Thể thao

Google News

Ngôi sao PSG đối mặt phiên tòa chấn động trước đại chiến Monaco

Trọng Đạt
TPO - Ngay trước thềm cuộc tái đấu với AS Monaco tại Champions League, hậu vệ trụ cột Achraf Hakimi của PSG xác nhận phải ra tòa vì cáo buộc hiếp dâm từ năm 2023. Ngôi sao người Morocco phủ nhận toàn bộ cáo buộc và tuyên bố chờ ngày sự thật được làm sáng tỏ.

screen-shot-2026-02-25-at-063844.png

Hậu vệ PSG Achraf Hakimi sẽ phải hầu tòa trong vụ án liên quan đến cáo buộc hiếp dâm được khởi tố từ năm 2023.

Thông tin được chính cầu thủ 27 tuổi xác nhận trên mạng xã hội, đồng thời anh tiếp tục bác bỏ mọi cáo buộc nhằm vào mình.

“Một cáo buộc hiếp dâm cũng đủ để đưa ra xét xử, dù tôi phủ nhận và mọi bằng chứng đều cho thấy điều đó không đúng. Tôi bình tĩnh chờ đợi phiên tòa, nơi sự thật sẽ được công khai", tuyển thủ Morocco khẳng định.

Theo xác nhận từ Văn phòng Công tố Nanterre (Paris), vụ việc đã chính thức được chuyển sang giai đoạn xét xử sau quá trình điều tra kéo dài từ năm 2023, sau khi một phụ nữ tố cáo Hakimi cưỡng hiếp tại nhà riêng ở Boulogne-Billancourt.

Luật sư của Hakimi, bà Fanny Colin, cho rằng quyết định đưa vụ án ra tòa dựa trên “lời khai đơn phương”, đồng thời nhấn mạnh nguyên đơn đã từ chối thực hiện các giám định y tế, xét nghiệm ADN, không cho kiểm tra điện thoại và không cung cấp danh tính một nhân chứng quan trọng.

Ở chiều ngược lại, luật sư của nguyên đơn, bà Rachel-Flore Pardo, cho biết thân chủ của mình “cảm thấy nhẹ nhõm” khi vụ việc được đưa ra xét xử và đánh giá hệ thống tư pháp đã xử lý vụ việc một cách mẫu mực.

Giữa tâm bão pháp lý, Hakimi vẫn góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của PSG cho trận lượt về vòng play-off Champions League gặp AS Monaco vào đêm nay theo giờ Việt Nam. Khi được hỏi về tình hình của học trò, HLV Luis Enrique chỉ ngắn gọn: “Vấn đề này thuộc thẩm quyền của các cơ quan chức năng".

Hakimi sinh ra tại Tây Ban Nha nhưng lựa chọn khoác áo đội tuyển Morocco ở cấp độ quốc tế. Kể từ khi gia nhập đội bóng thủ đô nước Pháp, Hakimi đã ra sân 194 trận, góp công lớn vào cú đúp danh hiệu Champions League và Ligue 1 mùa giải trước.

Trọng Đạt
