này. Có thể kịch bản ấy sẽ tái diễn vào chiều tối nay.

Đội hình dự kiến Đông Á Thanh Hóa vs Công an Hà Nội

Thanh Hóa: Xuân Hoàng, Minh Đoàn, Bá Tiến, Odilzhon Alisherovich, Văn Lợi, Xuân Hưng, Ngọc Tân, Ngọc Hà, Damoth Thongkhamsavath, Văn Tùng, Ngọc Mỹ.

CAHN: Nguyễn Filip, Pedant Quang Vinh, Việt Anh, Đình Trọng, Hugo Gomes, Thành Long, Minh Phúc, Quang Hải, Vitao, Văn Đô, Alan.

Dự đoán tỷ số: Đông Á Thanh Hóa 1-2 Công an Hà Nội

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Đặng Lai
#Nhận định trước trận đấu Đông Á Thanh Hóa vs Công an Hà Nội #Nhận định Đông Á Thanh Hóa vs Công an Hà Nội #Phong độ #lịch sử đối đầu Đông Á Thanh Hóa vs Công an Hà Nội #Đội hình dự kiến Đông Á Thanh Hóa vs Công an Hà Nội #Dự đoán tỷ số #Nhận định bóng đá #Đông Á Thanh Hóa vs Công an Hà Nội #nhận định trận đấu #kết quả bóng đá

Xem thêm

Cùng chuyên mục