Gala tổng kết năm 2025: Nhìn lại hoạt động của CLB Pickleball Công an Nhân dân

Tối 11/02/2025, CLB Pickleball Công an Nhân dân (CAND) đã tổ chức Gala tổng kết hoạt động năm 2025, khép lại một năm thi đấu sôi động với nhiều kết quả nổi bật trong nước và quốc tế, đồng thời vinh danh các cá nhân tiêu biểu và ghi nhận sự đồng hành của các đơn vị tài trợ.

Những gương mặt trẻ đầy triển vọng của đội CLB Pickleball CAND.

Tại chương trình, CLB báo cáo kết quả tham dự 21 giải đấu tổ chức tại Úc, Trung Quốc và Việt Nam, qua đó giành tổng cộng 127 huy chương, gồm 55 huy chương vàng, 34 huy chương bạc và 38 huy chương đồng. Đội CAND-Alpha đạt ngôi nhất toàn đoàn tại toàn bộ các giải đấu có xếp hạng tập thể mà đội tham gia.

Bên cạnh đó, nhiều cá nhân có thành tích nổi bật đã được vinh danh tại sự kiện. Trần Ngọc Triệu và Lê Tiến Đạt được ghi nhận với thành tích vô địch nội dung đôi nam mở rộng tại Giải Pickleball Công an Nhân dân. Sophia Phương Anh được vinh danh sau khi đăng quang nội dung đơn nữ 4.5 phong trào tại Jenius Bank Pickleball World Championships 2025, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên giành chức vô địch ở giải đấu này. Zimny Nguyễn Jennifer được ghi nhận là vận động viên nhỏ tuổi nhất và giành nhiều huy chương nhất tại Vietnam Pickleball Open Cup Future Stars. Lê Bảo Lâm cũng được vinh dự nhận được lời mời chính thức tham dự Jenius Bank Pickleball World Championships 2025 tại Mỹ.

Vận động viên nhí Lê Bảo Lâm của CLB Pickleball CAND-Alpha.

Gala tổng kết cũng điểm lại dấu mốc thành lập hai CLB Pickleball CAND-Z và Alpha vào tháng 5/2025, đánh dấu bước mở rộng trong hệ thống tổ chức và đào tạo của Pickleball CAND. Bước sang đầu năm 2026, trước sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ và phụ huynh, CLB Pickleball CAND triển khai chương trình đào tạo dành cho lứa tuổi từ 6 đến 18, hướng tới phát triển lực lượng kế cận và mở rộng phong trào pickleball trong ngành và trên phạm vi toàn quốc.

Vinh danh các huấn luyện viên đã góp phần vào thành công của CLB Pickleball CAND trong năm 2025.

Gala cũng dành phần trang trọng để vinh danh các nhà tài trợ đã đồng hành cùng CLB trong năm qua, gồm Nhà tài trợ danh xưng Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity; các Nhà tài trợ Vàng là Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán UP; Nhà tài trợ y tế Bệnh viện FV; cùng Nhà tài trợ trang phục Jogarbola Việt Nam.