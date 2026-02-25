Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong 2026 được tính huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc

TPO - Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 diễn ra tại Nha Trang vào cuối tháng 3 sẽ công nhận thành tích 2 nội dung marathon nam và nữ vào bảng tổng sắp huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Theo công văn được Cục Thể dục Thể thao Việt Nam ban hành trên cơ sở phê duyệt của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam thống nhất giao Báo Tiền Phong phối hợp với tỉnh Khánh Hòa tổ chức giải đấu.

Một điểm đáng chú ý trong văn bản là việc đồng ý công nhận thành tích 2 nội dung marathon nam và nữ của mùa giải năm 2026 vào bảng tổng sắp huy chương môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra vào cuối năm.

Điều này đồng nghĩa với việc các vận động viên tranh tài cự ly 42,195km tại Nha Trang không chỉ hướng tới danh hiệu Quốc gia mà còn trực tiếp cạnh tranh huy chương Đại hội, sự kiện thể thao lớn nhất cả nước theo chu kỳ 4 năm.

Với quyết định này, tên gọi chính thức của sự kiện cũng được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế là "Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026", dự kiến diễn ra từ ngày 27 đến 29/3/2026 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Về kinh phí tổ chức, nguồn lực được bảo đảm từ Báo Tiền Phong và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đề nghị đơn vị chủ trì phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và các đơn vị liên quan để hoàn thiện kế hoạch chi tiết, bảo đảm giải đấu diễn ra an toàn, đúng quy định chuyên môn.

Trải qua 67 lần tổ chức kể từ năm 1958, Giải Vô địch quốc gia Marathon do Báo Tiền Phong khởi xướng và duy trì đã trở thành một biểu tượng của điền kinh Việt Nam. Việc đổi tên lần này không làm thay đổi bản chất hay giá trị truyền thống của giải, mà phản ánh sự điều chỉnh phù hợp với định hướng quản lý và hệ thống thi đấu quốc gia trong năm diễn ra Đại hội Thể thao toàn quốc.