Tại sao thủ môn Lammens là bản hợp đồng quan trọng nhất của Man United mùa hè năm ngoái?

TPO - Chuỗi 6 trận bất bại của Man United dưới triều đại HLV Michael Carrick đang có sự đóng góp rất lớn của Senne Lammens. Trong trận đấu với Everton tại vòng 27, những pha cứu thua xuất thần của thủ môn người Bỉ giúp Man United giành trọn 3 điểm để củng cố vị trí trong top 4 Premier League.

Lammens vô hiệu hóa các quả tạt nguy hiểm của Everton.

Khi mà trung bình mỗi quả phạt góc ở Premier League mùa này trông giống như một trận đấu vật tại sự kiện Royal Rumble của WWE - sự so sánh mà tiền vệ Kobbie Mainoo đã nhắc đến trên Instagram sau trận đấu với Everton, thì bạn phải phòng ngự như thế nào?

Bạn có thể chơi khôn ngoan hơn. Ví dụ, hãy để nhiều cầu thủ hơn dâng cao trên sân, buộc đối thủ phải giữ nhiều người hơn ở phía sau hoặc chấp nhận rủi ro bị phản công. Bạn có thể trả đũa. Mài sắc khuỷu tay, giẫm lên chân vài người và tự mình sử dụng những thủ đoạn đen tối để đáp trả.

Bạn có thể trở nên nghiêm túc hơn và vận động các nhà làm luật của bóng đá, Hội đồng Hiệp hội Bóng đá Quốc tế, để ban hành luật chống lại việc cản trở, chen lấn và vật lộn đã trở thành đặc trưng của phần lớn các trận đấu hàng đầu mùa giải này. Ngoại trừ việc, có lẽ bạn cũng đang làm chính xác điều tương tự ở phần sân bên kia trong các quả phạt góc của chính mình. Hoặc, bạn chỉ cần có một thủ môn có thể vượt qua đám đông trước mặt để bắt được hầu hết mọi quả bóng và đấm bóng ra xa.

Trong một chiến thắng khó khăn, xứng đáng trên sân khách trước Everton, Manchester United đã có một thủ môn như vậy. Có lẽ Senne Lammens là ví dụ xuất sắc nhất cho đến nay về phong cách bắt bóng điềm tĩnh, lạnh lùng và tự chủ đặc trưng. Thủ môn của Manchester United đã vô hiệu hóa mọi sự hỗn loạn trong khu vực cấm địa trong cuộc đối đầu với Everton.

Senne Lammens cản phá mọi cú dứt điểm nguy hiểm của Everton.

Lammens xuất sắc như thế nào trong trận đấu với Everton?

Thủ môn 23 tuổi này đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong những phút cuối trận thắng 1-0 hôm thứ Hai, khi đã hóa giải thành công mọi pha tấn công của đội bóng David Moyes. Nhưng khi Everton gần như tuyệt vọng tìm kiếm bàn gỡ hòa, Lammens đã nâng tầm màn trình diễn tốt của mình lên một tầm cao mới, mang về chiến thắng chung cuộc cho United.

Dù là từ những pha bóng cố định hay những pha bóng sống, Everton liên tục tạt bóng vào khu vực nguy hiểm trước khung thành của Lammens nhưng bóng đi thấp hơn xà ngang. Mỗi lần như vậy, anh đều hóa giải thành công, hoặc bắt gọn bóng bằng cả hai tay hoặc đẩy bóng ra khu vực an toàn.. Điều này luôn được thực hiện bất chấp sự vây quanh của các đồng đội và đối thủ. Họ liên tục tranh giành vị trí, xô đẩy lẫn nhau, đôi khi đẩy anh lùi về phía khung thành của chính mình.

Tóm lại, Everton có 10 quả phạt góc so với chỉ 1 của United. Họ thực hiện 35 quả tạt bóng so với 6 của United, nhưng chỉ thành công 5. Lammens bắt được 2 trong số đó, và đấm bóng cản phá 4 quả khác. Tất cả những điều này góp phần giúp anh giữ sạch lưới, trận thứ ba trong 6 trận dưới thời Michael Carrick, so với chỉ 2 trận trong 16 trận trước đó.

Đội ngũ huấn luyện của Everton và Man United đều khó tìm được từ ngữ thích hợp để ca ngợi màn trình diễn của Lammens sau trận đấu. Carrick nói anh ấy "xuất sắc". Moyes thì dùng từ "tuyệt vời". Vậy chiến thuật phạt góc của Everton là gì?

