Nhận định bóng đá Real Madrid vs Benfica, 03h00 ngày 26/2: Cực nóng trên sân Santiago Bernabeu

TPO - Nhận định bóng đá trận Real Madrid vs Benfica diễn ra vào lúc 03h00 ngày 26/2 tại vòng play-off Champions League. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỉ số. Real Madrid dự báo sẽ đánh bại Benfica để giành quyền vào vòng 1/8.

Real Madrid sẽ tiếp tục thắng Benfica trận lượt về?

Nhận định trước trận đấu Real Madrid vs Benfica

Benfica hành quân đến sân của Real Madrid với nhiều bất lợi. Họ thất bại 0-1 ở trận lượt đi, nên buộc phải ghi bàn ngay tại sân của đối thủ. Đội bóng Bồ Đào Nha còn khó khăn gấp bội khi HLV Jose Mourinho bị truất quyền chỉ đạo vì chiếc thẻ đỏ ở lượt đi.

Trong khi đó, lợi thế dẫn bàn cùng việc được chơi trên sân nhà với lực lượng gần như mạnh nhất đem lại lợi thế đáng kể cho Real Madrid. Theo thống kê, Real Madrid đã thắng cả 6 trận gần nhất trên sân nhà, với tối thiểu 2 bàn mỗi trận.

Cuộc đối đầu giữa đôi bên dự báo sẽ cực nóng không chỉ trên sân cỏ mà cả vì những tranh cãi ngoài chuyên môn. Màn xô xát giữa đôi bên cùng việc UEFA ra án kỷ luật đình chỉ tạm thời vì hành vi phân biệt chủng tộc với Gianluca Prestianni nhằm vào Vinicius ở lượt đi khiến chuyến làm khách đến sân Santiago Bernabeu càng thêm hút sự chú ý của công chúng.

Benfica gặp bất lợi lớn khi vắng HLV Mourinho trên ghế chỉ đạo ở trận lượt về với Real Madrid

Dĩ nhiên, Benfica không phải đối thủ dễ chơi và việc chỉ thua 1 bàn ở lượt đi vẫn mở ra không gian cho đội bóng Bồ Đào Nha nghĩ đến một cuộc lội ngược dòng. Real Madrid sẽ không thể chủ quan bất kể đang được đánh giá cao hơn đối thủ.

Phong độ, lực lượng và thành tích đối đầu

Benfica không có lý do phải quá e ngại Real Madrid nếu xét các cuộc đối đầu gần đây. Cụ thể, họ thắng 2 trận, hoà 1 và chỉ thua 1 khi đụng độ Real Madrid. Khó khăn của Benfica như phân tích là việc bất lợi về tỷ số cũng như vắng HLV Mourinho trên ghế chỉ đạo.

Bên cạnh đó, phong độ gần đây đặc biệt trên sân khách của Benfica không tốt. Chiều ngược lại, Real Madrid thắng 4/5 trận gần nhất và chỉ thua trận duy nhất trước Osasuna ở La Liga. Đây là thất bại khiến họ đánh mất vị trí đầu bảng vào tay Barca.

Về lực lượng, Real Madrid vắng tiền vệ Jude Bellingham, các trung vệ Eder Militao và Dean Huijsen do chấn thương và tiền đạo Rodrygo vì thẻ phạt. Benfica không có Fredrik Aursnes, Nuno Felix, Samuel Soares và Joao Veloso do chấn thương.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs Benfica

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Rudiger, Carreras; Valverde, Guler, Tchouameni, Camavinga; Vinicius Jr, Mbappe

Benfica: Trubin; Neto, Otamendi, A.Silva, Bah; Rios, Barrenechea; R.Silva, Schjelderup, Cabral; Pavlidis

Dự đoán tỷ số: Real Madrid 2-1 Benfica