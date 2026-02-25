Mayweather tái đấu Pacquiao sau 11 năm: 'Bom tấn' quyền Anh trở lại Las Vegas

TPO - Sau hơn một thập kỷ, hai tượng đài quyền Anh thế giới Floyd Mayweather Jr. và Manny Pacquiao chính thức tái đấu trong một trận quyền Anh chuyên nghiệp diễn ra ngày 19/9 tới tại Las Vegas (Mỹ).

Floyd Mayweather Jr. (trái) đã giành chiến thắng trong lần thượng đài đầu tiên trước Manny Pacquiao cách đây 11 năm.

Tái ngộ sau 11 năm: Duyên nợ chưa dứt

Cuộc chạm trán đầu tiên giữa Mayweather và Pacquiao năm 2015 tại MGM Grand Garden Arena (Las Vegas) từng được quảng bá là “trận đấu của thế kỷ”. Khi đó, Mayweather giành chiến thắng bằng tính điểm sau 12 hiệp, khép lại màn so tài không thực sự bùng nổ như kỳ vọng nhưng lại trở thành sự kiện sinh lợi nhất lịch sử quyền Anh, phá kỷ lục pay-per-view (sự kiện trả tiền để xem) và tạo sức hút toàn cầu.

“Một lần tôi đã đánh bại Manny. Lần này kết quả cũng vậy", Mayweather tuyên bố đầy tự tin trước thềm tái đấu.

Ở chiều ngược lại, Pacquiao từng tiết lộ anh thi đấu năm 2015 với chấn thương vai và không thể triển khai lối đánh tấn công dồn dập sở trường. Võ sĩ người Philippines khẳng định lần trở lại này sẽ khác: “Người hâm mộ đã chờ đủ lâu. Họ xứng đáng có trận tái đấu này. Tôi muốn Floyd phải sống cùng một thất bại trong hồ sơ 50 trận toàn thắng của anh ta".

Hiện cả hai bên chưa công bố hạng cân và số hiệp thi đấu.

Manny Pacquiao (trái) hòa Mario Barrios vào tháng 7/2025.

Hai huyền thoại ở bên kia sườn dốc

Mayweather sẽ bước sang tuổi 49 trong tuần này. Anh tuyên bố chấm dứt 9 năm giải nghệ chuyên nghiệp để trở lại võ đài. Sau khi đánh bại Conor McGregor năm 2017 và khép lại sự nghiệp với thành tích hoàn hảo 50-0, Mayweather chủ yếu tham gia các trận biểu diễn mang tính thương mại, đồng thời duy trì lối sống xa hoa đặc trưng.

Pacquiao, 47 tuổi, cũng kết thúc quãng nghỉ 4 năm vào năm ngoái. Anh từng tranh cử tổng thống Philippines và sau đó thất bại trong cuộc bầu cử Thượng viện.

Pacquiao đã trở thành nhà vô địch hạng bán trung lớn tuổi nhất lịch sử ở tuổi 40 vào năm 2019, và suýt tái lập kỳ tích ở tuổi 46 khi hòa kịch tính nhà vô địch WBC hạng bán trung Mario Barrios vào năm 2025. Trước mắt, anh dự kiến thượng đài với Ruslan Provodnikov vào ngày 18/4 tới, lần thượng đài thứ hai kể từ khi tái xuất.

Màn tái đấu giữa Mayweather và Pacquiao sẽ diễn ra tại Sphere ở Las Vegas, nhà thi đấu có sức chứa khoảng 20.000 chỗ ngồi. Dù đã rời xa đỉnh cao phong độ hơn một thập kỷ, cả hai vẫn là hai thương hiệu lớn bậc nhất của làng quyền Anh thế giới, nơi giá trị thương mại và sức hút truyền thông đôi khi còn vượt lên trên yếu tố chuyên môn thuần túy.