Nếu đó là kế hoạch, Everton cần một kế hoạch tốt hơn. Khả năng bắt bóng bổng xuất sắc của Lammens luôn là một trong những điểm mạnh nổi bật của anh. Chính khả năng đó đã giúp anh gây ấn tượng với các huấn luyện viên khi còn làm việc với Lammens ở đội trẻ Club Brugge.

Anh đã hoàn thiện các yếu tố khác trong lối chơi của mình trong những năm qua, và trận đấu tối thứ Hai là một lời nhắc nhở rằng anh cũng rất giỏi trong nhiệm vụ cơ bản nhất của một thủ môn: ngăn trái bóng đi vào lưới

Lammens dẫn đầu về chỉ số bàn thắng kỳ vọng được ngăn chặn (xGP) mỗi 90 phút trong số các thủ môn Premier League mùa này, giúp đồng đội tránh bị thủng lưới trung bình khoảng 0,2 bàn.

Trong trận đấu với Everton, con số đó là 0,86, pha cứu thua ấn tượng nhất của anh là cản phá cú sút xa của Michael Keane ở phút 83. Đó là một pha cứu thua tuyệt vời, đầy bản năng và kỹ thuật, nhưng rất nhiều pha cứu thua khác của anh không được ấn tượng như vậy.

Màn trình diễn xuất thần của Lammens trước Everton.

Ví dụ, không có gì đặc biệt ngoạn mục trong cách anh ấy bắt quả đá phạt của James Garner vào cuối hiệp một, hay trong cách anh ấy từ chối cơ hội ghi bàn vào cuối trận của Tyrique George. Tuy nhiên, việc anh ấy bắt được cả hai cú sút, thay vì đẩy chúng ra ngoài dẫn đến một quả phạt góc hoặc một pha dứt điểm bồi vào khung thành quan trọng hơn là việc bổ sung thêm một pha cản phá đặc sắc vào đoạn phim tổng hợp những lần cứu thua xuất sắc.

Carrick ca ngợi Lammens sau màn trình diễn xuất sắc trước Everton

Sau trận đấu, Carrick không thể không đồng ý với một phóng viên rằng có những điểm tương đồng giữa tính khí của Lammens và người đồng đội cũ Edwin van der Sar, người cũng hết lời khen ngợi thủ môn người Bỉ khi xuất hiện với tư cách bình luận viên trên Sky Sports.

Carrick tiếp tục ca ngợi cách thủ môn của mình đã thích nghi với một trong những vị trí chịu áp lực cao nhất trong môn bóng đá, gia nhập United chỉ sau một mùa giải thi đấu chuyên nghiệp ở giải đấu hàng đầu của Bỉ. Ông ấy đã đúng, nhưng chính United cũng xứng đáng được ghi nhận vì đã trao cơ hội cho một thủ môn trẻ với thành tích khiêm tốn, đặc biệt là tuyển trạch viên thủ môn Tony Coton, người đã ủng hộ việc ký hợp đồng với anh ấy trong nội bộ câu lạc bộ.

Lammens thể hiện xuất sắc dưới triều đại của Carrick.

Những bàn hợp đồng vào mùa hè 2025 giúp Man United thăng hoa

Điều đáng khích lệ hơn nữa là Lammens không phải là tân binh duy nhất tạo được ấn tượng trong chuyến làm khách đầu tiên của United đến sân Hill Dickinson.

Ba cầu thủ còn lại đã phối hợp ghi bàn thắng quyết định. Đường chuyền xé toang hàng phòng ngự xuất sắc của Matheus Cunha cho Bryan Mbeumo băng lên phía trên, và không thể không nhắc đến pha bứt tốc ngoạn mục của Benjamin Sesko từ rìa vòng cấm của United đến rìa vòng cấm của Everton, nơi anh dứt điểm tuyệt vời ghi bàn thắng thứ sáu trong bảy trận đấu.

United hiện đang ở một vị thế hiếm có, khi mà trong giai đoạn quyết định của mùa giải, tất cả các tân binh vào mùa hè năm 2025 đều có thể nói là đang có một mùa giải ra mắt quá ấn tượng. Tất cả đều đang tạo ra sự khác biệt.

Nhưng liệu có thành viên nào trong bộ ba tấn công trị giá 194 triệu bảng (261,5 triệu đô la) tạo ra sự khác biệt lớn, hết tuần này đến tuần khác, như Lammens ở khâu phòng ngự? Có lẽ là không, bởi vì sự khác biệt giữa sự điềm tĩnh, tự tin của thủ môn người Bỉ với một số người tiền nhiệm khó đoán hơn của anh ấy là một trời một vực, và điều đó được thể hiện trong hầu hết mọi trận đấu.

(Theo The Athletic)