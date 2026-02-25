Inter bị đội bóng tí hon Bodo/Glimt loại khỏi Champions League

TPO - Bodo/Glimt (Na Uy) đã tạo nên bất ngờ lớn ở Champions League năm nay khi đánh bại Á quân Inter Milan ở cả 2 lượt trận play-off để giành quyền vào vòng 1/8.

Thất bại 1-3 ở trận lượt đi đẩy Inter vào cảnh buộc phải thắng với cách biệt ít nhất 2 bàn khi trở về sân nhà tiếp Bodo/Glimt. Trong phần lớn thời gian của hiệp 1, Inter đã liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương.

Tuy nhiên, Bodo/Glimt có vẻ như đã chuẩn bị kỹ cho sức ép tạo nên với mình. Họ đứng vững trước các đợt tấn công của Inter nhờ hệ thống phòng ngự có chiều sâu, chủ động chia cắt và bao vây các mũi nhọn bên phía đối phương.

Hiệp 1 kết thúc mà không bên nào có bàn thắng. Bước sang hiệp 2, bước ngoặt trận đấu diễn ra ở phút 58 khi Manuel Akanji mất bóng và Ole Blomberg sút bật thủ môn Yann Sommer, Jens Hauge sút bồi mở tỷ số cho Bodo/Glimt. Tình thế lúc này càng trở nên khó khăn cho Inter.

Inter thua cả 2 lượt trận play-off trước Bodo/Glimt

Đội chủ nhà buộc phải dâng cao tấn công và đây chính là cơ hội để Bodo/Glimt phát huy khả năng phản công sắc bén. Phút 72, Hakon Evjen thoát xuống sau pha tấn công chớp nhoáng trước khi tung pha dứt điểm hiểm hóc bằng chân phải, nâng cách biệt lên 2-0.

Thời gian còn lại của trận đấu là quá ít ỏi, nỗ lực của Inter chỉ đổi lại bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Alessandro Bastoni.

Với thất bại chung cuộc 2-5 sau 2 lượt trận, Inter đã bị loại khỏi Champions League. Trong khi đó, Bodo/Glimt giành quyền vào vòng 1/8 và có thể đụng độ Sporting hoặc Man City.

Trong một diễn biến khác, Leverkusen đã hoà 0-0 Olympiakos, qua đó giành quyền vào vòng 1/8 với tổng tỷ số 2-0 sau 2 lượt trận. Atletico Madrid cũng đi tiếp khi thắng đậm Club Brugge 4-1 (chung cuộc 7-4).